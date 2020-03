Plus de tests de coronavirus aideront à gérer l’épidémie, mais les interdictions de voyager? – .

Des infirmières de l’UW Medicine attendent leurs collègues qui viennent pour des tests de dépistage des coronavirus dans un parking du University of Washington Medical Center Northwest. (Photo de médecine UW / Katie Chen)

Une nouvelle analyse des chiffres à l’origine de l’épidémie de coronavirus suggère qu’elle a atteint le point où des tests plus intensifs et une distanciation sociale aideront bien plus que l’interdiction de voyager.

Les restrictions de voyage sont apparues au cours de la dernière journée environ: lors d’une allocution mercredi soir, le président Donald Trump a annoncé qu’il interdisait la plupart des voyages des résidents non américains en provenance de 26 pays européens, dont l’Allemagne et la France mais pas la Grande-Bretagne. et l’Irlande.

Aujourd’hui, Trump a déclaré qu’il envisagerait également d’interdire les voyages intérieurs vers des endroits comme l’État de Washington et la Californie «si une zone devient trop chaude».

De telles stratégies ont conduit Trevor Bedford, épidémiologiste au Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle, à calculer le nombre d’infections probables de l’étranger ainsi que de la transmission communautaire du coronavirus SARS-CoV-2.

Vous pouvez consulter le fil Twitter de Bedford pour les calculs au dos de l’enveloppe, mais l’essentiel est qu’il estime qu’environ 100 nouvelles infections seraient introduites aux États-Unis par des voyageurs européens chaque jour. Cela se compare à environ 1800 nouvelles infections par jour transmises par des personnes déjà aux États-Unis.

“Il s’agit d’un rapport de 18 à 1 pour le nombre de nouvelles infections générées aux États-Unis par rapport aux infections importées d’Europe”, a noté Bedford.

Ces chiffres supposent qu’il y a actuellement 6500 cas aux États-Unis et que ce nombre doublera la semaine prochaine. C’est beaucoup moins que le nombre de cas confirmés par les agences de santé publique à l’échelle nationale (ce qui représente actuellement plus de 1 300). Pourquoi? C’est parce qu’une analyse des changements évolutifs du virus au fil du temps, menée par Bedford et ses collègues de la Seattle Flu Study, suggère que la plupart des cas n’ont pas encore été confirmés.

Et pourquoi est-ce que? La raison principale est que si peu d’Américains ont été testés pour le virus. En raison de problèmes liés à la mise en place et à l’exécution du pipeline de tests en laboratoire aux États-Unis, relativement peu de tests de coronavirus ont été exécutés à l’échelle nationale. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, seuls environ 11 000 échantillons ont été testés dans ses laboratoires et dans les laboratoires de santé publique au cours des deux derniers mois. Environ 11% des tests sont positifs.

Dans l’État de Washington, le ministère de la Santé affirme que son laboratoire de santé publique est actuellement capable d’exécuter 200 tests par jour, et il prévoit de porter ce chiffre à 400 par jour. Le laboratoire de virologie de l’Université de Washington (qui n’est pas inclus dans les chiffres du CDC) s’est joint à l’effort de test la semaine dernière. Il exécute actuellement environ 1 250 tests par jour et vise à porter ce nombre quotidien à 5 000.

Ce type de capacité sera nécessaire si la Fondation Bill & Melinda Gates donne suite à son plan de rendre les tests à domicile disponibles, selon le modèle établi par la Seattle Flu Study pour le suivi des épidémies de grippe.

Pendant les premiers stades d’une épidémie, les limites de voyage peuvent faire une grande différence dans la propagation de l’infection. Mais à ce stade du jeu, Bedford a fait valoir que les tests devraient être une plus grande préoccupation que les voyages. «Je crois que l’accent doit être mis sur les tests et la recherche de cas aux États-Unis pour ralentir la transmission ici», a-t-il tweeté. «Les introductions par voie aérienne auront probablement un impact plus mineur à ce stade.»

En revanche, le président Trump a minimisé le problème des tests lors de la conférence de presse de la Maison Blanche avec le Premier ministre irlandais Leo Varadkar.

“Ils ont un million de tests maintenant”, a déclaré Trump. “Au cours des prochains jours, ils vont avoir 4 millions de tests. Et franchement, les tests se sont très bien déroulés. Si vous allez dans la bonne agence, si vous allez dans la bonne zone, vous obtenez le test. »

Les rapports sur le terrain suggèrent cependant que l’effort de test a été tout sauf fluide. “Le système n’est pas vraiment adapté à ce dont nous avons besoin en ce moment”, a reconnu aujourd’hui Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses lors d’une audience du Congrès. «C’est un échec. Admettons-le. “

Les deux candidats démocrates à la présidentielle restants, Joe Biden et Bernie Sanders, ont plaidé pour une concentration accrue sur les tests gratuits dans les déclarations qu’ils ont faites aujourd’hui sur l’épidémie de coronavirus. Biden a appelé à la mise en place d’au moins 10 laboratoires de test mobiles dans chaque État et a préconisé la création de centres de test au volant comme la station que UW Medicine a installée à Seattle.

Savoir qui a le virus fait une grande différence dans le ciblage de la réponse à l’épidémie de COVID-19. Beaucoup pointent vers la Corée du Sud, où les autorités sanitaires effectuent près de 20 000 tests par jour et signalent un ralentissement du nombre de nouveaux cas.

Mais plus de tests seuls ne suffisent pas. Dans une chronique rédigée pour le Seattle Times, John Lynch de Harborview Medical Center et Karin Huster de Médecins sans frontières soulignent qu’il est également important de tirer parti de la distanciation sociale et d’autres stratégies, notamment en la renforçant si vous le pouvez:

«Alors que nous augmentons notre capacité de test et que nous sommes en mesure de tester plus de personnes malades, de plus en plus de cas seront identifiés. Mais le fait que chaque malade se rende aux urgences pour subir un test et que tous les cas positifs soient hospitalisés – y compris ceux qui iraient probablement mieux par eux-mêmes – submergera rapidement notre système de soins de santé et risque de s’effondrer. Cela conduira sans aucun doute à détourner les soins des patients les plus à risque de développer des formes graves de maladie. Cela entraînera sans aucun doute de moins bons résultats pour les patients, du travail supplémentaire pour les hôpitaux et un risque accru pour les agents de santé.

«Le test est sans aucun doute un élément essentiel de la réponse, mais ce n’est pas la réponse – la réduction des nouvelles infections l’est.

«Et cela est réalisé en éloignant les personnes malades des personnes en bonne santé. Demander aux gens d’aller aux urgences qui sont souvent occupées et pleines de personnes à risque n’est pas une bonne idée. Mais avoir accès à ces tests, comme nous le faisons à l’Université de Washington, nous permet d’identifier l’infection chez les personnes à risque de progression de la maladie, comme celles de plus de 60 ans ou les personnes atteintes de maladies cardiaques. Rester à la maison lorsque vous vous portez bien et que vous avez peu de risques de progression de la maladie est la bonne chose à faire. De plus, tirer parti d’outils comme la télésanté peut également aider les gens à rester à la maison tout en ayant toujours accès à leurs fournisseurs de soins de santé à tout moment. »