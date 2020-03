Plusieurs VPN gratuits et applications de blocage des publicités ont été trouvés lors de la récolte des données utilisateur

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Vous ne connaissez peut-être pas Sensor Tower, mais cette société d’analyse et de marketing mobile est devenue populaire auprès des développeurs et des investisseurs. Quelle que soit votre connaissance de Sensor Tower, vous avez peut-être fourni des données sur vos habitudes en ligne sans le savoir. Selon un rapport de Buzzfeed News, Sensor Tower a publié plusieurs applications gratuites de VPN et de blocage des publicités sur Android et iOS qui espionnent les données des utilisateurs. Ces applications ont été téléchargées plus de 35 millions de fois.

Sensor Tower détiendrait environ 20 applications iOS et Android depuis 2015. Plus récemment, le Play Store a hébergé des VPN gratuits et illimités, Luna VPN, des données mobiles et Adblock Focus. Pendant ce temps, l’App Store d’Apple avait Adblock Focus et Luna VPN. Ces applications n’ont pas divulgué leur connexion à Sensor Tower, mais elles demandent aux utilisateurs d’installer un certificat racine pour Sensor Tower qui permet à l’entreprise de surveiller tout le trafic passant par un appareil.

La société affirme qu’elle ne collecte que des statistiques d’utilisation anonymes – quelque chose qu’elle indique aux utilisateurs lorsqu’ils commencent à utiliser les applications. Cependant, les développeurs et les défenseurs de la confidentialité savent que les données «anonymisées» sont souvent tout sauf anonymes. Vous faites confiance à une entreprise qui ne mettra même pas son nom sur les applications pour collecter des données “sûres” uniquement lorsqu’elle aura un accès complet à votre activité en ligne. Signal Tower affirme qu’elle ne divulgue pas sa propriété de ces applications pour des «raisons de concurrence». Buzzfeed a établi la connexion en examinant le code des applications et en trouvant des preuves que toutes ont été construites par les développeurs de Sensor Tower.

Le catalogue d’applications de Sensor Tower a diminué au cours des dernières années en raison de violations de règles. La société a jusqu’à présent évité un examen minutieux grâce aux nombreux comptes de développeur qu’elle utilise pour masquer son implication. Depuis cette semaine, Apple a supprimé Adblock Focus et Google a supprimé les données mobiles. Les deux sociétés continuent d’enquêter, et il semble probable que les autres applications de Sensor Tower seront bientôt abandonnées. Google et Apple interdisent tous deux l’utilisation de certificats racine dans les applications en raison du risque de confidentialité pour les utilisateurs. Signal Tower ne s’en est sorti que si longtemps car les applications invitent les utilisateurs à installer les certificats via un site Web tiers.

Si vous utilisez l’une des applications ci-dessus, c’est une bonne idée de les désinstaller maintenant. Si l’un d’eux vous a amené à installer un certificat racine, vous devez également le supprimer. Dans iOS, c’est sous Paramètres> Général> Profil. L’emplacement varie sur les appareils Android, mais il se trouve généralement dans Paramètres> Sécurité> Informations d’identification sécurisées. À l’avenir, n’installez simplement pas de VPN gratuits.

