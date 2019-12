Paul Selva, quatre étoiles à la retraite de l'Air Force, rejoint le conseil d'administration d'Aerospace Corp.

L'ancienne responsable du DoD, Kathleen Hicks, et l'ancienne responsable de la NASA, Dava Newman, rejoignent également le conseil d'administration de l'Aéronautique.

WASHINGTON – L'Aerospace Corp. a annoncé le 23 décembre que l'ancien vice-président des Joint Chiefs of Staff, le général à la retraite Paul Selva, a été élu au conseil d'administration de la société. L'ancienne responsable du DoD, Kathleen Hicks, et l'ancienne responsable de la NASA, Dava Newman, rejoignent également le conseil d'administration de l'Aéronautique.

Les nouveaux membres du conseil d'administration ont été élus le 11 décembre pour un mandat de trois ans. Le conseil d’administration d’Aérospatiale compte entre 12 et 22 membres.

Aerospace, dont le siège social est situé à El Segundo, en Californie, est une société à but non lucratif qui exploite un centre de recherche et de développement financé par le gouvernement fédéral et fournit des conseils techniques et des conseils sur tous les aspects des missions spatiales aux clients civils, militaires et commerciaux.

Selva a pris sa retraite en août après avoir été le 10e vice-président des chefs d'état-major interarmées, le deuxième officier militaire le plus haut gradé du pays. En tant que vice-président, Selva dirigeait le Joint Requirements Oversight Council qui vérifie toutes les acquisitions du DoD pour s'assurer que les programmes répondent aux exigences des commandants militaires.

Hicks est vice-président senior du Centre d'études stratégiques et internationales et était auparavant sous-secrétaire adjoint principal de la défense pour les politiques; et sous-secrétaire adjoint à la défense pour la stratégie, les plans et les forces.

Newman est professeur du programme Apollo au département d'aéronautique et d'astronautique et de systèmes d'ingénierie du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Elle était auparavant administratrice adjointe de la NASA de mai 2015 à janvier 2017.

Aerospace a annoncé plusieurs départs du conseil d'administration: Alan Wade, Daniel Hastings, John Tracy, Keith Hall, Charles Elachi et le général à la retraite William Shelton, qui a été remplacé comme vice-président du conseil de fondation par Stephanie O'Sullivan, l'ancienne directrice adjointe principale du renseignement national au bureau du directeur du renseignement national.