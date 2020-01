Pour les voitures autonomes, le Lidar s’amplifie au CES 2020

LAS VEGAS – Si les voitures autonomes ne sont pas à la hauteur de leur battage médiatique initial, ce n’est pas par manque d’investissement dans le lidar, qui est largement reconnu comme une technologie de capteur clé nécessaire à leur succès final. Avec l’annonce récente de Bosch de fabriquer des capteurs lidar pour voitures autonomes, il semble que la liste des entreprises liées à l’automobile ne fabriquant pas de lidars soit plus courte que la liste de celles qui le sont.

Le CES est devenu une vitrine majeure de l’innovation lidar, et le CES 2020 ne fait pas exception. Couvrir le lidar ici peut ressembler un peu à Groundhog Day. Chaque année, les fournisseurs annoncent avec fierté qu’ils ont de nouveaux produits incroyables qui révolutionneront l’industrie des capteurs automobiles. En réalité, bon nombre des nouvelles idées ont mis des années à devenir des produits et les prix promis à un volume élevé se sont révélés difficiles à atteindre. En conséquence, il est difficile de savoir exactement quels produits sont prêts pour la production et quels constructeurs automobiles les paient réellement, mais nous pouvons vous donner une idée de certains des principaux produits lidar prévus pour le déploiement cette année. .

Robosense: ajouter de l’intelligence à un lidar à semi-conducteurs

Un nouveau venu dans le lidar, fondé en 2014, Robosense a pris de l’importance assez rapidement en partie grâce au fort soutien de l’industrie automobile chinoise. Pour CES, il a annoncé la version la plus petite et la plus intelligente de sa famille de lidar à semi-conducteurs à base de MEMS, le RS-Lidar-M1 (1 898 $). La version de base (surnommée «Simple») comprend 125 faisceaux de 905 nm couvrant un champ de vision de 120 degrés. La société affirme qu’elle peut atteindre 10% sur le score cible du NIST jusqu’à 150 mètres. Le nouveau modèle est nettement plus petit que la version précédente, à seulement 4,3 x 1,9 x 4,7 pouces, et peut fonctionner à 15 Hertz.

Bien que ces spécifications soient impressionnantes, de nombreuses autres sociétés lidar promettent des appareils similaires. Ce qui rend la famille M1 plus intéressante, c’est la version «Smart» prévue. Il ajoute des analyses intégrées, que beaucoup considèrent comme une étape importante dans la réduction du traitement qui doit avoir lieu sur le principal complexe CPU / GPU du véhicule. La capacité d’IA intégrée de l’appareil est conçue pour transformer le nuage de points 3D lidar brut en données de niveau sémantique qui peuvent être directement utilisées par les systèmes de comportement des véhicules. Robosense a choisi une solution de silicium relativement peu coûteuse utilisant des FPGA Xilinx. Il sera intéressant de voir comment cela se compare à certaines des solutions d’intelligence artificielle haut de gamme, comme Cepton qui comprend une carte Nvidia Jetson Tx.

Livox de DJI

Robosense n’est pas la seule entreprise de lidar chinoise à vouloir perturber le marché. Le géant des drones DJI a incubé une start-up lidar, Livox, qui présente une paire de nouvelles unités au CES. Ce qui rend l’approche de Livox nouvelle, c’est son motif de balayage non répétitif. Plutôt que les options plus traditionnelles de rotation répétée ou de rafale répétée, les unités Livox tracent un nouveau terrain chaque fois qu’elles traversent une région, créant un motif quelque peu fleuri au fur et à mesure. (Franchement, cela me rappelle un spirographe, mais la plupart des motifs créés avec ceux répétés après un peu.)

Un avantage évident de cette approche est qu’avec suffisamment de temps, la résolution dépasse de loin un lidar traditionnel. Cependant, si un véhicule ou ses environs se déplacent, cet avantage est réduit. De plus, avec suffisamment de temps, il n’y a pas d’angle mort. L’unité Horizon de Livox offre une portée compétitive de 260 mètres, couvrant un champ de vision horizontal de 81,7 degrés. Cela lui permet de couvrir quatre voies à 10 mètres. Cinq des unités sont suffisantes pour une utilisation à 360 degrés. La société affirme que l’une des unités équivaut approximativement à un modèle de numérisation à 64 lignes. Le modèle haut de gamme, le Tele-15, scanne à 360 degrés avec un champ de vision vertical de 15 degrés et promet de travailler jusqu’à 500 mètres. Livox revendique un nombre de pièces inférieur et donc des prix inférieurs à ceux de ses concurrents, mais comme d’habitude pour les annonces lidar, il n’y a pas grand-chose de factuel à l’appui.

Velodyne: le chef n’est pas immobile

Au dernier décompte, au moins 20 entreprises nous envoient des communiqués de presse affirmant être le leader du lidar. Mais si une entreprise peut légitimement faire cette réclamation, c’est Velodyne. En tant que pionnier et «premier moteur», la société s’est emparée de la part du lion du marché pour sa première décennie et a popularisé les radars «KFC bucket» à 70 000 $ qui étaient installés au-dessus des véhicules de test autonomes de première et deuxième génération. Depuis lors, le marché a engendré des dizaines de concurrents, mais Velodyne n’est certainement pas resté immobile. J’ai eu l’occasion de visiter leurs nouveaux produits au CES cette semaine, et bien que la plupart d’entre eux ne soient pas révolutionnaires (sauf peut-être pour les minuscules Velobits à 100 $), ils continuent de faire avancer la balle. Le prix bas du Velobits le place à une distance frappante d’être une alternative au radar dans les systèmes AEB de plus en plus courants que l’on trouve maintenant dans des millions de véhicules.

