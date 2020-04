Première mission historique avec équipage SpaceX prévue pour le 27 mai

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

SpaceX se prépare pour sa mission la plus importante à ce jour. Après des années de développement et de tests, la société privée de vols spatiaux d’Elon Musk effectuera sa première mission en équipage vers la Station spatiale internationale (ISS). L’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a annoncé la date de lancement officiel du 27 mai 2020. Ce sera la première fois en près d’une décennie que des astronautes américains se dirigent dans l’espace à bord d’un vaisseau spatial américain.

La NASA a attribué des contrats à SpaceX et Boeing en 2014 pour fournir des services de lancement d’équipage. SpaceX a choisi d’utiliser le Dragon II, une version modifiée de son cargo déjà réussi. Pendant ce temps, Boeing a commencé à développer le CST-100 Starliner, un nouveau vaisseau spatial basé librement sur le module de commande de l’ère Apollo. Malgré un financement presque deux fois plus important (4,2 milliards de dollars contre 2,6 milliards de dollars), Boeing a pris du retard sur SpaceX dans la course au retour de l’Amérique dans l’espace.

SpaceX a terminé avec succès son vol d’essai sans équipage l’année dernière, connu sous le nom de Demo-1. La capsule Dragon a été lancée à bord d’une fusée Falcon 9, amarrée de manière autonome à l’ISS, puis éclaboussée en toute sécurité sur Terre. La société a connu une défaillance explosive lors d’essais au sol ultérieurs, ce qui a retardé les plans pour poursuivre la mission Demo-2 en équipage. SpaceX a maintenant corrigé ce problème à la satisfaction de la NASA. Cependant, Boeing est dans une situation difficile.

On ne savait pas quelle compagnie serait la première à lancer avec un équipage jusqu’à la fin de 2019, mais Boeing a ensuite eu son vol Demo-1 désastreux. Le CST-100 a subi plusieurs erreurs informatiques qui l’ont conduit à se retrouver sur la mauvaise orbite, manquant complètement le rendez-vous ISS. Boeing a récemment confirmé qu’il renouvellerait la mission, mais cela n’arrivera qu’à l’automne 2020. Cela a laissé SpaceX en tête.

RUPTURE: Le 27 mai, @NASA lancera une fois de plus des astronautes américains sur des fusées américaines depuis le sol américain! Avec nos partenaires @SpaceX, @Astro_Doug et @AstroBehnken se lanceront sur la @Space_Station sur le vaisseau spatial #CrewDragon au sommet d’une fusée Falcon 9. Let’s #LaunchAmerica 🇺🇸 pic.twitter.com/RINb3mfRWI

– Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 17 avril 2020

Le 27 mai, les astronautes de la NASA Robert Behnken et Douglas Hurley deviendront les premiers à monter à bord du Crew Dragon et à le conduire dans l’espace. Le plan actuel prévoit le lancement de Demo-2 à partir du complexe de lancement 39A en Floride vers 16 h 32, si le temps le permet. La plate-forme de lancement Falcon 9 arborera même le logo «ver» classique de l’agence. La durée de la mission n’a pas encore été déterminée, mais ce ne sera pas une situation de transport typique de l’ISS. Après Demo-2, Behnken et Hurley monteront à bord du Dragon et reviendront sur Terre. Les futures missions utiliseront le Dragon pour amener de nouveaux membres d’équipage à bord de l’ISS et ramener les astronautes qui ont terminé leurs visites à bord de l’ISS sur Terre.

Grâce à cette avancée, la NASA peut enfin cesser de compter sur des sièges coûteux sur des capsules russes Soyouz pour accéder à l’espace. La NASA devrait être bien équipée pour poursuivre ses projets de vol spatial humain lorsque le Starliner sera disponible plus tard cette année ou au début de 2021. Les travaux se poursuivent également sur le système de lancement spatial, qui soutiendra le programme Artemis pour ramener les humains sur la lune.

Maintenant lis: