Pour les enchères de recherche Android de Google dans l’UE, DuckDuckGo est le grand gagnant

Google est presque prêt à publier un nouvel écran de sélection de moteur de recherche dans l’UE, mais il ne le fait pas par choix. L’année dernière, l’UE a ordonné à Google d’offrir un placement à d’autres moteurs de recherche sur Android, et Google se conforme de la manière la plus Google possible. Il a mené une vente aux enchères pour les taches dans le flux de configuration, et maintenant les résultats sont arrivés. DuckDuckGo est un grand gagnant, et Bing est presque entièrement absent.

La décision antitrust de l’UE en 2018 a martelé Google pour sa pratique d’intégration de Google Search à Android. Si les utilisateurs souhaitaient utiliser un autre moteur de recherche, ils devaient l’installer manuellement et modifier les paramètres par défaut. C’est une bonne configuration dans la plupart des pays, mais l’UE est beaucoup plus agressive pour poursuivre les questions antitrust. En plus d’ordonner à Google de modifier ses pratiques, elle a infligé une amende record de 5 milliards de dollars.

Google pourrait finir par récupérer une partie de cette perte lors du déploiement du nouvel écran de sélection. L’entreprise a opté pour une enchère au «quatrième prix» pour choisir les fournisseurs de recherche. Pour chaque pays de l’UE, les prestataires ont été invités à soumissionner sur l’un des quatre spots. Les trois meilleures offres obtiennent une place sur l’écran de sélection avec Google. Cependant, ils ne paient pas le montant de leur proposition. Chaque fois qu’un utilisateur sélectionne un moteur de recherche, cette entreprise paie à Google le montant de la quatrième offre la plus élevée. L’écran de sélection contrôle le moteur qui apparaît par défaut dans Chrome et le widget de recherche de l’écran d’accueil. Le téléphone télécharge également automatiquement l’application de recherche à partir du Play Store.

L’écran de sélection de recherche apparaîtra sur tous les téléphones Android configurés dans l’UE à partir du 1er mars. Google a fourni une liste complète des moteurs de recherche qui apparaîtront dans chaque pays de l’UE, et DuckDuckGo sera une option dans chaque pays. Cela signifie que la société a fait des offres compétitives partout, mais Microsoft semblait terriblement désintéressé pour une société qui critique régulièrement les pratiques de Google dans l’UE. Bing n’apparaîtra qu’en option au Royaume-Uni, qui est un marché plus précieux que la plupart des pays européens. Info.com sera également répertorié dans tous les pays de l’UE et Yandex apparaîtra dans la plupart des pays d’Europe de l’Est.

Certains fournisseurs de recherche ont exprimé leur mécontentement à propos de la configuration des enchères de Google, estimant qu’il n’était pas approprié que Google profite de la décision de l’UE. DuckDuckGo était parmi eux, mais il a quand même fini par participer à l’enchère. Ecosia, qui utilise ses bénéfices pour planter des arbres, a qualifié le processus d’abus de la position de Google sur le marché et a décidé de boycotter l’enchère.

