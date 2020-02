Pourquoi Bill Gates pense que l’édition de gènes et l’intelligence artificielle pourraient sauver le monde – .

Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a fait une remarque lors d’un entretien avec Margaret Hamburg, présidente du conseil d’administration de l’American Association for the Advancement of Science. (Photo . / Alan Boyle)

Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, travaille depuis 20 ans à améliorer l’état de la santé dans le monde grâce à sa fondation à but non lucratif, et il a déclaré aujourd’hui au premier rassemblement scientifique du pays que les progrès de l’intelligence artificielle et de l’édition de gènes pourraient accélérer ces améliorations de manière exponentielle dans les années à venir. .

«Grâce à l’avancée d’outils comme l’intelligence artificielle et les technologies d’édition basées sur les gènes, nous avons l’occasion de créer cette nouvelle génération de solutions de santé afin qu’elles soient accessibles à tous sur la planète. Et je suis très excité à ce sujet », a déclaré Gates à Seattle lors d’un discours liminaire lors de la réunion annuelle de l’Association américaine pour l’avancement des sciences.

Ces outils promettent d’avoir un impact dramatique sur plusieurs des plus grands défis à l’ordre du jour de la Fondation Bill & Melinda Gates, créée par le gourou de la technologie et son épouse en 2000.

Lorsqu’il s’agit de lutter contre le paludisme et d’autres maladies transmises par les moustiques, par exemple, CRISPR-Cas9 et d’autres outils d’édition de gènes sont utilisés pour modifier le génome des insectes afin de s’assurer qu’ils ne peuvent pas transmettre les parasites qui causent ces maladies. La Fondation Gates investit des dizaines de millions de dollars dans des technologies pour diffuser rapidement ces changements génomiques dans les populations de moustiques.

Des millions d’autres sont dépensés pour trouver de nouveaux moyens de lutter contre la drépanocytose et le VIH chez l’homme. Gates a déclaré que les techniques en cours de développement pourraient aller au-delà de l’état actuel de la technique pour les traitements immunologiques, qui nécessitent l’extraction coûteuse de cellules pour le génie génétique, suivie de la réinfusion de ces cellules modifiées dans l’espoir qu’elles prennent racine.

Pour la drépanocytose, «la vision est d’avoir des techniques d’édition de gènes in vivo, que vous ne faites qu’une seule injection en utilisant des vecteurs qui ciblent et éditent ces cellules hématopoïétiques qui sont dans la moelle osseuse, avec une très grande efficacité et très peu de contrôles hors cible », a déclaré Gates. Une thérapie in vivo similaire pourrait fournir un “remède fonctionnel” pour les patients VIH, a-t-il dit.

Bill Gates montre comment l’augmentation de la puissance de calcul disponible pour l’intelligence artificielle dépasse la loi de Moore. (Photo . / Todd Bishop)

La montée rapide de l’intelligence artificielle donne à Gates de nouvelles raisons d’espérer. Il a noté que la puissance de calcul disponible pour les applications d’IA doublait tous les trois mois et demi en moyenne, améliorant considérablement le taux de doublement sur deux ans de la densité de puces décrit par la loi de Moore.

Un projet utilise l’IA pour rechercher des liens entre la nutrition maternelle et le poids à la naissance du nourrisson. D’autres projets se concentrent sur la mesure de l’équilibre de différents types de microbes dans l’intestin humain, en utilisant le séquençage génique à haut débit. On pense que le microbiome intestinal joue un rôle dans des problèmes de santé allant des problèmes digestifs aux maladies auto-immunes et aux troubles neurologiques.

“C’est un domaine qui avait besoin de ces outils de séquençage et du traitement de données à grande échelle, y compris l’IA, pour pouvoir trouver les modèles”, a déclaré Gates. «Il se passe trop de choses là-bas si vous deviez le faire, disons, avec du papier et un crayon pour comprendre les 100 billions d’organismes et la grande quantité de matériel génétique qui s’y trouvent. Il s’agit d’une application fantastique pour la dernière technologie d’IA. »

De même, les «organes sur puce» pourraient accélérer le rythme de la recherche biomédicale sans mettre en danger des sujets expérimentaux humains.

