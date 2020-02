Pour moins de 60 $, cette formation Amazon Web Service peut vous préparer à gagner six chiffres

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Des concurrents clés comme Microsoft et Google continuent de venir, mais pour toutes leurs routes, il n’y a toujours qu’un seul nom qui se tient la tête et les épaules au-dessus de tous les autres dans le domaine des services Web en pleine explosion.

Amazon et sa célèbre collection Amazon Web Services (AWS) d’outils et de fonctionnalités de système cloud restent la référence absolue de l’industrie. Pendant ce temps, les associés possédant les compétences et les certifications AWS dégagent régulièrement plus de 110 000 $ par an pour leurs services. Vous pouvez rejoindre cette armée d’experts en pleine croissance grâce aux connaissances de l’AWS Certification Training Master Class Bundle, désormais à 59 $, une économie de plus de 90% sur le prix normal.

Cette formation est un téléchargement complet pour travailler dans l’environnement AWS. Une fois que vous aurez parcouru ce package de neuf cours, vous comprendrez comment naviguer dans AWS Management Console ainsi que comment concevoir, implémenter et mettre à l’échelle les opérations Web pour une organisation de toute taille, quel que soit son budget ou son calendrier .

Vous apprendrez également à créer une architecture stable, à associer la sécurité avec un potentiel de croissance et à étudier les données entrant et sortant de votre système pour une optimisation optimale des ressources.

Avec des cours dont le prix varie entre 350 $ et 59 $, c’est une énorme économie pour obtenir la collection entière pour le coût de son cours le moins cher, seulement 59 $.

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: