Plex rend le support TV en direct gratuit pendant trois mois

Plex a commencé comme un moyen de gérer votre collection multimédia personnelle, et il le fait toujours. Au fil des ans, il a ajouté des fonctionnalités supplémentaires comme le contenu en streaming gratuit en ligne et le support TV en direct. Ce dernier fait partie de l’abonnement Plex Pass payant, mais il est gratuit pendant les trois prochains mois pour aider les gens à faire face au verrouillage en cours du coronavirus.

L’ensemble des fonctionnalités de Plex peut être déroutant de l’extérieur, mais la plupart d’entre elles consistent à prendre une collection de médias désorganisée et à la transformer en quelque chose d’utile. Il peut analyser vos fichiers, télécharger des métadonnées, enregistrer l’état de la surveillance et diffuser sur plusieurs appareils depuis votre serveur Plex centralisé. Ce serveur peut être un ordinateur, un boîtier NAS ou même un téléviseur Android Nvidia Shield.

Plex place certaines fonctionnalités derrière le paywall Plex Pass, qui coûte 5 $ par mois, 40 $ par an ou 120 $ pour un abonnement à vie. L’une de ces fonctionnalités est le support TV en direct, qui est gratuit pour les trois prochains mois. Cela ne signifie pas que vous pouvez commencer gratuitement. Vous avez besoin d’une antenne de télévision numérique et toutes ne fonctionnent pas avec Plex. Il existe cependant une liste de bonnes antennes connues sur le site de Plex.

Après avoir ajouté l’antenne et recherché les chaînes, vous pouvez regarder la télévision en direct avec 48 heures de données de guide gratuitement. Cependant, certaines parties de l’expérience télévisée en direct restent exclusives aux comptes payants. Plex Pass vous permet d’utiliser votre serveur comme un DVR pour enregistrer et organiser la diffusion de la télévision, à condition que vous disposiez de suffisamment d’espace. Une seule heure de contenu HDTV 1080p peut prendre 6 Go de stockage, après tout. Les abonnés Plex peuvent également ajouter plusieurs tuners pour enregistrer plus d’un programme en même temps.

Plex espère probablement que l’ajout de fonctionnalités gratuites à court terme incitera les gens à vivre l’expérience Plex. Si vous avez du contenu extrait de disques ou «obtenu» par d’autres moyens, Plex organisera et préparera celui-ci pour le streaming automatiquement. Quiconque souhaite continuer à utiliser les fonctionnalités de télévision en direct aura besoin d’un Plex Pass cet été. Cela déverrouille également la synchronisation du contenu pour une visualisation hors ligne, l’intégration de bandes-annonces de films, des fonctionnalités audio avancées, un tableau de bord utilisateur, etc. Les abonnés bénéficient également de remises occasionnelles sur les disques durs, les antennes TV et autres accessoires.

