Pourquoi le coronavirus est tellement pire pour les fumeurs – .

Une nouvelle étude suggère que le coronavirus attaque les voies vulnérables dans les poumons des fumeurs et des patients atteints de BPCO.

Les personnes atteintes de MPOC ou qui fument actuellement ont une plus grande quantité d’une enzyme que le coronavirus utilise comme «point d’entrée».

Arrêter de fumer réduit la quantité de cette enzyme dans les poumons et pourrait aider à prévenir les complications graves du COVID-19.

La nouvelle pandémie de coronavirus a touché des individus de tous âges, races et origines, mais certains éprouvent des symptômes beaucoup plus graves que d’autres. Déterminer quels facteurs de risque jouent le plus grand rôle dans la gravité d’une infection au COVID-19 est primordial pour sauver des vies, et de nouvelles recherches suggèrent une raison pour laquelle les fumeurs et les personnes atteintes de maladie pulmonaire obstructive chronique courent un risque beaucoup plus élevé d’infections graves.

La recherche, dirigée par la Dre Janice Leung de l’Université de la Colombie-Britannique et St. Paul’s Hosptial, porte sur une molécule appelée ACE-2. L’ACE-2 (qui signifie enzyme de conversion de l’angiotensine II) est censé agir comme une porte ouverte pour que le coronavirus infecte les cellules pulmonaires, et de nouvelles données suggèrent que les fumeurs et les personnes atteintes de MPOC ont beaucoup plus de ces «points d’entrée» dans leurs poumons que ceux qui ont des poumons sains.

Si les poumons d’un patient COVID-19 sont plus vulnérables au virus, il en résultera probablement plus de dommages et les résultats pour la santé pourraient changer radicalement. D’après les données de notre Chine, il semble que c’est exactement ce qui se passe.

«Les données provenant de Chine suggèrent que les patients atteints de MPOC couraient un risque plus élevé d’avoir de moins bons résultats avec COVID-19», explique le Dr Leung. “Nous avons émis l’hypothèse que cela pourrait être dû au fait que les niveaux d’ACE-2 dans leurs voies respiratoires pourraient être augmentés par rapport aux personnes sans BPCO, ce qui pourrait éventuellement faciliter l’infection du virus par les virus.”

En testant des échantillons pulmonaires d’individus atteints de MPOC et en les comparant à des individus sans maladie, les chercheurs ont constaté que les niveaux d’ACE-2 étaient en effet plus élevés chez les patients atteints de MPOC. En plus de cela, ceux qui étaient fumeurs avaient également des niveaux plus élevés d’enzyme, même s’ils n’avaient pas de MPOC.

D’une manière générale, les fumeurs savent que le tabagisme est mauvais pour eux et que leurs poumons sont l’un des principaux organes affectés par leur usage de la cigarette, mais sachant que la combinaison du tabagisme et du COVID-19 pourrait coûter la vie plus tôt que tard servira, espérons-le, de un peu de motivation supplémentaire pour abandonner l’habitude.

La bonne nouvelle est que les niveaux d’ACE-2 chez les anciens fumeurs étaient les mêmes que ceux qui n’ont jamais fumé, ce qui suggère que cesser de fumer peut effectivement réduire votre risque de complications graves du coronavirus.

“Nous avons également constaté que les anciens fumeurs avaient des niveaux similaires d’ACE-2 à ceux qui n’avaient jamais fumé”, explique le Dr Leung. «Cela suggère qu’il n’y a jamais eu de meilleur moment pour arrêter de fumer pour vous protéger du COVID-19.»

Source de l’image: Keystone-SDA / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

