Plonger et conduire sur des lunes glacées: une stratégie pour explorer Encelade et Europa

Au cours des 60 dernières années, la NASA a exploré le système solaire du soleil à la ceinture de Kuiper. Alors que beaucoup de ces missions, en particulier celles au-delà de Saturne, ont été des survols à un coup (tels que les Voyagers et récemment New Horizons), d'autres ont cartographié de nombreuses lunes de Jupiter et de Saturne de manière approfondie par des passages orbitaux répétés. Le seul atterrissage sur ces mondes glacés a été la sonde Huygens, qui a parachuté à la surface du Titan lunaire de Saturne au début de 2005 dans le cadre de la mission Cassini de la NASA, et qui a fonctionné pendant environ 90 minutes après le toucher des roues.

Les données recueillies auprès de quelques-unes de ces lunes ont fourni des preuves irréfutables de possibles océans chauds sous leurs surfaces gelées, Encelade de Saturne et Europa de Jupiter en particulier. La NASA aimerait explorer ces mers souterraines, car elles semblent prometteuses pour le potentiel de la vie. Entre leur activité géologique interne, stimulée par les complexités gravitationnelles tortueuses de Jupiter et des nombreuses lunes de Saturne qui réchauffent ces mondes froids, et les panaches aqueux jaillissant des deux, ils sont très convaincants pour les scientifiques planétaires (en particulier les exobiologistes).

Un prototype d'un robot de glace sous-marin BRUIE est illustré ci-dessus, le long de la face inférieure d'une calotte glaciaire de l'Alaska. Crédit: NASA / JPL-CALTECH

Il y a une variété de missions à l'étude pour ces lunes, dont la plus immédiate est l'Europa Clipper, dont le lancement est actuellement prévu pour 2025. Mais cette mission, qui sera gérée par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA et l'Université Johns Hopkins, est un autre orbiteur, et ne portera pas d'atterrisseur. Cependant, il est beaucoup plus difficile de descendre et de fouiller directement les océans intérieurs de ces lunes.

La plupart des plans actuels prévoient l'une des deux approches pour en savoir plus sur l'eau dans la lune. La première consiste à échantillonner les panaches de type geyser qui éclatent des fissures et des fissures sur ces lunes, comme le fera l'Europa Clipper, tandis que la seconde consiste à atterrir sur leurs surfaces glacées et à prélever de petits échantillons à bord de l'atterrisseur pour analyse. Cette dernière approche de l'atterrissage présente des défis bien plus importants qu'un orbiteur récupérant l'eau d'un panache.

L'exploration directe des océans eux-mêmes serait cependant plus difficile encore. JPL travaille sur une variété d'approches pour y parvenir. Tous sont prometteurs, mais nécessitent un moyen de traverser la glace jusqu'à l'eau en dessous. Un certain nombre de technologies sont envisagées pour ce rôle, y compris les «fondoirs» à propulsion nucléaire exotiques, mais ils ont du pain sur la planche. La coquille de glace d’Europa est estimée à 10 à 30 kilomètres d’épaisseur et celle d’Encelade entre 30 et 40 kilomètres, il sera donc probablement difficile d’atteindre l’océan en dessous.

Une autre possibilité consiste à laisser la nature faire la plupart du travail, en utilisant les fissures qui permettent déjà à des morceaux de l'océan de s'échapper par des panaches. Quelques conceptions sont à l'étude, mais lorsque l'on envoie une petite sonde dans un trou à des dizaines de kilomètres de profondeur, la simplicité et la flexibilité sont des atouts importants. Une fois que vous aurez atteint cet océan chaud, la fiabilité et l'autonomie seront essentielles.

Un prototype d'un rover sous-marin BRUIE.

Andrew Klesh, qui a récemment supervisé le programme MARCo cubesat (les deux minuscules sondes qui ont volé vers Mars avec l'atterrisseur InSight, fournissant une liaison radio pendant le processus d'atterrissage), a travaillé sur un projet qui combine à la fois simplicité et flexibilité pour concevoir «flottant». rovers. ”Le rover est appelé BRUIE, pour Bouyant Rover pour l'exploration sous la glace, et est spécialement conçu pour non seulement travailler en immersion, mais aussi pour le faire avec un haut degré d'autonomie. "Pour pénétrer sous la surface d'Europa ou d'Encelade, nous devons trouver le moyen le plus rapide", explique Klesh. Il cherche actuellement des moyens d’utiliser les points d’entrée naturels dans les océans sous-glaciaires.

