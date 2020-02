PLD Space enregistre son premier vol suborbital et approche la résolution du recul moteur

WASHINGTON – La start-up espagnole PLD Space a déclaré avoir obtenu un deuxième client pour le vol inaugural de sa fusée suborbitale réutilisable Miura 1 tout en s’attaquant aux problèmes de développement qui ont empêché la mission de se produire l’année dernière.

Pablo Gallego Sanmiguel, vice-président directeur des ventes et des clients de PLD Space, a déclaré que l’Université aéronautique Embry-Riddle en Floride effectuera quatre expériences construites par des étudiants et des professeurs sur Muira 1. Ces charges utiles occupent l’espace commercial restant pour la mission, qui sera également effectuer deux expériences de microgravité pour le Centre de technologie spatiale appliquée et de microgravité de Brême, en Allemagne, également connu sous le nom de ZARM. La moitié de la charge utile de la fusée transportera des capteurs pour étudier son premier vol.

PLD Space prévoyait de lancer Miura 1 en 2019, mais a retardé les débuts de la fusée après une “série d’anomalies de tir d’essai” pendant le développement du moteur, a déclaré Gallego Sanmiguel par e-mail.

“Il a été conclu que les problèmes étaient liés à une condition de surpression lors du démarrage du moteur à l’allumage”, a déclaré Gallego Sanmiguel.

Des problèmes structurels résolus depuis lors du soudage de pièces de la fusée ont également retardé le vol, a-t-il déclaré.

Miura 1 utilise un seul moteur fonctionnant à l’oxygène liquide et au kérosène appelé Teprel-1B.

Gallego Sanmiguel a déclaré que PLD Space avait résolu le problème du moteur grâce à une combinaison d’une infrastructure de site de lancement améliorée et de procédures améliorées. La société n’a cependant pas encore fixé de nouvelle date de lancement.

“Dans le cadre de la qualification, et pour réduire tout risque supplémentaire, PLD Space effectue des tests supplémentaires de mise à feu des moteurs de qualification dans nos installations d’essai de moteurs à Teruel, ainsi qu’un calcul d’un examen rigoureux des exigences”, a déclaré Gallego Sanmiguel.

PLD Space fixera une date de lancement pour Miura 5, sa fusée orbitale, après avoir lancé avec succès une fusée Miura 1, a déclaré Gallego Sanmiguel.

Miura 5 est conçu pour transporter 300 kilogrammes en orbite basse. PLD Space prévoit de récupérer la première étape de la fusée en utilisant une combinaison de manœuvres rétro-propulsives et de parachutes.

PLD Space a effectué un test de réutilisabilité avec l’Agence spatiale européenne en avril, laissant tomber un booster Miura 5 d’un hélicoptère Chinook et le récupérant de l’océan Atlantique. Gallego Sanmiguel a déclaré que le test a fourni des connaissances techniques et une expérience précieuse en coordination avec l’armée espagnole et l’INTA, l’Institut national espagnol de technologie aérospatiale.

Le test “rend possible et prévisible la récupération de Miura 1 dans l’océan Atlantique”, a déclaré Gallego Sanmiguel, car les deux fusées sont conçues pour être réutilisables.

PLD Space prévoit de lancer des fusées Miura 1 depuis El Arenosillo, le port spatial suborbital de l’INTA situé sur la côte sud-ouest de l’Espagne, non loin du Portugal. Gallego Sanmiguel a déclaré que PLD Space souhaitait lancer des fusées Miura 5 depuis le centre spatial européen de Guyane en Amérique du Sud, et a conclu un accord avec l’agence spatiale française CNES pour atteindre cet objectif.

Gallego Sanmiguel a déclaré que PLD Space, qui compte maintenant 42 personnes, courtise les clients pour les fusées suborbitales Miura 1 et orbital Miura 5. Il a déclaré que la société chercherait à faire passer les clients suborbitaux au Miura 5 lorsqu’ils seront prêts pour les missions orbitales.

Gallego Sanmiguel a rejoint PLD Space en septembre, après avoir travaillé pour SpaceX, Arianespace et l’Agence spatiale européenne.

«Toutes ces expériences m’ont permis d’avoir la confiance nécessaire pour apporter mes 30 années d’expérience à la famille PLD Space et de voir cette entreprise progresser comme je le sais», a-t-il déclaré.

Gallego Sanmiguel a déclaré que son expérience avec le vol inaugural de 2012 de Vega, le plus petit lanceur orbital d’Europe, sera particulièrement utile à PLD Space.