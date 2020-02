Pourquoi les meilleures publicités du Super Bowl étaient toutes des voitures et des technologies

Les Super Bowls signifiaient Tom Brady hissant un autre trophée avec des publicités d’ours polaires buvant du Coca sur des calottes polaires pas encore fondues, cela et les Budweiser Clydesdales. Maintenant, les publicités les plus mémorables – désolées, mémorablement bonnes – sont les voitures et la technologie. Les annonces de voitures ont toujours fait partie des 54 Super Bowls, mais dans les années du boom des dotcom, les «annonces technologiques» signifiaient de l’argent gaspillé. Rappelez-vous Pets.com? Agillon? Epidemic.com? Tous les goners. Peut-être que les constructeurs automobiles ont fait un meilleur travail parce qu’il y a vraiment des différences entre les voitures. Et les gars de la technologie ont appris des jours de gaspillage d’argent au tournant du siècle.

Voici les meilleures annonces automobiles et technologiques du Super Bowl 54 (c’est LIV pour les traditionalistes) ainsi que certaines qui n’ont pas tout aussi bien cliqué, et la meilleure annonce non technique. Nous lions des annonces provenant d’endroits (principalement des sites de constructeurs automobiles sur YouTube) qui n’ont pas d’annonces devant eux, car pourquoi devriez-vous payer (avec votre temps) pour voir une annonce afin de voir une annonce?

Les meilleures annonces: Hyundai Sonata, Jeep Gladiator

Hyundai Sonata Smaht Pahk. Deux annonces de voitures se sont démarquées. Le spot Hyundai Sonata pour Smaht Pahk a été le gagnant parce qu’il était drôle, il se moquait d’un groupe socio-économique que vous pouvez toujours vous moquer (les gens de Boston, surtout depuis que la Nouvelle-Angleterre a quitté les séries éliminatoires tôt), et surtout parce qu’il va vendre des Hyundai Sonatas. La Sonata est la nouvelle voiture la plus importante de 2020 (voir notre critique), c’est la voiture Extreme Tech de l’année, et elle est dotée de caractéristiques de sécurité standard, presque toutes sur la base, 26000 $ Sonata SE. Le produit haut de gamme Sonata Limited, 34 000 $, comprend l’aide au stationnement intelligent à distance, maintenant appelée Smart Park. Sortez, appuyez sur le porte-clés, et la Sonate se pahks à Hahvahd Yahd, et recule lorsque vous revenez. Si vous avez un garage étroit à Back Bay ou Chahlston, vous n’avez pas à vous faufiler à l’intérieur et à l’extérieur du garage.

Trop de publicités dans le Super Bowl sont des agences de publicité qui crachent des matchs en utilisant l’argent du client pour prouver qui est le plus intelligent, sans penser à savoir si l’annonce vend le produit. La publicité «Smaht Pahk» fera exactement cela: incitez les clients à considérer Sonata et réalisez qu’une voiture grand public comprend d’importantes nouvelles technologies.

Journée Jeep / Groundhog. C’est l’autre endroit qui s’est élevé au-dessus du reste. Bill Murray a repris le film Groundhog Day de 1993, cette fois dans un Jeep Gladiator, le camion de l’année dans plusieurs compétitions d’auteurs / magazines. C’est drôle, c’est nostalgique, et si vous ne savez pas que Jeep fabrique une camionnette en peinture orange Punk’n Metallic et que les portes et le toit se détachent (vous le faites vous-même), maintenant vous le faites.

Le concept de Groundhog Day, le film est le météorologue Bill Murray est pris dans une boucle temporelle sans fin qui redémarre chaque jour quand il se réveille à 6 heures du matin pour Sonny et Cher I Got You Babe, et doit couvrir à nouveau Groundhog Day à Punxsutawney, Pennsylvanie. Il est fidèlement recréé dans l’annonce, à l’exception d’Andie McDowell cette fois. Et à la bonne fortune de Jeep, le Super Bowl 2020 a été joué le 2 février, jour de la marmotte. Apprécier cet endroit a probablement aidé si vous êtes assez vieux pour vous souvenir du film depuis sa sortie au cinéma. Sinon, vous devriez, car il est dans le National Film Registry pour être considéré comme «culturellement, historiquement ou esthétiquement significatif».