“En termes simples, la technologie permet la modélisation in vitro des organes humains d’une manière qui imite la façon dont ils fonctionnent dans le corps humain”, a déclaré Gates. «Il y a un certain degré de simplification. La plupart de ces systèmes sont des systèmes à un seul organe. Ils ne reproduisent pas tout, mais certains des éléments clés que nous voyons là-bas, y compris certains états pathologiques – par exemple, avec l’intestin, le foie, le rein. Cela nous permet de comprendre la cinétique et l’activité des médicaments. »

Bill Gates explique comment la technologie d’entraînement des gènes peut provoquer une propagation rapide des changements génétiques dans les populations de moustiques. (Photo . / Todd Bishop)

La Fondation Gates a soutenu un certain nombre de projets d’organes sur puce au fil des ans, y compris une expérience utilisant des organoïdes ganglionnaires pour évaluer l’innocuité et l’efficacité des vaccins. Au moins une entreprise d’organes sur puce basée dans la région de Seattle, Nortis, est devenue commerciale grâce en partie au soutien de Gates.

La recherche en santé de haute technologie a tendance à coûter cher, mais Gates fait valoir que ces technologies finiront par faire baisser le coût de l’innovation biomédicale.

Il soutient également que le financement des gouvernements et des organisations à but non lucratif devra jouer un rôle dans les pays les plus pauvres du monde, où ceux qui ont besoin de technologies médicales avancées «n’ont essentiellement aucune voix sur le marché».

“Si la solution du pays riche ne se réduit pas … alors il y a cette chose horrible où cela pourrait ne jamais se produire”, a déclaré Gates lors d’un entretien avec Margaret Hamburg, qui préside le conseil d’administration de l’AAAS.

Mais si l’accélération des technologies médicales parvient à se produire dans le monde, Gates insiste sur le fait que cela pourrait avoir des répercussions sur les autres grands défis du monde, notamment l’inégalité croissante entre riches et pauvres.

«La maladie n’est pas seulement un symptôme d’inégalité», a-t-il dit, «mais c’est une cause énorme.»

Autres morceaux du discours de Gates:

En ce qui concerne l’agriculture, le changement climatique aggrave encore les défis auxquels sont confrontés les agriculteurs des pays en développement, a déclaré Gates. Des conditions météorologiques plus extrêmes pourraient entraîner plus d’inondations, plus de sécheresses et plus de ravageurs et de maladies des plantes capables d’anéantir les cultures. Gates a souligné les efforts du CGIAR pour développer des souches de maïs, de riz et d’autres cultures plus résistantes, et à l’Université de Cambridge pour construire un sol plus sain. La Fondation Gates a récemment mis en place une nouvelle initiative appelée Gates Ag One pour soutenir ces innovations.

Gates a déclaré qu’il était préoccupé par deux tendances dans la distribution d’informations sur la santé. “L’une est que titiller de fausses informations est plus engageant que de vraies informations”, a-t-il déclaré. Le rabat sur le faux lien entre les vaccins et l’autisme en est un exemple, a-t-il déclaré. “Et puis il y a cette notion générale de, hé, si les experts disent quelque chose, sont-ils en quelque sorte biaisés ou naïfs?” il a noté. «C’est un combat. Allons-nous traverser un cycle où ce n’est pas aussi aigu qu’aujourd’hui? Je ne sais pas. En ce moment, il ne se sent pas de cette façon. ”

Gates a déclaré qu’il souscrivait à l’opinion du psychologue Steven Pinker selon laquelle le monde s’améliore. “Malgré cela, il y a de quoi s’inquiéter … nous ne devons pas perdre de vue que les progrès ont été absolument phénoménaux”, a-t-il déclaré. «Beaucoup de gens sont littéralement anhistoriques de penser que dans un sens, il y a 20 ou 40 ans, la vie était meilleure. Ce n’est tout simplement pas le cas. Oui, il y a d’énormes problèmes, mais si vous êtes une femme, si vous êtes gay, si vous étiez sujet à certaines maladies, si vous viviez dans des pays en développement, il y a 40 ans, c’était bien pire qu’actuellement. ”