La chose la plus excitante à propos de la visite du stand Velodyne au CES est qu’elle comprend la meilleure utilisation de la VR lors d’un salon que j’ai jamais connu. Une fois que vous avez mis le casque, vous pouvez prendre n’importe lequel de leurs produits (en utilisant un Oculus avec des contrôleurs tactiles) et les activer. Ils vous montreront ce qu’ils enregistreraient dans une ville virtuelle. Ai-je mentionné qu’il existe une ville virtuelle complète avec des oiseaux virtuels? Vous pouvez ainsi évaluer comment chaque capteur enregistre son environnement. La seule fonctionnalité que j’aimerais voir s’ajouter est une représentation précise du nombre réel de canaux sur chaque capteur, plutôt que de simplement peindre le champ de vision. Mais ce problème est rapidement résolu en allant «à l’intérieur».

Une fois que vous vous déplacez à l’intérieur d’un lidar, vous pouvez prendre un lecteur virtuel à travers la ville et voir ce qu’il a vu (cette partie est enregistrée, vous ne pouvez donc pas conduire au hasard). Il existe différentes manières d’aider les utilisateurs à expérimenter les nuages ​​de points, mais c’est l’une des plus efficaces.

L’expérience a été formidable, mais bien sûr, la grande question est de savoir si Velodyne peut continuer à retenir la myriade de challengers sur son trône. J’ai eu la chance de pouvoir passer du temps avec le nouveau PDG de la société, Anand Gopalan, et d’avoir son point de vue. À en juger par les annonces de produits et le battage médiatique, l’une des plus grandes menaces pour Velodyne est l’assaut de fournisseurs intégrant divers types d’IA dans leur Lidar, en particulier la détection des piétons et des véhicules.

Gopalan et les cadres avec lesquels j’ai parlé de plusieurs constructeurs de véhicules autonomes ont exprimé un certain scepticisme quant à savoir si cette innovation sera idéale pour les véhicules L4 / L5, car il est important que les données soient traitées de manière à fournir un véritable système de sécurité. Mais Gopalan a déclaré que Velodyne étudie définitivement ce qu’il peut faire dans le propre matériel du lidar pour d’autres raisons. Il a expliqué que les tâches basées sur la physique comme SLAM peuvent être effectuées à un coût d’énergie beaucoup plus faible si elles sont étroitement intégrées dans le lidar plutôt que par un ordinateur centralisé dans la voiture. Il a également déclaré que de tels systèmes de bas niveau pourraient aider à offrir une sécurité intrinsèque aux véhicules autonomes, comme une sorte de «cerveau reptilien» en cas de problème avec le logiciel de contrôle principal.

Tout le monde n’est pas d’accord avec le lidar

Bien que presque tous les projets de véhicules autonomes de niveau 4 et supérieur incluent un lidar, il existe quelques exceptions. Plus particulièrement, Tesla, qui prétend que sa gamme actuelle de radars et de caméras est suffisante pour faire de votre Tesla une machine à sous en tant que taxi autonome. Personnellement, je ne pense pas que cela se produira sans matériel supplémentaire, mais il pourrait ne pas avoir à inclure de lidar. Par exemple, Ambarella a démontré des résultats impressionnants avec seulement une gamme de caméras à lumière visible, et FLIR fait quelque chose de très similaire en utilisant l’imagerie thermique à côté de la lumière visible. Mobileye d’Intel exécute des véhicules d’essai avec deux systèmes parallèles – l’un basé sur une caméra et l’autre une combinaison de technologies de capteurs.

Quelques autres faits saillants du Lidar du CES

Le fournisseur de Lidar Ouster a également mis à jour sa gamme de produits, avec un nouveau lidar à large champ de vision (OS0, 32-128 canaux, FOV à 95 degrés) et un lidar à balayage traditionnel à longue portée (OS2, 64-128 canaux, 22,5 degrés). FOV). En signe de progrès dans les réductions de prix, les versions 32 canaux d’OS0 commencent à 16 000 $, tandis que vous pouvez obtenir un impressionnant 128 canaux pour 24 000 $ – moins d’un tiers de ce que les constructeurs de véhicules autonomes payaient pour une unité avec moins (bien que dans certains cas un champ de vision complet à 360 degrés) il y a quelques années. Comme mentionné précédemment dans l’article, le fournisseur éprouvé de lidar Cepton a ajouté «AI at the Edge» à ses produits en utilisant un GPU Nvidia pour exécuter un logiciel de détection de personnes et de véhicules. Le pionnier intelligent du lidar AEye passe à la deuxième génération de son produit, qui dispose d’un faisceau qui peut être dirigé dynamiquement, avec des zones plus importantes recevant plus d’attention.

Une chose qui est claire est que les dizaines de fournisseurs de lidar ne survivront pas tous à long terme. Beaucoup ont déjà été acquis par des partenaires automobiles plus importants, certains se sont repliés et certains vivent avec du temps emprunté. Le capital-risque ne circule pas aussi librement sur ce marché qu’autrefois. En partie à cause de la réalité que les véhicules autonomes ne sont pas imminents, et en partie parce que pour l’adoption par les consommateurs, les prix des composants devront être suffisamment bas pour que seuls quelques fournisseurs, à volume élevé, puissent gagner de l’argent. Nous en parlerons davantage après Electronic Imaging 2020 plus tard ce mois-ci, où je modérerai un panel sur les technologies de capteurs pour les véhicules autonomes, qui comprendra des experts du lidar, du radar et de la caméra comparant et contrastant leurs technologies.

