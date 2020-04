Plusieurs vaccins pourraient être nécessaires pour arrêter complètement la pandémie de COVID-19, selon un vaccinologue de l’UW – .

Bien que plus de 40 organisations mettent au point le vaccin COVID-19, seules trois sont parvenues aux tests sur l’homme.

Le Kaiser Permanente Washington Research Institute de Seattle, qui a ouvert la voie, a commencé à tester 45 volontaires adultes en bonne santé au début du mois. Les deux autres chefs de file sont le Beijing Institute of Biotech et CanSino Biologics et l’Université d’Oxford au Royaume-Uni.

Deborah Fuller, vaccinologue à l’Université de Washington. (Photo . / Todd Bishop)

“Avec tous ces vaccins, les gens deviennent confus et disent:” Eh bien, lequel sera-ce? “”, A déclaré Deborah Fuller, vaccinologue et professeur de microbiologie à la faculté de médecine de l’Université de Washington. “Nous allons avoir besoin de plusieurs vaccins pour pouvoir arrêter complètement la pandémie.”

L’une des raisons est que les patients réagiront différemment au vaccin, a déclaré Fuller. Par exemple, un vaccin qui fonctionne bien chez les jeunes adultes peut ne pas être aussi efficace parmi les populations plus âgées ou pour les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents.

Selon lundi, le virus a infecté plus d’un million de personnes dans le monde et tué près de 74 000 personnes, dont 10 524 aux États-Unis.

La politique jouera un rôle une fois qu’un vaccin sera développé, a déclaré Fuller. Si les États-Unis sont les premiers à déployer un vaccin, il serait probablement distribué aux États-Unis avant de négocier des licences et des coûts avec d’autres pays. Il en va de même pour la Chine ou d’autres parties du monde qui pourraient développer leurs vaccins en premier.

Idéalement, les vaccins seront gratuits pour le public américain et couverts par les compagnies d’assurance, tout comme les vaccins contre la grippe, a déclaré Fuller. Plus il y a de vaccins sur le marché, plus il y a de chances de réduire les coûts.

“Je pense que cela va être vraiment important pour la population, mais surtout pour les pays en développement, que le coût des vaccins soit aussi bas que possible”, a ajouté Fuller.

Le laboratoire de Fuller à l’Université de Washington est l’un des nombreux laboratoires américains à développer des vaccins ou des thérapies médicamenteuses pour COVID-19. Son vaccin à ARN le plus prometteur est testé sur des singes et pourrait bientôt passer aux tests cliniques.

Une équipe de recherche dirigée par Lisa Jackson de Kaiser Permanente est la première aux États-Unis à étudier l’efficacité du vaccin mRNA-1273 de la biotechnologie moderne de Boston basé à Boston. La première phase de l’essai clinique utilise un fragment inactif d’ARN messager, un code génétique qui peut aider à déclencher une réponse immunitaire et à combattre l’infection.

[Seattle] pourrait devenir l’épicentre de la préparation future à une pandémie.

“Même si ce vaccin est venu de Boston, ce sont les chercheurs et les scientifiques de Seattle qui vont l’étudier pour la première fois”, a déclaré Fuller. «Donc, je pense que Seattle évolue. Il pourrait finir par être l’épicentre de la préparation future à une pandémie. »

Avant la pandémie, il faut généralement au moins trois à quatre ans pour passer de la découverte d’un vaccin au début des essais cliniques, a ajouté Fuller.

Étant donné que Moderna développait déjà un vaccin pour d’autres maladies infectieuses, dont certaines de la famille des coronavirus, la société a modifié sa plateforme technologique existante pour inclure le SRAS-CoV-2 qui cause le nouveau coronavirus.

Les chercheurs espèrent avoir le vaccin ARNm-1273 prêt dès l’automne 2020 pour les groupes vulnérables, en particulier les travailleurs de la santé. La phase I de l’étude devrait être terminée d’ici juin 2021.

Outre les vaccins, d’autres traitements prometteurs aux États-Unis incluent l’utilisation d’une thérapie cellulaire pour utiliser des cellules tueuses naturelles, qui jouent un rôle clé dans la défense naturelle de l’organisme contre les infections virales. L’Institut de recherche sur les maladies infectieuses de Seattle et une société du New Jersey appelée Celularity ont été autorisés par la Food and Drug Administration la semaine dernière à commencer leurs essais.

Les autres traitements testés comprennent le remdesivir antiviral, développé par Gilead Sciences, et le médicament anti-paludisme hydroxychloroquine.

Sur le plan international, l’Institut de biotechnologie de Beijing et CanSino Biologics sont les deuxièmes à apporter un vaccin aux essais sur l’homme. Le vaccin Ad5-nCoV utilise un virus qui a été conçu pour éliminer les propriétés infectieuses et potentiellement créer une forte réponse immunitaire. Un vaccin similaire a été utilisé pour traiter Ebola.

La phase I des tests est menée au Centre provincial de contrôle et de prévention des maladies du Hubei sur 108 volontaires adultes en bonne santé qui recevront l’une des trois doses. Les responsables espèrent conclure les tests de sécurité d’ici décembre 2020 et tous les tests d’ici 2022.

L’Université d’Oxford est la troisième à mettre son vaccin à l’épreuve sur l’homme. Le vaccin ChAdOx1 utilise un virus non infectieux composé de matériel génétique trouvé dans le nouveau coronavirus. Les responsables recrutent 510 volontaires de santé et espèrent terminer les tests d’ici mai 2021.

“C’est une course pour trouver un remède, mais pas une course les uns contre les autres”, a déclaré Fuller. “Donc, quand vous entendez tous ces rapports sur tous ces vaccins commencés et tous ces essais cliniques, c’est vraiment une très bonne chose.”