Amazon avant Alexa. Ellen DeGeneres et Portia de Rossi réfléchissent à ce qu’était la vie avant Amazon Alexa. La tache frise le slapstick: une femme de la classe supérieure des années 1800 dans le salon dit à la femme de chambre, “Alexxa, baissez la température, deux degrés”, la femme de chambre prend une bûche du feu, la jette par la fenêtre au son de l’éclatement verre et un cri étouffé d’un homme. Un homme dans une ville des années 1800 demande au journaliste, “Alex, quelle est l’actualité d’aujourd’hui?” Et il répond: “Cela n’a pas d’importance. Tout est faux. »Puis dans une scène du bureau ovale des années 1970, une voix Nixon-esque commande:« Alicia, rappelle-moi de supprimer ces bandes. »Dans la pièce voisine, un administrateur dit à haute voix:« Oui, monsieur le président », puis doucement , “Je ne supprime pas …”

Les conservateurs sont probablement furieux s’ils concluent que la ligne des «fausses nouvelles» se moque plutôt que fait écho à l’administration actuelle (hmm, qui dirige Amazon?), Et les libéraux trouvent que c’est une juste récompense pour s’être assis dans une émission d’avant-match chargée de patriotisme qui a conclu avec un moment émouvant lorsque quatre vétérans de la Seconde Guerre mondiale, âgés de 100 ans, ont participé au tirage au sort d’avant-match, dirigé par Charles McGee, un pilote du Tuskegee Airman qui a combattu les Allemands et le racisme.

Google / Loretta. Un vieil homme se souvient de sa vie avec Loretta à travers de vieilles photos que Google appelle, avec un clip de leur film préféré, Casablanca. S’il y a une annonce “quand ils pleurent, ils achètent”, c’est ça. Cela incitera tout le monde à souhaiter que leurs parents soient numérisés ou au moins enregistrés et à identifier leurs photos préférées à numériser. Pas dans la publicité, mais il est important de savoir que la reconnaissance faciale devient si bonne – trop bonne, en Chine – que la chose qui était difficile à faire, savoir qui est sur une photo de 50 ans, peut maintenant être fait automatiquement.

Vieux luxe (Going Away Party) / Genesis. La division Genesis de Hyundai a déployé son premier SUV, le GV80, en utilisant les jeunes et branchés Chrissy Teigen et John Legend alors qu’ils s’échappent des personnes âgées, des chiens aux formes étranges et d’un manoir du vieux monde dans le GV80. De l’escalier, elle baisse les yeux et dit: «Au vieux luxe: tu as eu une bonne course mais maintenant il est temps de te choisir un peu… Je te donne un luxe jeune.» Teigen fait alors un geste vers les portes de la cour ouverte et montre du doigt le GV80 qui – oups – n’a pas encore arrêté (“Où étiez-vous?”, demande-t-elle au pilote Legend. “C’était censé être une chose et vous ne l’avez pas fait.”)

Peu importe qu’Audi ait fait essentiellement la même annonce – “Old Luxury” (même le même nom) – dans une publicité pour le Super Bowl en 2011. Dans ce cas, les détenus yuppie habitent une prison de faux luxe (un manoir à Los Angeles) remplie de riches baby-boomers / milléniaux. Ils ouvrent les barreaux des cellules et se dirigent vers une voiture en attente. Un garde relâche les chiens (chiens voyants). Quand cela ne fonctionne pas, il a ordonné “Frappez-les avec le Kenny G” et pendant que Songbird joue, certains refusent de partir tandis que d’autres le font. Deux évadés pénètrent dans la cour, une Mercedes s’arrête (vous voyez l’emblème du capot à trois étoiles) et l’un dit: «Lancaster, non, c’est un piège» et Lancaster répond: «C’est absurde, mon père en possédait un.»

Mais le thème fonctionne, et depuis des siècles, remonte au moins à 1988 et «Pas à la vieille voiture de ton père». En fait, cela ne fonctionne pas toujours. La plus ancienne marque de voiture américaine, l’idée originale de Barney Olds, a été tuée en 2004.

Les autres annonces automobiles / techniques

Porsche a fait un travail honorable avec «The Heist»: la voiture de sport Porsche Taycan EV est extraite du musée Porsche de Stuttgart. Une fois le casse découvert, les gardes se disputent / se disputent sur qui conduit quelle Porsche du musée pour traquer le Taycan. Cela donne au spectateur une chance d’apprécier l’histoire légendaire de Porsche et peut-être commencer à réaliser que le Taycan est une continuation de l’histoire de Porsche, pas un tas de verdures devenues folles. Les voix étaient un peu étouffées, surtout si vous regardiez le match avec des amis bruyants et fonctionnaient beaucoup mieux sur un PC avec des sous-titres fermés.

Une annonce Toyota Highlander a montré que la voiture avait en effet beaucoup de place car le conducteur – il y a 20 ans, cela aurait été une publicité pour une maman de football – ramasse diverses personnes en détresse comique de différentes scènes, se terminant par son fils.

Une troisième annonce du groupe Hyundai (Hyundai, Genesis, Kia) était pour la prochaine Kia Seltos, mais plus sur l’histoire inspirante de la recrue des Oakland Raiders Josh Jacobs et les temps difficiles de la croissance. Cela a laissé certaines personnes se demander ce qu’est Seltos. Réponse: La même plate-forme que la Hyundai Kona sous-compacte et bien établie, un peu plus spacieuse à l’intérieur, et expédiée ce trimestre.

