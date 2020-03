PlayStation 5 contre Xbox Series X: quel est le meilleur?

Maintenant que Sony a enfin dévoilé les spécifications de la PlayStation 5, nous pouvons faire ce que nous voulions faire depuis un certain temps et examiner les performances globales par rapport à la Xbox Series X. Les premières impressions comptent beaucoup dans le monde des consoles, et Microsoft a été assez agressif en termes de conception de produits.

Commençons par jeter un coup d’œil à ce que nous savons de chaque plate-forme et aux caractéristiques saillantes de chacune.

Nous ne discuterons pas des téraflops aujourd’hui, car ils sont un moyen misérable de mesurer les performances. La cote téraflops d’un GPU est dérivée d’une formule mathématique qu’aucune carte ne peut réellement atteindre. Il peut être judicieux de discuter des téraflops lorsque nous parlons de calcul HPC, mais les GPU ne sont pas simplement une collection de cœurs. D’autres aspects critiques de la conception, notamment la bande passante mémoire, la taille et la distribution du cache, la vitesse d’horloge, la largeur du bus et les taux de remplissage en pixels / texels ont d’énormes impacts sur la façon dont un GPU peut jouer, mais ils n’affectent pas du tout sa cote théorique FLOPS .

Voici nos conseils: lorsque les entreprises parlent de téraflops, traitez cela comme l’équivalent de la façon dont les cœurs de processeur ou les vitesses d’horloge étaient le centre d’attention. N’oubliez pas que le MHz seul n’a jamais été un moyen précis de capturer les performances de deux processeurs. Avoir des tonnes de cœurs de processeur faibles n’est pas bénéfique s’ils ne peuvent pas faire quelque chose de simple thread. Ici, Sony et Microsoft ont décidé de mettre l’accent sur les téraflops.

Nous reconnaîtrons que dans ce cas spécifique, avec deux implémentations GPU apparemment identiques (en ce qui concerne les fonctionnalités prises en charge et la conception matérielle), et deux processeurs très proches en vitesse, les téraflops sont une métrique légèrement meilleure qu’elle ne le serait normalement. Là encore, si Mark Cerny disait la vérité dans le briefing de l’autre jour, la PS5 a des astuces pour combler l’écart entre elle et la Xbox Series X. En fin de compte, c’est l’exception qui confirme la règle typique – ne traitez pas les téraflops comme la clé de voûte des mesures de performance.

Xbox Series X: horloges principales, compatibilité descendante verrouillée

La Xbox Series X propose des horloges centrales statiques et des fréquences constantes sur le processeur et le GPU. Le processeur fonctionne en deux modes – avec SMT désactivé, avec une horloge statique de 3,8 GHz, ou avec SMT activé et une horloge statique de 3,6 GHz. Les performances à un seul thread seraient 4 fois supérieures à celles de la Xbox One X. Le système prend en charge la correction des données ECC et utilise un GPU très robuste. À moins qu’AMD ne modifie le nombre de cœurs par unité de calcul (peu probable – il y en a 64 depuis des années), nous pouvons nous attendre à ce que le GPU passe à 3 328 cœurs. C’est plus large que tout GPU AMD de classe Navi n’a encore mis sur le marché et cela fait partie de ce qui place la Xbox Series X sur une base technique comparable avec les PC de jeu de milieu de gamme supérieur.

Le XSX offre deux «pools» conceptuels de mémoire, bien que le système actuel utilise toujours un modèle de mémoire unifiée. Il y a 10 Go de RAM optimale pour le GPU avec 560 Go / s de bande passante et 6 Go de RAM «CPU optimal» à 360 Go / s de bande passante. Les implications en termes de performances ne sont pas claires, car il est possible que le GPU place les données dans le bloc “CPU optimal” et vice-versa. Le GPU est cadencé 1,56 fois plus vite que la Xbox One X, tandis que le processeur est cadencé 1,78 fois plus vite sans SMT et 1,69x plus rapide avec. L’affirmation d’une amélioration de 4x des performances monothread est plausible si l’on considère l’impact combiné de l’architecture, de la vitesse d’horloge et du fait que Zen 2 prend en charge les opérations AVX / AVX2 256 bits, tandis que Jaguar était limité à AVX 128 bits et ne supportait pas du tout AVX2.

Microsoft prétend avoir effectué beaucoup de travail personnalisé autour du sous-système de stockage de la Xbox Series X, avec une nouvelle extension DirectX – DirectStorage. DirectStorage fournit jusqu’à 100 Go d’actifs de jeu en tant que «mémoire étendue» avec des performances garanties jusqu’à 2,4 Go / s. Microsoft prétend avoir optimisé DirectStorage spécifiquement pour la livraison des actifs du jeu. La Xbox Series X prend également en charge la reprise instantanée de plusieurs jeux. Vous pouvez mettre en pause un titre et passer à un autre jeu. Eurogamer rapporte que la fonctionnalité prend en charge au moins trois titres et prend environ 6,5 secondes pour basculer entre eux.

Microsoft met également l’accent sur la compatibilité descendante transparente en tant que caractéristique majeure de la Xbox Series X. La Series X peut exécuter l’intégralité de la bibliothèque de jeux Xbox One en mode natif et continuera à prendre en charge l’émulation des jeux Xbox et Xbox 360.

Sony: horloges flexibles, GPU rapide, stockage plus rapide

La PlayStation 5 partage beaucoup d’ADN avec la Xbox Series X, mais les implémentations sont assez différentes. Là où Microsoft met l’accent sur des horloges stables, la PlayStation 5 a des capacités de boost qui contrôlent les performances du système en surveillant la consommation d’énergie globale à travers le SoC plutôt qu’en se concentrant sur la température. D’après la façon dont Mark Cerny parle de la plate-forme, il semble qu’il implémente une version d’AVFS – Adaptive Voltage and Frequency Scaling. Il utilise certainement SmartShift, une technologie récente qu’AMD a annoncée dans le cadre des débuts du Ryzen Mobile 4000.

La PlayStation 5 fonctionne à «jusqu’à» 3,5 GHz, mais ne booste pas en fonction de la température. Au lieu de cela, il augmente en fonction du niveau de consommation d’énergie. L’effet net est de garantir que chaque PS5 fonctionne à la même vitesse. L’horloge du processeur peut être supposée être légèrement inférieure à 3,5 GHz, mais l’horloge du processeur graphique est très élevée – 2,23 GHz, bien au-dessus de tout ce que nous avons déjà vu AMD. Si cela peut être déployé dans les GPU Navi de prochaine génération, les gains pourraient être considérables. Selon Sony, il est en fait plus efficace d’utiliser un GPU plus petit avec moins de cœurs qu’une conception plus lente et plus large. Les fonctionnalités du GPU, y compris des fonctionnalités telles que le lancer de rayons, semblent être analogues à ce que la Xbox Series X va offrir.

Les performances de stockage sont un objectif majeur pour la PlayStation 5. Si elle offre la bande passante promise, elle pourrait laisser la Xbox Series X dans la poussière. Avec un débit de données brutes de 5,5 Go / s et de 8 à 9 Go / s compressés, le stockage de la PlayStation 5 offre à peu près la même quantité de bande passante qu’un canal RAM DDR-400 monocanal, vers 2004. Alors que la latence serait évidemment beaucoup plus élevée, c’est une réalisation impressionnante en soi. Sony affirme que cela améliorera considérablement le jeu en offrant des temps de chargement essentiellement nuls. Le SSD embarqué utilise PCIe 4.0 et offre (théoriquement) 2x les performances de la Xbox Series X. Que Sony puisse en profiter pour améliorer spécifiquement les jeux pour sa plate-forme est une question ouverte.

Forces et faiblesses

Sur la base des seules spécifications, Microsoft devrait avoir un avantage sur la PlayStation 5, mais il reste encore des questions à résoudre. La Xbox Series X utilise une mémoire unifiée, mais elle divise toujours ces 16 Go en deux pools conceptuels. 10 Go de RAM fonctionnent à 560 Go / s, tandis que les 6 Go restants offrent 336 Go / s. Le premier est destiné au GPU, tandis que le second est destiné au CPU. C’est étrange, et les développeurs n’aiment souvent pas les choses étranges. Il y a aussi le fait que Microsoft utilise une solution de stockage propriétaire pour la Xbox Series X. Nous ne connaissons pas encore le prix des cartes, mais elles ne sont probablement pas bon marché.

Sony semble avoir un avantage en ce qui concerne la vitesse de stockage soutenue et la facilité de mise à niveau, mais on ne sait pas combien ces avantages se traduiront en avantages de jeu. Microsoft a parlé de certaines capacités d’IA de la Xbox Series X en fonction de sa capacité à gérer des entiers 4 bits et 8 bits. On ne sait pas si le GPU RDNA2 de Sony a une capacité similaire.

Les affirmations de Sony sur le GPU plus agile de la PS5 sont intéressantes, mais elles doivent être démontrées dans des comparaisons directes. Sony a l’avantage non négligeable d’être le leader du marché dans cet espace et dispose d’une base d’installation beaucoup plus large avec laquelle travailler. Microsoft, quant à lui, tentera d’attirer les joueurs.

Sur la base des spécifications brutes, je donnerais la tête à Microsoft – mais c’est une question ouverte de savoir ce qui compte. Si vous regardez l’histoire des consoles de jeux, le système avec le meilleur matériel ne gagne pas toujours. La Xbox One X de Microsoft est la console la plus puissante que vous puissiez acheter depuis plusieurs années, et pourtant l’écart estimé 2: 1 entre Microsoft et Sony n’a pas bougé.

Enfin, nous ne connaissons pas le prix. C’est la partie la plus importante de toute l’affaire, et il y a eu des rumeurs selon lesquelles Sony avait du mal à intégrer la PlayStation 5 au budget. À l’heure actuelle, je dirais que Microsoft possède le système le plus rapide et l’écosystème en ligne le plus large en ce qui concerne les capacités de prise en charge telles que la diffusion en continu sur PC console, Xbox Game Pass et xCloud. La PS5 dispose d’une solution de stockage vraiment intéressante, d’une énorme base d’installation et d’un moyen plus simple et probablement moins coûteux d’étendre le stockage.

