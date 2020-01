PHP donne vie au Web. Apprenez à l’utiliser dans vos projets Web pour moins de 30 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Sans le langage de script PHP toujours populaire, la plupart des sites Web les plus importants du monde n’existeraient pas. Google, Facebook et YouTube cesseraient tous d’être dépourvus de la puissance côté serveur de PHP qui stimule l’accès aux informations et les performances Web dynamiques.

En tant qu’outil essentiel dans toute collection de programmeurs qualifiés, vous pouvez apprendre toutes les étapes de l’utilisation de PHP dans tous vos projets Web avec la formation trouvée dans The Essential PHP Coding Bundle (29,99 $, plus de 90% de réduction).

En tant que pièce fondamentale du développement Web, cette collection de quatre cours en tout ce qui concerne PHP peut vous aider à vous familiariser et, finalement, à être embauché comme un codeur complet et transdisciplinaire complet.

le Fondamentaux du cours de formation PHP sert d’introduction approfondie à PHP, expliquant aux apprenants les fonctions de base, comment configurer un serveur à l’aide de PHP et comment il s’intègre dans la conception Web dynamique. Cette Développement PHP avec le cours de formation Laravel Framework vous aidera à découvrir comment utiliser le framework open source Larvel en tandem avec PHP pour gérer les tâches allant du développement de pages d’accueil à la création de comptes en passant par l’activation des e-mails.

Dans Programmation orientée objet PHP: créer un cours de formation sur le système de connexion, les étudiants découvrent comment PHP et OOP fonctionnent ensemble lorsqu’ils commencent à créer leurs propres systèmes. Ensuite, approfondissez la façon dont la programmation orientée objet et les comportements du système fonctionnent dans un environnement de langage Python avec le Cours de formation sur les principes de base de la programmation orientée objet Python.

Le forfait de cours a une valeur de 500 $, mais avec cette dernière offre de réduction de prix, vous pouvez acheter toute cette formation pour moins de 8 $ par cours, à seulement 29,99 $.

