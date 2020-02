Présentation du plan d’organisation de l’US Space Force au Congrès

La NDAA nécessite des mises à jour de la Force spatiale sur une base continue jusqu’en mars 2023.

WASHINGTON – La secrétaire de l’Air Force, Barbara Barrett, a remis lundi aux dirigeants du Congrès la première proposition globale sur la manière dont les forces spatiales américaines seront organisées en tant que branche militaire distincte du département de l’Air Force.

Le rapport a été mandaté par le Congrès dans la Loi sur l’autorisation de la défense nationale de 2020 que le président Trump a signée le 20 décembre.

La NDAA, qui a autorisé l’US Space Force en tant que sixième branche des services armés, a fixé des exigences de surveillance strictes. Il oblige le secrétaire de l’Air Force et le chef des opérations spatiales de l’US Space Force à informer régulièrement les comités de la défense et des crédits jusqu’en mars 2023.

Le rapport présenté le 3 février, dont une copie a été obtenue par SpaceNews, souligne que la Force spatiale n’aura pas les couches bureaucratiques traditionnelles que le Congrès a averti qu’elle ne voulait pas voir dans le nouveau service. «Le renforcement de la Force spatiale à partir de zéro est une occasion historique d’adopter une approche vierge pour concevoir un service militaire du XXIe siècle doté d’une structure organisationnelle rationalisée», indique le rapport.

Une autre priorité du Congrès – garantir l’autonomie de la Force spatiale même si elle relève de l’Air Force – est également abordée dans le rapport.

L’Air Force est “un département avec deux services et chefs de service égaux”, indique le rapport, notant que le chef des opérations spatiales et le chef d’état-major de l’Air Force ont un statut égal. Le chef d’état-major de l’armée de l’air, par exemple, a ordonné à l’état-major de l’air de «favoriser la confiance tout en permettant l’autonomie requise du nouveau service indépendant».

La Force spatiale au cours de l’exercice 2020 se voit attribuer un total de 200 personnes. Le plan est de développer le personnel au cours des cinq prochaines années “dans les limites des ressources existantes du DoD”, indique le rapport.

Chef des opérations spatiales L’adjoint du général John Raymond sera le vice-chef des opérations spatiales. Le rapport indique qu’un candidat sera nommé par le président et confirmé par le Sénat.

La Force spatiale disposera de commandements sur le terrain et d’unités tactiques subordonnées. Des détails plus précis à ce sujet seront fournis au Congrès en avril, selon le rapport.

L’une des organisations de terrain proposées est un commandement de formation et de préparation à l’espace. La Force spatiale “doit avoir la capacité de se concentrer sur la doctrine, la formation et l’éducation spatiales, les concepts de guerre spatiale et l’état de préparation général”, indique le rapport. Cette commande serait également configurée à l’aide des ressources existantes.

La majorité du financement de la Force spatiale sera initialement transférée de la Force aérienne. Le rapport indique qu’à l’avenir, le nouveau service ne nécessitera pas plus de 500 millions de dollars par an au-delà de ce que le DoD dépense actuellement pour les organisations spatiales. Le total des coûts supplémentaires ne dépasserait pas 2 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, indique le rapport.

Pour maintenir le service allégé et concentré sur les tâches de combat spatial, l’Air Force assurera la plupart des fonctions de soutien. Par exemple, des membres de l’Air Force dans des domaines de carrière tels que les affaires publiques et les soins infirmiers seront affectés à la Force spatiale pour fournir un soutien tout en restant dans l’Air Force.

Le personnel du groupe relativement restreint de spécialités de la carrière spatiale se verra offrir la possibilité de transférer officiellement dans la Force spatiale. “Pour ce faire, ces membres démissionneront officiellement de leur commission ou mettront fin à leur enrôlement dans l’armée de l’air, l’armée ou la marine, et se réengageront ou se réengageront dans la Force spatiale”, indique le rapport.

Les transferts de membres de l’Air Force devraient commencer au cours de l’exercice 2020, tandis que les transferts de membres de l’Armée et de la Marine devraient commencer au cours de l’exercice 2022 en attendant l’approbation du Congrès.

Un autre sujet d’un grand intérêt pour le Congrès – comment la Force spatiale organisera les bureaux d’acquisition – est mentionné dans le rapport. L’objectif est de regrouper le Centre des systèmes spatiaux et des missiles, l’Agence de développement spatial, le Bureau des capacités rapides spatiales et les éléments spatiaux du RCO de l’Air Force sous une seule autorité. Dans la NDAA, le Congrès a créé un nouveau secrétaire adjoint de l’Air Force pour l’acquisition et l’intégration de l’espace. Des détails sur la façon dont ce nouveau bureau sera organisé seront fournis le 31 mars dans une mise à jour distincte également mandatée par la NDAA.

Le rapport indique que la Force spatiale comptera sur la Garde nationale et la Réserve pour du personnel qualifié. Mais la Force spatiale examinera également d’autres approches de la gestion du capital humain “spécialement conçues pour l’ensemble des missions spatiales et les besoins et préférences de la génération actuelle”. Plus de détails à ce sujet seront fournis au Congrès dans un autre rapport attendu en mars.

Le rapport indique que la Force spatiale aura accès aux officiers de la même manière que la Force aérienne et d’autres services le font aujourd’hui – par le biais de l’École de formation des officiers, du Corps de formation des officiers de réserve et des académies militaires américaines.