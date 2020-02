Personne ne sait ce qui se passe avec la star colossale voisine Betelgeuse – .

L’une des histoires d’astronomie les plus intéressantes publiées à la fin de 2019 était le comportement bizarre de l’étoile voisine connue sous le nom de Betelgeuse. Il se situe entre 520 et 650 années-lumière de la Terre, et c’est extrêmement proche dans le grand schéma des choses, ce qui rend son comportement d’un intérêt particulier pour nous ici sur Terre.

Il y a des mois, des scientifiques nous ont alertés sur le fait que Bételgeuse devient plus sombre. Cette étoile massive est actuellement une supergéante rouge, et le fait qu’elle semblait s’assombrir faisait allusion à un certain nombre de résultats possibles, y compris un possible effondrement et une explosion de supernova. Maintenant, avec plusieurs semaines d’observations à leur actif, les chercheurs ont découvert que Bételgeuse ne se contente pas de gradation, elle diminue de manière très bizarre.

Comme le rapporte Phil Plait de SYFY Wire, les images haute résolution capturées par le Very Large Telescope révèlent que Betelgeuse est en effet en train de s’obscurcir… mais seule une partie de celle-ci change réellement de luminosité. Vérifiez-le:

«L’étoile supergéante rouge Bételgeuse, dans la constellation d’Orion, subit une gradation sans précédent», écrit l’Observatoire européen austral. “Cette superbe image de la surface de l’étoile, prise avec l’instrument SPHERE sur le très grand télescope de l’ESO à la fin de l’année dernière, est parmi les premières observations à sortir d’une campagne d’observation visant à comprendre pourquoi l’étoile s’affaiblit. Par rapport à l’image prise en janvier 2019, elle montre à quel point l’étoile s’est estompée et comment sa forme apparente a changé. »

Parce que seule une partie de l’étoile change de luminosité, sa forme semble être modifiée, lui donnant une apparence oblongue par opposition à une forme circulaire plus uniforme. Alors, quel est le problème?

Comme le fait remarquer Plait, personne ne peut le dire avec certitude, du moins pas encore, mais une possibilité est que la surface de l’étoile supergéante a été tachée d’une tache solaire particulièrement grande. Notre propre étoile reçoit de temps en temps des taches solaires, mais elles sont généralement assez petites. Sur une étoile comme Bételgeuse, les choses sont très différentes, et les forces magnétiques turbulentes à l’œuvre peuvent avoir produit une tache solaire particulièrement massive qui fait en réalité apparaître l’étoile entière moins lumineuse.

Les chances que Betelgeuse se prépare à exploser semblent encore très minces, et il est très peu probable que nous soyons sur le point d’assister à la super-géante en pleine supernova de sitôt. Pourtant, jusqu’à ce que quelqu’un puisse expliquer de manière concluante ce qui se passe avec l’étoile, les scientifiques garderont un œil particulièrement attentif sur elle.

Source de l’image: ESO / M. Montargès et al.