T-Mobile et Verizon ont vanté le service 5G, qui est encore loin. T-Mobile a utilisé la mère réelle et impertinente d’Anthony Anderson. Verizon a essentiellement déclaré que sans la 5G, les intervenants d’urgence ne feraient pas leur travail également.

Microsoft, dont les tablettes Surface sont universellement utilisées (mandatées) par la NFL, a raconté l’histoire de Katie Sowers, entraîneur adjoint des 49ers de San Francisco. C’est une véritable histoire de persévérance et de succès, mais l’histoire était déjà racontée dans les deux semaines qui ont précédé le Big Game.

Audi avait un spot eTron Sportback exécuté tard dans la soirée après que les enfants étaient au lit, alors ils ont raté Maisie Williams en chantant “Let It Go” de Frozen.

GMC a présenté la renaissance du Hummer comme un EV dans une publicité avec LeBron James. Le Hummer est loin, alors peut-être que c’était correct d’être discret et décontracté. Ce n’était pas un appel à l’action pour les leveurs de main.

Scout, le golden retriever appartenant au fondateur de Weathertech, David MacNeil, a eu son cancer guéri à l’école vétérinaire de l’Université du Wisconsin. MacNeil a pris une place de 30 secondes en louant les vétérinaires Badger et en encourageant les dons. Le Wisconsin n’a pas obtenu autant de relations publiques depuis que cela mentionne l’écrivain sportif du Wisconsin / Wall Street Journal Jason Gay dans sa chronique. Nice touch – qui n’aime pas les retreivers? – et si MacNeil veut dépenser six millions dans l’espoir d’obtenir au moins autant de dons au Wisconsin, plus de pouvoir pour lui. Les animaux de compagnie guérissent de nombreux maux humains en étant là pour vous.

Tom Brady a atteint le Super Bowl (en tant que l’un des 100 meilleurs joueurs du jeu des 100 ans de la NFL) et a également été porte-parole d’un spot à Hulu. Amazon a promu son drame Hunters. Quibi a lancé son court service vidéo qui sera lancé ce printemps (rien de plus difficile que 10 minutes) et espère que vous commencerez à dire «Je serai là dans un Quibi».

Best in Show (Non-Tech): Lil Nas X

Le gagnant de haut niveau parmi les publicités non techniques ou automobiles a été la confrontation des mouvements de danse du Far West entre Lil Nas X et Sam Elliott avec Old Town Road jouant en arrière-plan. (Le gars qui gratte la guitare à la fin était Billy Ray Cyrus.) Doritos a payé la note et récolté les récompenses, tant que l’on se souvient que c’était Doritos et non Bud Light ou Ax Body Wash. Et oui, lorsque Lil Nas monte à cheval avec des haut-parleurs en cascade, il rend hommage au shérif Cleavon Little et aux sacoches Gucci dans Blazing Saddles.

Il y avait aussi des publicités qui ont continué tout au long de l’émission, en particulier Tide Pods, l’affirmation étant que si vous tachez votre chemise avant le début du jeu, vous pouvez laver beaucoup plus tard – rappelez-vous, lavez, ne mangez pas de dosettes de détergent – et la tache vient out, à quel moment dans la dernière annonce, le gars se tache à nouveau sa chemise maintenant propre. Il y avait beaucoup de publicités pour les films à venir – Fast & Furious 9 (photo), Minions, Black Widow, No Time to Die – et les effets spéciaux des bandes-annonces ont rendu les gens heureux ou agacés, ils ont des haut-parleurs surround.

Fox a diffusé de nombreuses promos pour la programmation future, dont une pour le Daytona 500 où des voitures de stock semblaient venir et se courber à travers le terrain. Les théoriciens du complot verront des mains cachées au travail lorsqu’une diffusion du Super Bowl sur Fox News (en fait, Fox Sports, mais ne laissez pas les faits gêner) diffuse la publicité de Donald Trump à mi-chemin de la première période où tout le monde regarde et le Michael Le spot de Bloomberg n’a été diffusé que tard dans la mi-temps. Heureusement, Kansas City et San Francisco se sont rapprochés jusqu’aux dernières minutes; trois derniers scores de Kansas City ont permis une victoire de 31-20. La plupart des téléspectateurs sont donc restés sur les trois heures de jeu et la mi-temps de J Lo / Shakira.

Quelques publicités se sont refaites à la dernière minute pour minimiser ou exclure la mort ou les hélicoptères (RIP, Kobe). La mort et la résurrection de M. Peanut étaient donc plutôt fades.

