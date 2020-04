Points de fuite sur le téléphone Samsung avec caméra selfie contextuelle

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Il n’a pas fallu longtemps pour que les premiers smartphones modernes fassent leur apparition pour que les entreprises réalisent que les gens voulaient des écrans plus grands. Les tailles d’affichage des smartphones ont augmenté dans des proportions auparavant réservées aux tablettes, mais la volonté d’utiliser la surface plus efficacement a poussé les appareils photo dans des endroits étranges. Il y a des encoches, des perforations et même des caméras pop-up. Samsung a expérimenté des encoches et des trous de perforation, et une nouvelle fuite suggère qu’il prévoit également une caméra pop-up.

La dernière mise à jour Samsung vient par le biais d’OnLeaks, un leaker fiable qui crée des rendus de téléphones à venir. Les rendus ne sont pas basés sur des photos ou des rendus de presse, mais proviennent plutôt de fichiers CAO. Les fabricants d’appareils fournissent souvent ces fichiers aux fabricants d’accessoires et aux partenaires de fabrication, et ils trouvent leur chemin vers OnLeaks. Cela a fait d’OnLeaks l’un des fuites les plus précises sur Internet, même lorsqu’un appareil est à des mois de sa sortie.

Cette fuite est légèrement inhabituelle car nous ne savons pas comment s’appelle ce prétendu téléphone Samsung. Compte tenu de la conception globale et de la forme de la lunette, il s’agit très probablement d’un modèle économique de la série A de Samsung. Alors que la plupart de ces téléphones ont des encoches ou des trous, celui-ci a une caméra selfie pop-up sur le bord supérieur similaire au OnePlus 7 Pro de 2019.

Le téléphone sans nom possède également une étrange collection de fonctionnalités. Il a trois capteurs de caméra à l’arrière comme les téléphones de la série A les plus chers. Le grand «menton» au bas de l’écran de 6,5 pouces suggère un écran LCD moins cher que OLED, tout comme l’absence d’un capteur d’empreintes digitales intégré (il y a un capteur traditionnel à l’arrière). Dans le même temps, l’ajout d’un mécanisme pour élever et abaisser la caméra rend le matériel plus coûteux.

Le résultat de cette conception est que vous n’avez pas de perturbations visuelles comme des encoches en haut de l’écran. La caméra est également repliée en toute sécurité à l’intérieur du corps du téléphone pour plus de sécurité lorsque vous ne l’utilisez pas. Cependant, il s’agit d’une pièce mobile qui pourrait échouer à un moment donné.

La fuite suppose que nous sommes à quelques mois d’une annonce, mais nous ne savons pas si elle se lancera aux États-Unis. De nombreux téléphones de la série A de Samsung arrivent en Asie et en Europe avant les États-Unis. Il n’y a pas non plus d’informations sur les spécifications ou les fonctionnalités, alors peut-être que vous ne voudrez pas attendre pour ce téléphone même avec cette caméra pop-up soignée.

