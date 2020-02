Patrick AFB, Cape Canaveral bientôt rebaptisé bases de la Force spatiale

Est également à l’étude ce que l’on appelle les ailes spatiales.

ORLANDO, Floride – Les préparatifs sont en cours pour la transition officielle de la Patrick Air Force Base de Floride et de la station de Cape Canaveral Air Force vers l’US Space Force. Il n’y a toujours pas de date fixe pour le changement de nom, mais cela pourrait arriver en mars, a déclaré Brig. Le général Douglas Schiess, commandant de la 45e Escadre spatiale et directeur du Eastern Range.

Mais même lorsqu’ils deviendront la base de la Patrick Space Force et la station de la Force spatiale de Cap Canaveral, ces installations seront toujours entretenues et soutenues par l’US Air Force, a déclaré Schiess à SpaceNews le 26 février lors du symposium d’hiver annuel de l’Air Force Association.

Le changement de nom des bases fait partie d’une longue liste de changements administratifs prévus pour l’année à venir dans le cadre du standup de l’US Space Force. Schiess a déclaré que la date du changement de nom officiel est coordonnée avec la Maison Blanche car il y aura quelqu’un “assez haut” pour assister à l’événement. “Nous entendons la mi-mars”, at-il dit. “Nous nous préparons.”

Schiess a déclaré que les communautés de la Florida Space Coast étaient enthousiasmées par la U.S. Space Force et souhaitaient que le nom de la nouvelle branche soit visible sur les panneaux d’affichage et les panneaux de signalisation.

Il a déclaré que l’Air Force et la Space Force apportaient ces changements tout en respectant l’histoire derrière des bases comme Patrick, du nom du major-général Mason Patrick, le premier chef des services aériens de l’Army Air Corps pendant la Première Guerre mondiale.

Il y a aussi une discussion sur ce qu’on appelle les ailes spatiales actuelles. Le terme aile est associé à la guerre aérienne et la Force spatiale aimerait avoir un nom différent pour ces organisations, a déclaré Schiess. Une décision sera prise à terme, mais la Force spatiale doit d’abord décider comment appeler ses membres. «Allons-nous être des gardiens, des sentinelles. Des soldats? ” Schiess a déclaré que cela doit être compris “avant de décider comment l’aile sera appelée”, a-t-il déclaré. “Je ne veux même pas spéculer, c’est partout ce que ce serait.”

Schiess a souligné que la Force spatiale n’avait que quelques semaines, même si elle a l’impression qu’elle existe depuis plus longtemps car on en parle depuis plus d’un an. “Vous pourriez dire que nous aurions dû être prêts” avec un nouveau nom au moment où la Loi sur l’autorisation de la défense nationale a promulgué la Force spatiale le 20 décembre, a-t-il déclaré. Mais beaucoup de gens pensaient que la NDAA dirait qu’elle serait prête dans un an, et Schiess lui-même était surpris que le projet de loi promulgue la Force spatiale dès sa signature.

“Il y a beaucoup de choses que nous aurions dû préparer, mais nous ne l’avons pas fait, et les noms en font partie”, a-t-il déclaré. On lui pose constamment cette question: comment allons-nous être appelés?

Avoir un nom est la première étape vers la construction d’une identité en tant que service spatial, a déclaré Schiess, qui a commencé sa carrière dans l’Air Force en tant qu’opérateur de missiles balistiques intercontinentaux. “Alors que nous devenons les nôtres, que les gens commencent à venir et font partie de la Force spatiale et que nous faisons venir de nouvelles personnes, nous allons construire cette culture de la guerre spatiale”, a-t-il déclaré.

Les ailes de lancement – la 45th Space Wing sur la côte Est et la 30th Space Wing sur la côte Ouest – sont quelque peu uniques car elles travaillent en étroite collaboration avec l’industrie du lancement commercial, mais doivent toujours penser à «un accès garanti à l’espace» en tant que national clé. priorité de sécurité, a déclaré Schiess. Il est utile que les rangs de la Force spatiale entendent le général John Raymond, chef des opérations spatiales, parler du comportement agressif de la Russie dans l’espace, par exemple, a-t-il déclaré. “Donc, les gens réalisent qu’il y a un adversaire là-bas.”

L’un des problèmes les plus controversés de la constitution de la Force spatiale a été l’absence de plan de création d’une Space National Guard ou d’un élément de réserve dédié pour soutenir le nouveau service. C’est un débat en cours et le DoD devrait remettre un rapport au Congrès le 19 mars avec des recommandations. Schiess a refusé de donner une opinion sur la voie à suivre par le DoD.

La 45e Escadre spatiale dépend de réservistes individuels, mais n’a pas d’unités de la Garde nationale. Il y a une garde nationale de Floride à la Patrick Air Force Base, le 114e Escadron de contrôle spatial, qui mène des opérations de guerre électronique à l’appui de l’US Space Force.

Lors d’une réunion des dirigeants de la Force spatiale à Colorado Springs la semaine dernière, “le général Raymond a dit que nous devons obtenir après cela, quelle est la bonne combinaison de garde et de réserve”, a déclaré Schiess. “Ils devront régler cela.”