BRUIE est un submersible qui est testé sur Terre où il a sondé de manière autonome des grottes de glace sous-marines en Alaska avec un balayage LIDAR et des images visuelles pour se préparer à une exploration plus complexe des lunes géantes gazeuses. Ces essais ont eu lieu dans des trous aqueux appelés coulées de fonte des moulins — labyrinthiques qui peuvent s'étendre à des milliers de pieds à travers les glaciers dans les eaux océaniques sous la glace. L'eau fondue à la surface du glacier est plus chaude que la glace et s'y fond, sculptant différentes formations. Certains fondent tout au long du glacier, créant un réseau de passages sous-marins.

C'est une chose qui rend BRUIE spécial. Plutôt que d'utiliser une méthode de force brute pour percer une coquille de glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur, une évolution de cette technologie pourrait naviguer dans les fissures naturelles qui mènent aux mers chaudes en dessous. Il pourrait même utiliser les canaux marqués par les panaches vus sur Encelade et Europa. Comme Klesh le demande: «Pouvons-nous cartographier et naviguer sur ces lacs sous-glaciaires avec des robots? Y a-t-il des passages accessibles cachés juste sous la surface? »

Les robots de test BRUIE sont construits avec des composants disponibles dans le commerce et des pièces imprimées en 3D personnalisées, permettant un prototypage rapide et des révisions rapides. Une fois les premiers prototypes terminés, Klesh et ses collègues les ont emmenés au glacier Matanuska en Alaska pour les premiers tests. Les robots ont été abaissés dans les canaux glaciaux, leur permettant de couler en utilisant une flottabilité contrôlable tout en étant manœuvrés par de petits propulseurs. Bien que conçus pour fonctionner de manière autonome lorsque cela était possible, ils étaient attachés à une unité de contrôle de surface à partir de laquelle ils pouvaient être dirigés manuellement, et enregistraient des mesures et des données détaillées lors de leur traversée des tunnels de glace. Cela a permis à Klesh et ses collègues de cartographier ces passages complexes avec une unité LIDAR compacte alors qu'ils se tordaient et tournaient à travers la masse du glacier.

L'ingénieur du JPL, Andy Klesh, abaisse un robot submersible dans un moulin, un canal en forme de tube dans un glacier. Crédit: NASA / JPL-CALTECH

Une deuxième conception robotique a été développée par l'équipe de Klesh pour explorer les plans d'eau au-delà du canal à travers la glace. Il s'agit d'un rover à trois roues flottant conçu pour fonctionner de manière complètement autonome qui ressemble à un petit tricycle à roues à aubes. Lorsqu'il est tombé à travers un trou dans la glace (dans ce cas, scié par Klesh et ses collègues), il roule en fait le long de la face inférieure de la calotte glaciaire, comme un rover Mars inversé, enregistrant des données visuelles et autres au fur et à mesure.

Certains de ces tests sur le terrain ont été contrôlés à l'aide d'une longe, Klesh et d'autres exploitant des unités de commande par joystick, tandis que d'autres étaient autonomes. D'autres encore étaient contrôlés à distance depuis le JPL à Pasadena, en Californie. «C'était la première fois qu'un véhicule sous la glace était exploité par satellite», a déclaré Klesh. Les scientifiques utilisaient en fait un satellite pour contrôler le rover, ajoutant ainsi plus de fidélité hors-planète aux tests.

Les itérations actuelles de BRUIE peuvent être exploitées à des profondeurs supérieures à 200 mètres et avec une autonomie toujours croissante. Il reste du travail pour améliorer le fonctionnement autonome et la résistance au froid extrême et aux radiations élevées présentes dans le système solaire externe. Mais les premières expériences telles que BRUIE sont essentielles pour développer, tester et améliorer ces technologies.

"Une grande partie de ce que nous faisons dans l'espace lointain est applicable à l'océan", a déclaré Klesh. «Il s'agit d'un premier prototype de véhicules qui pourraient un jour se rendre en Europe et dans d'autres corps planétaires avec un océan liquide recouvert de glace. Il est idéal pour voyager sous la banquise d'un monde glacial. "

Rod Pyle est rédacteur en chef du magazine Ad Astra de la National Space Society. Article utilisé avec permission.

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 11 novembre 2019 du magazine SpaceNews.