Pourquoi TFLOPS est mauvais pour comparer les performances de PlayStation 5 et Xbox Series X

Alors que la Xbox Series X et la PlayStation 5 arrivent sur le marché à un moment donné entre la mort de l’univers et la chaleur, c’est un moment décent pour revoir les forces et les faiblesses de l’utilisation de TFLOPS pour mesurer les performances du GPU entre deux produits.

La première chose à comprendre est qu’il n’y a pas de métrique unique qui peut capturer avec précision les performances entre deux GPU, à moins que cette seule mesure ne capture la seule charge de travail qui vous intéresse. MHz, FLOP, éléphants par mètre carré d’acide chlorhydrique – tous ont des faiblesses lorsqu’ils sont utilisés pour mesurer les performances, et l’un d’eux est une violation majeure de la loi sur les espèces en voie de disparition.

FLOPS a un avantage significatif par rapport à une métrique comme MHz, en ce sens qu’il a une relation théoriquement directe avec la quantité de travail effectuée par seconde. La vitesse d’horloge est généralement utilisée pour impliquer que des MHz plus élevés = des performances plus rapides. Avec FLOPS, une note FLOPS plus élevée est censée signifier des performances plus élevées.

Le fait-il? Quelquefois. C’est la partie délicate. La bonne nouvelle est que la Xbox Series X et la PlayStation 5 sont un peu plus faciles à comparer sur ce point qu’une bataille royale AMD contre Nvidia contre Intel.

Ce que FLOPS vous dit (et ce qu’il ne fait pas)

FLOPS est une mesure des opérations en virgule flottante par seconde. Les FLOPS peuvent être mesurés à différents niveaux de précision, notamment 16 bits (demi-précision), 32 bits (simple précision) et 64 bits (double précision). Dans le jeu, la précision simple est ce qui vous importe. Pour calculer les FLOPS, vous multipliez le nombre de cœurs * la vitesse d’horloge * les FLOPS / cycle.

Cette mesure de calcul met également en évidence la faiblesse de FLOPS en tant que mesure de performance de jeu – elle ne mesure que le débit mathématique des cœurs d’un GPU, pas les capacités d’aucune autre partie de la carte. D’autres facteurs, comme le taux de remplissage des pixels (combien de pixels le GPU peut écrire sur l’écran par seconde) et le taux de remplissage de la texture (combien d’éléments de texture le GPU peut-il mapper en pixels par seconde) ont tous deux un impact significatif sur les performances absolues du GPU.

Si vous voulez une preuve des dangers de compter sur FLOPS comme mesure de performance, pensez à la Radeon VII. Nos résultats de référence de notre examen en 2019 sont disponibles ci-dessous. Comparez la Radeon VII avec la Vega 64, en particulier:

Le Vega 64 est capable de 12.67 TFLOPS avec une configuration 4096: 256: 64. La Radeon VII est capable de jusqu’à 14,2 TFLOPS selon AMD dans une configuration 3840: 240: 64. Sur le papier, cela représente une augmentation de 1,12x des performances TFLOPS. Étant donné que les améliorations réelles sont presque toujours inférieures aux gains théoriques, vous vous attendez à ce que la Radeon VII soit 1,07x – 1,10x plus rapide que la Vega 64 si FLOPS était le facteur de distinction entre les deux. Les deux GPU sont basés sur la même architecture graphique AMD (GCN).

L’amélioration réelle dans le monde réel est de 1,33x. Dans ce cas, la prise en compte des détails supplémentaires que j’ai fournis sur les configurations GPU ne tiendrait pas compte non plus de la différence de performances. La Radeon VII a exactement le même nombre de ROPS, 94% du nombre d’unités de texture, 94% du nombre de cœurs de processeur graphique et une augmentation de ~ 1,12x de la base et de la vitesse d’horloge. Encore une fois, les mathématiques de base favorisent un coup de pouce beaucoup plus petit.

Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une meilleure comparaison de cas pour FLOPS. Les Radeon VII et Vega 64 sont basés sur la même architecture et ont presque le même nombre de cœurs et la même distribution de fonctionnalités.

Pourquoi FLOPS échoue

La raison pour laquelle FLOPS et même l’horloge FLOPS + ne parviennent pas à capturer l’amélioration réelle des performances de Vega 64 à Radeon VII est qu’elle laisse de côté la bande passante mémoire considérablement augmentée de la Radeon VII, les latences de registre de bas niveau améliorées et la capacité de maintenir des horloges plus élevées pendant des périodes plus longues de temps. Comme le montre cet examen Anandtech, même comparé à une fréquence statique de 1,5 GHz, il existe des cas où les Vega 64 et Radeon VII sont les uns au-dessus des autres, et des endroits où la Radeon VII est 16% plus rapide.

Les horloges FLOPS et FLOPS + ne parviennent pas à capturer ce type de spécificité car elles ne sont pas suffisamment granulaires. Mais selon la charge de travail dont vous vous souciez, une amélioration de 1,16x à la même vitesse d’horloge pour Radeon VII serait un énorme gain.

Pourquoi il est difficile de juger la PlayStation 5 par rapport à la Xbox Series X

Sur le papier, le GPU Xbox Series X devrait être nettement plus puissant que la PlayStation 5; Microsoft met en service 52 UC avec 3 328 cœurs et une horloge centrale à 1,825 GHz, tandis que Sony utilise 2 304 cœurs GPU à «jusqu’à» une horloge centrale à 2,25 GHz. Selon Mark Cerny, le plus petit GPU de la PlayStation 5 est plus efficace que le noyau plus large et plus lent de la Xbox Series X, mais c’est une affirmation inhabituelle que nous n’avons pas vu étayée par les tests dans le passé. Nous avons discuté de la nature de cet argument plus en détail avec l’architecte graphique d’Oxide Games, Dan Baker, dans un article récent, donc je ne reviendrai pas sur la discussion ici.

Si je devais choisir une seule raison pour laquelle la Xbox Series X pourrait avoir moins d’avantages en termes de performances par rapport à la PS5 dans la vie réelle que sur le papier, ce serait l’impact de la bande passante de la mémoire partagée de Microsoft et du cache SSD plus lent. Microsoft semble privilégier les approches étranges de la mémoire – la société a opté pour un cache de 32 Mo et une RAM DDR3 plus lente avec la Xbox One d’origine avant de passer à un modèle de mémoire GDDR5 unifiée avec la Xbox One X.

Mais s’il y a de la place pour que la PlayStation 5 soit plus proche que prévu de la Xbox, il y a aussi de la place pour le contraire – la Xbox Series X pourrait ouvrir une marge plus large contre la PlayStation 5 que ce à quoi on pourrait s’attendre. Si cela devait se produire, ce serait à cause des optimisations subtiles et des améliorations que Microsoft a implémentées dans sa conception que Sony n’a pas copié. Même lorsque les deux sociétés utilisent la même architecture GPU, il peut y avoir des différences de conception; la PlayStation 4 d’origine avait plus d’unités de calcul asynchrones (ACE) que la Xbox One (8 contre 2).

En ce moment, il semble que la Xbox Series X apporte plus de puissance de feu graphique à la table que la PlayStation 5. Il existe un certain nombre de facteurs supplémentaires qui pourraient encore influencer la façon dont les deux consoles se comparent, y compris des aspects qui n’ont rien à voir avec du matériel, par exemple si Microsoft ou Sony offre de meilleurs outils de développement et une meilleure prise en charge. Mais quant à la valeur de FLOPS en tant que métrique pour comparer les performances de la console? Même dans le meilleur des cas, ce n’est pas génial.

