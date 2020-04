Premier kit à domicile autorisé par la FDA – .

Les tests pour le coronavirus COVID-19, en plus de la recherche de contacts pour aider les agents de santé à se concentrer sur la propagation du virus, seront beaucoup plus importants dans les prochains jours, alors que l’administration Trump et les dirigeants des États et des États-Unis tentent de comprendre comment rouvrir le pays et l’économie de manière responsable.

Dans ce sens, la FDA a annoncé mardi son approbation du premier kit de test de coronavirus à domicile, permettant aux patients de recueillir leurs propres échantillons à envoyer à un laboratoire pour analyse.

Cela devait finir par arriver, et maintenant le premier kit de test de coronavirus pour la collecte à domicile a été approuvé par la US Food and Drug Administration.

La FDA a annoncé mardi l’approbation d’une option de collecte à domicile pour le test COVID-19 RT-PCR de LabCorp, qui permet à la société de tester les échantillons que les patients ont prélevés en utilisant le kit approuvé contenant des tampons nasaux et du sérum physiologique. Une fois que les patients se sont auto-tamponnés pour obtenir un échantillon, ils l’envoient dans un emballage isolé à LabCorp pour analyse – et le plan de LabCorp est de rendre ce kit de collecte à domicile éventuellement disponible pour les consommateurs dans la plupart des États.

Le kit LabCorp comprend un coton-tige de type Q-tip, et les patients sont avisés que d’autres coton-tiges ne doivent pas être utilisés avec ce test en raison de problèmes de stérilité et du matériel génétique inhérent aux coton-tiges achetés en magasin. “Nous avons travaillé avec LabCorp pour garantir que les données démontrées à partir de la collecte d’échantillons de patients à domicile sont aussi sûres et précises que la collecte d’échantillons au cabinet d’un médecin, à l’hôpital ou sur un autre site de test”, a déclaré le commissaire de la FDA, Stephen M. Hahn, dans un communiqué de presse.

“Avec cette action, il existe désormais une option pratique et fiable pour le prélèvement d’échantillons de patients dans le confort et la sécurité de leur domicile.”

Il va sans dire, mais comme cette autorisation est classée comme la première option de kit de test à domicile de la FDA pour le coronavirus, cela ne doit pas être lu comme une approbation générale pour d’autres options de collecte à domicile utilisant des cotons-tiges ou d’autres instruments. L’annonce d’aujourd’hui est spécifique au test COVID-19 RT-PCR de LabCorp pour la collecte à domicile d’échantillons d’écouvillons nasaux à l’aide du kit de collecte à domicile Pixel by LabCorp, qui s’appuie sur la partie de laboratoire du test qui a déjà été approuvée – mais elle avait besoin de santé soignants pour prélever les échantillons auprès des patients.

Alors que les États-Unis entrent dans la prochaine phase de la crise des coronavirus, ce type de test sera extrêmement important. Pour que le pays et l’économie rouvrent à nouveau, ce qui se produira provisoirement et par étapes, un niveau beaucoup plus important de tests et de recherche de contacts doit avoir lieu, afin que les agents de santé puissent cibler encore plus intensément les personnes infectées pour les séparer de la public sain.

Les derniers chiffres sur les coronavirus de l’Université Johns Hopkins montrent plus de 788 000 cas confirmés aux États-Unis depuis le début de la crise des coronavirus COVID-19. À ce jour également, il y a eu plus de 42 000 décès aux États-Unis.

