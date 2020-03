Patent Troll poursuit les tests Covid-19 sur le marché pour violation présumée

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Un procès intenté devant un tribunal fédéral américain la semaine dernière par un troll de brevets notoire cherche à bloquer l’utilisation de nouveaux tests de coronavirus aux États-Unis pour un cas présumé de violation de brevet.

Dans un dossier qui pourrait un jour remporter une sorte de récompense pour avoir été la pire idée possible au pire moment, une entreprise inconnue nommée Labrador Diagnostics a poursuivi BioFire Diagnostics LLC et sa société mère, le fabricant français BioMérieux. La semaine dernière, BioMérieux a annoncé qu’elle avait terminé les tests sur un test PCR en temps réel pour le SRAS-CoV-2 et avait validé cliniquement le modèle. La société a déjà soumis le test à la FDA pour autorisation d’urgence.

Entrez Softbank. Oui, la même entreprise qui nous a apporté WeWork. C’est évidemment à cela que ressemble l’échec vers le haut. Softbank possède Fortress Investment Group, qu’elle a acheté pour 3,3 milliards de dollars en 2017. En 2018, Fortress a annoncé qu’elle avait levé 400 millions de dollars pour acquérir la propriété intellectuelle afin qu’elle puisse commencer à poursuivre les entreprises technologiques pour violation de propriété intellectuelle. Intel et Apple ont poursuivi Fortress à l’automne 2019, alléguant que diverses entreprises connectées à Fortress tentaient de les faire chuter pour des milliards de dollars.

Comment savons-nous que Labrador Diagnostics est lié à Fortress? Parce que les brevets spécifiques revendiqués par le Labrador faisaient partie de la propriété intellectuelle de Theranos, que Fortress Investment Group a achetée en 2018.

(La ligne, en d’autres termes, n’est pas exactement subtile).

BioMérieux développe actuellement trois tests SARS-CoV-2, dont une version entièrement automatisée qu’il construit en collaboration avec le ministère de la Défense. Il s’agit de la filiale de la société SoftBank ciblée pour la pêche à la traîne.

La définition du «capitalisme tardif» ou du «capitalisme tardif», selon The Atlantic, est «une expression fourre-tout pour les indignités et les absurdités de notre économie contemporaine, avec ses inégalités béantes et ses sociétés surpuissantes et sa classe moyenne qui rétrécit».

Plus tôt cette année, j’ai écrit une histoire expliquant comment le concept de propriété est de plus en plus optimisé pour les entreprises, pas pour les êtres humains, et je l’ai lié au concept d’absurde décrit ci-dessus. Plaît-il à Dieu qu’un événement comme celui-ci soit simplement qualifié d’absurde, par opposition à potentiellement mortel. Ce procès a été déposé le 9 mars 2020. BioMérieux n’a même pas annoncé les tests au public avant le mercredi 11 mars.

Du procès:

Que les défendeurs soient enjoints de contrefaire les brevets revendiqués, ou si leur contrefaçon n’est pas interdite, que les défendeurs soient condamnés à payer des redevances continues au Labrador pour toute violation post-jugement des brevets revendiqués;

L’émission d’une injonction contre un test biologique empêcherait la réalisation de l’évaluation. En effet, cela revient à demander à BioMérieux de passer le test ou d’accepter de payer des redevances sur place.

«Labrador Diagnostics» – la société n’a pas de présence en ligne ou d’historique d’entreprise pour autant que je sache, à l’exception des références à ce procès – a peut-être échoué à lire la salle plus que toute autre société de l’histoire. Ou peut-être que non. Il est tout à fait possible que ces actions en justice aient été déposées dans le cadre d’un effort calculé pour amener BioMérieux à la table, dans l’hypothèse que la société se réglerait rapidement pour éviter que ses tests ne soient retardés.

Quoi qu’il en soit, nous sommes arrivés à un point où les humains de Fortress or Labrador Diagnostics ont décidé qu’il était moralement acceptable de poursuivre une entreprise française pour contrefaçon de brevet sur un test de coronavirus, tout en déclarant que l’interdiction de l’utilisation du test constituait une forme acceptable de recours en injonction.

Les injonctions sont rarement accordées dans les affaires de brevets et je ne m’attends pas à ce qu’une soit accordée ici. Mais des moments comme celui-ci démontrent, avec une clarté stupéfiante, à quel point les entreprises peuvent être cupides – et fondamentalement à courte vue. À un moment donné de la discussion, peut-être entre les «Pouvons-nous vendre les familles des victimes de Covid-19 en esclavage?» segment et le prochain lancement IPO (“Water: A Luxury Humans Will DIE to Pay For”), quelqu’un aurait dû souligner le risque non négligeable d’être complètement et complètement mauvais à un moment où les gens sont paniqués et très peu d’Américains, y compris des Américains malades, ont pu être testés.

Je n’essaierai pas de prédire si le procès est valide, bien que je fasse confiance à toute propriété intellectuelle acquise auprès de Theranos autant que je ferais confiance à un homme qui m’a dit qu’il avait inventé un chapeau de calmar vivant qui craquait les doublons d’or. Mais qu’elle soulève ou non un problème juridique valable, le procès du «Labrador» est peut-être la fusillade juridique la plus mal réglée de l’histoire. Compte tenu de la réputation déjà terrible des trolls des brevets auprès de tous ceux qui ne sont pas eux-mêmes des trolls des brevets, cela pourrait être l’enclume qui brise le dos à toute une méthode commerciale prédatrice. Nous ne pouvons qu’espérer.

Les directives actuelles de l’OMS pour les tests au 16 mai sont les suivantes: «Nous avons un message simple pour tous les pays: test, test, test. Testez chaque cas suspect. ” J’ai lu attentivement les directives. Rien n’est prévu pour que des fonds supplémentaires soient dépensés dans les poches des vautours. La surveillance, j’en suis certain.

Quelqu’un voudra peut-être appeler le Labrador – excusez-moi, «Labrador» – et le lui faire savoir. TechDirt a des détails supplémentaires sur le boîtier.

