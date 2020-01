Première étape principale SLS prête à être expédiée

HONOLULU – La première étape principale du système de lancement spatial de la NASA a finalement été déployée le 8 janvier, prête à être expédiée à un centre de la NASA pour une série de tests clés dans les mois à venir.

La scène centrale de la SLS a été déployée dans le Michoud Assembly Facility à La Nouvelle-Orléans, accompagnée par des travailleurs qui ont aidé à construire la scène ainsi qu’un groupe. La scène a été déplacée d’environ deux kilomètres vers une barge, qui la transportera plus tard au Stennis Space Center du Mississippi.

La NASA a dévoilé la scène lors d’un événement «Artemis Day» à Michoud le 9 décembre. À l’époque, l’agence s’attendait à ce que la scène soit prête à être expédiée à Stennis d’ici la fin décembre. “Nous avons dit que nous terminerions l’étape principale juste avant la fin de l’année, et aujourd’hui, c’est vraiment moins de deux semaines à compter de la date à laquelle nous avions dit que nous aurions terminé”, a déclaré Jim Morhard, administrateur adjoint de la NASA dans un média. téléconférence, félicitant les employés de la NASA et de Boeing. «C’est quelque chose qu’ils ont dit qu’ils allaient faire, et ils ont tenu parole.»

La phase principale de SLS, cependant, a deux ans et non deux semaines de retard, ce que John Shannon, vice-président de Boeing et directeur du programme SLS, a reconnu dans l’appel.

«Lorsque nous sommes sortis de la revue de conception critique en ’15, nous nous attendions à ce que la fusée soit vraiment construite d’ici la fin de ’17. Nous avons environ deux ans de retard, et Boeing en est entièrement propriétaire », a-t-il déclaré. Ce glissement de deux ans, a-t-il dit, a été causé en partie par les difficultés d’utilisation du soudage par friction-malaxage pour fabriquer la scène ainsi que par la sous-estimation de la complexité de la construction de la section moteur, qui abrite les quatre moteurs RS-25.

Une fois la phase principale arrivée à Stennis, elle sera installée sur un banc d’essai pendant des mois de tests. Le plus important de ces tests sera une «répétition générale humide» où la scène est chargée d’oxygène liquide et de propulseurs à hydrogène, suivie d’un test de tir statique appelé Green Run où les moteurs RS-25 de la scène sont allumés pendant environ huit minutes. , la durée d’utilisation d’un lancement réel.

La durée de tous ces tests dépendra de la présence de problèmes techniques lors des tests, ainsi que des conditions météorologiques, susceptibles de retarder les activités sur le banc d’essai extérieur. “La fourchette se situerait entre juillet et août si tout se passe parfaitement, jusqu’à une période d’octobre si nous traitons ce qui serait normalement un temps typique ou des dommages typiques”, a déclaré Shannon.

Certains de ces travaux de rénovation post-test, qui comprendraient des inspections de la scène et toutes les réparations nécessaires de la protection thermique sur la scène, peuvent avoir lieu après l’expédition de la scène de Stennis au Kennedy Space Center. Une des raisons pour cela, a déclaré Shannon, est que le travail pourrait être effectué à l’intérieur à l’intérieur du bâtiment d’assemblage des véhicules à KSC.

La NASA n’a pas fixé de nouvelle date pour le lancement de cette étape principale dans le cadre de la mission Artemis 1, un vol d’essai sans équipage du vaisseau spatial Orion. L’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a déclaré lors de l’événement Artemis Day le mois dernier que la mission aurait probablement lieu en 2021, mais laisserait Doug Loverro, le nouvel administrateur associé pour l’exploration et les opérations humaines, fixer cette date.

Loverro a déclaré dans une interview du 10 décembre qu’il avait mis en place une «équipe d’évaluation de base» pour examiner l’état du programme. «Je veux comprendre à qui appartient ce programme et comment ils se connectent entre eux. Où en sommes-nous en ce moment? Quels sont les problèmes techniques individuels que nous devons résoudre? », A-t-il déclaré. “Après cet examen, nous nous retrouverons dans un groupe et nous déterminerons tous quelle est la bonne date pour Artemis 1.”

Même si Artemis 1 glisse jusqu’en 2021, Bridenstine a déclaré que cela n’aurait pas nécessairement un effet domino sur les futures missions, y compris le vol d’essai en équipage Artemis 2 et la mission d’atterrissage lunaire Artemis 3 en 2024.

“Beaucoup de gens semblent croire que, si Artemis 1 glisse, alors Artemis 3 ne le fera pas en 2024, et ce n’est tout simplement pas exact”, a déclaré Bridenstine dans cette même interview du 10 décembre. “Artemis 2 est une mission indépendante d’Artemis 1, et si nous en avions besoin, nous pourrions repousser Artemis 1 tout en faisant en sorte qu’Artemis 2 se déroule comme prévu pour réussir Artemis 3.”