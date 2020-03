Pratique avec le nouveau GPU de station de travail Radeon Pro W5500 d’AMD

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le prix avantageux n’est pas un terme généralement utilisé pour décrire les GPU de station de travail qui peuvent prendre en charge les applications de visualisation et de réalité virtuelle. Habituellement, les GPU axés sur la 3D arrivent sur le marché sur la base de performances impressionnantes et d’un prix correspondant. C’est certainement le cas de la Radeon Pro W5700 d’AMD que nous avons examinée récemment. Mais maintenant, la société a fourni une impressionnante version à prix réduit, l’AMD Radeon Pro W5500, à la moitié du prix (399 $). Nous avons travaillé avec une première unité, et jusqu’à présent, nous sommes très satisfaits de ce qu’elle peut faire à un prix plus typique pour un jeu de milieu de gamme ou un GPU CAO d’entrée de gamme.

La Radeon Pro W5500 d’AMD en chiffres

Comme le Radeon Pro W5700 à 799 $, le W5500 est construit à l’aide de la technologie RDNA «Navi» de 7 nm d’AMD et dispose de 8 Go de mémoire GDDR6. Il peut traiter jusqu’à 5,35 TFLOPS (FP32) en utilisant ses 22 unités de calcul tout en consommant 125 watts relativement misérable. Il prend également en charge PCIe Gen 4, si vous avez un processeur compatible comme un Threadripper récent, mais bien sûr, cela fonctionnera bien dans un système Gen 3.

AMD dit qu’il est 32% plus économe en énergie que l’offre Nvidia équivalente, un Quadro P2200, lors de l’exécution de SOLIDWORKS. AMD est particulièrement satisfait du rapport prix-performances obtenu grâce à son architecture RDNA – qui se traduit par des performances de 25% par cycle d’horloge supérieures à GCN – et passe à une technologie 7 nm plus économe en énergie. Ses besoins en énergie relativement faibles signifient que le W5500 n’est équipé que d’un connecteur d’alimentation à 6 broches supplémentaire.

Un endroit où le W5500 est complètement différent du W5700 est la connectivité. Au lieu des six connexions mini-DisplayPort du W5700, il dispose de quatre connexions DisplayPort 1.4. Les deux configurations semblent raisonnables, mais cela le rend un peu plus difficile pour quiconque souhaite passer ultérieurement d’un W5500 à un W5700. Le W5500 peut piloter jusqu’à quatre écrans 4K ou 5K, ou un écran 8K à 60 Hz.

Le W5500 prend également en charge le support graphique AMD Remote Workstation, qui peut être particulièrement intéressant en ces temps de travail accru à domicile. Il est également prêt pour la réalité virtuelle, y compris la prise en charge de la réalité virtuelle sans fil à l’aide d’un HTC Vive Focus Plus. À mesure que les applications de CAO compatibles VR gagnent en popularité, c’est certainement une fonctionnalité intéressante pour l’avenir.

Comme avec le W5700, AMD affirme que ses performances sont de plus en plus impressionnantes lors du multitâche ou de l’utilisation à la fois du CPU et du GPU. Il revendique jusqu’à 10 fois plus de vitesse que le Quadro Pro P2200 ODE de Nvidia lors de l’exécution de tests de performances multitâches. Les 8 Go du W5500 surpassent également les 5 Go du P2200. Cependant, le P2200 a un an, nous nous attendons donc à une mise à jour basée sur Turing cette année. En ce qui concerne les propres produits d’AMD, le W5500 est une alternative probable pour ceux qui auraient envisagé un WX 7100 plus ancien, 14 nm, WX 5100 ou d’entrée de gamme.

Support d’application impressionnant

AMD a fait un travail impressionnant pour obtenir un support officiel pour le W5500, ce qui est logique car il s’agit essentiellement d’une version bas de gamme du W5700 lancée l’année dernière. La liste complète est trop longue pour être récitée ici, mais ils ont le soutien officiel de la plupart des favoris, y compris 3DS Max, Creo, blender, Maya, etc. AMD a également annoncé que son logiciel ProRender prend désormais en charge SOLIDWORKS Visualize 2020.

Le W5500M est en route pour les postes de travail mobiles

AMD a également annoncé le GPU discret mobile Radeon Pro W5500M pour les ordinateurs portables et les stations de travail mobiles haut de gamme. Il a des spécifications légèrement inférieures, avec 4 Go de mémoire graphique et une performance nominale de 10% inférieure à 4,79 TFLOPS à FP32. Parallèlement à cela vient une plus petite enveloppe de puissance de 85 watts. Il présente les mêmes 22 unités de calcul et une bande passante mémoire de 224 Gbit / s sur une interface 128 bits. Comme la version de bureau, il peut également piloter jusqu’à quatre écrans.

Qui devrait acheter un W5500?

Comme le W5700, AMD ne prend pas en charge le développement de l’IA sur le W5500, vous devez donc vous assurer que vous êtes à l’aise avec son rapport qualité-prix impressionnant sur les applications d’ingénierie et créatives. Si vous pouvez vivre avec cela, il s’agit d’un excellent produit à un prix avantageux, avec une généreuse mémoire graphique de 8 Go. Gardez à l’esprit, cependant, que de nombreuses tâches de conception sont goulotées par le CPU, alors assurez-vous que la mise à niveau de votre GPU vous donnera les performances que vous attendez. Notez que le W5500 prend un peu plus de temps pour devenir largement disponible que la projection originale d’AMD du 20 février.

