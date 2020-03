Pourquoi le coronavirus tue plus d’hommes que de femmes – .

La nouvelle pandémie de coronavirus entraîne une grave COVID-19 chez certains patients, les hommes étant plus susceptibles de mourir que les femmes.

Les données disponibles suggèrent que les choix de style de vie ainsi que les conditions de santé préexistantes, qui peuvent elles-mêmes être liées à un comportement plus risqué, mettent plus d’hommes à risque de mourir du COVID-19 que les femmes.

De meilleurs rapports statistiques sur les coronavirus aideraient à élaborer des politiques de santé susceptibles d’améliorer le traitement des cas graves de COVID-19.

Les responsables de la santé qui ont étudié le nouveau coronavirus depuis l’apparition des premiers cas en Chine ont conclu que la plupart des personnes atteintes de COVID-19 se remettront de la maladie et que certains ne ressentiront même aucun symptôme. Mais le virus met la vie en danger pour de nombreuses catégories de patients, y compris les personnes âgées et les personnes qui ont diverses conditions préexistantes. Dès les premiers jours, les épidémiologistes ont déclaré que COVID-19 tue plus d’hommes que de femmes, mais il n’y avait pas de réponse définitive quant à la raison pour laquelle cela se produit. Ce qui est pire, c’est que les pays qui connaissent déjà un nombre croissant de cas ne suivent pas ce facteur critique lors de la communication des statistiques. Des données précises sur le sexe pourraient aider les médecins à mieux comprendre les catégories de patients à haut risque et à adapter les méthodes de dépistage, de test et de traitement en conséquence.

En collaboration avec Global Health 50/50, un institut de recherche sur les inégalités entre les sexes dans la santé mondiale, . a analysé les données COVID-19 de plusieurs pays afin de comprendre pourquoi les hommes sont plus susceptibles de mourir que les femmes.

Jusqu’à présent, seuls six pays sur les 10 principaux pays selon le nombre total de cas de COVID-19, dont la Chine, la France, l’Allemagne, l’Iran, l’Italie et la Corée du Sud, ont fourni des données ventilées par sexe pour les cas confirmés et les décès. Les données des États-Unis et de l’Espagne sont notamment absentes car les données sur le sexe ne sont pas disponibles pour le moment.

Dans chacun de ces six pays, plus d’hommes sont morts du COVID-19 que de femmes, et dans certains pays, le nombre d’hommes qui ont contracté la maladie était plus élevé que le nombre de femmes. Malgré cela, il n’y a pas de données sur la proportion de tests administrés aux hommes et aux femmes, ce qui constituerait un point de données crucial pour l’étude, et les chiffres pour la Chine ne couvrent que la période se terminant fin février.

Mais ce qui est disponible indique que les hommes ont un risque plus élevé de mourir du COVID-19 que les femmes, et les données sont similaires aux études qui ont examiné les épidémies de SRAS et de MERS. Les chercheurs ont découvert que les hommes rapportaient de moins bons résultats cliniques du SRAS à Hong Kong. Une étude de la Corée du Sud et de l’Arabie saoudite a montré que les hommes couraient également un risque plus élevé de mourir du MERS.

Le rapport de . note qu’une des raisons pour lesquelles les hommes sont plus à risque est que plus d’hommes ont des habitudes malsaines que les femmes, y compris le tabagisme et la consommation d’alcool. Certains chercheurs affirment que les femmes “ont une réponse immunitaire plus forte contre les infections virales que les hommes parce qu’elles passent une partie de leur vie avec un corps étranger à l’intérieur – leur progéniture – leur accordant ainsi un avantage de survie.”

Les changements hormonaux pourraient également faire partie de l’équation, note le rapport, tout comme les conditions préexistantes. L’hypertension, les maladies cardiovasculaires et les maladies pulmonaires chroniques sont connues pour augmenter la gravité de COVID-19, et ces conditions ont tendance à être plus fréquentes chez les hommes dans les six pays étudiés, mais aussi dans le monde.

«Si COVID-19 suit le même type de schémas que nous observons dans une série d’autres maladies, ce que nous savons, c’est que les hommes ont tendance à avoir tout au long de leur vie… des risques plus élevés d’exposition à des comportements qui conduiront à des résultats de santé néfastes dans à long terme », a déclaré la codirectrice de Global Health 50/50, Sarah Hawkes. «Ainsi, dans la plupart des pays, par exemple, ce que nous constatons, c’est que les hommes fument du tabac et boivent de l’alcool à des taux beaucoup plus élevés que les femmes.»

En termes plus simples, les hommes sont plus susceptibles de fumer et de boire plus que les femmes, et ces comportements malsains peuvent être des facteurs de risque de contracter certaines des maladies mentionnées ci-dessus. Ajoutez l’âge comme considération supplémentaire et vous pourriez vous retrouver avec un cas de COVID-19 plus grave et potentiellement mortel pour les hommes que pour les femmes.

Davantage de données sont nécessaires pour obtenir des réponses définitives concernant la façon dont COVID-19 affecte les deux sexes, et les scientifiques exhortent les autorités à utiliser la technologie sophistiquée disponible pour signaler les cas et à inclure des données sexuelles dans leurs rapports. Il convient de noter que l’étude a examiné les données disponibles jusqu’au 20 mars. Au moment d’écrire ces lignes, il y avait plus de 436 000 cas confirmés de COVID-19, et près de 20 000 personnes étaient décédées. Les rapports complets sur la santé mondiale 50/50 et . ont plus de graphiques et valent vraiment la peine d’être lus.

