Protégez-vous contre les pertes de données catastrophiques avec Backup4all – et économisez 50%

Il y a peu de sensations de naufrage de plus qu’au moment où vous réalisez que votre disque dur a été compromis ou endommagé de manière irréparable. Mais qu’il s’agisse d’une défaillance matérielle, d’une corruption de virus ou de logiciels malveillants ou simplement d’une erreur humaine (sans aucun doute la cause la plus frustrante), il y a un moment encore pire. C’est le moment juste après que vous commencez à vous souvenir de chacune des images, vidéos, documents et autres fichiers de données inestimables et irremplaçables qui ont maintenant disparu pour toujours.

C’est juste pour ces moments difficiles que vous devez absolument avoir un plan de sauvegarde audio en place. Backup4all Professional 8 (24,99 $, 50% de réduction) peut être ce plan, non seulement pour vous garantir de ne jamais subir ce sort, mais aussi pour automatiser et personnaliser entièrement le processus de stockage des données afin que vous n’ayez pas à vous en soucier.

Une fois que vous démarrez Backup4all Professional 8, l’interface conviviale vous aidera à configurer vos options de récupération. Décidez si vous souhaitez sauvegarder des éléments sur un disque externe, un serveur réseau ou l’un des services de stockage en nuage populaires et vous êtes éteint et en cours d’exécution. Backup4all détecte automatiquement toutes les modifications que vous apportez à un fichier, puis met à jour la copie de sauvegarde de votre fichier dans plus de 40 destinations. Vous pouvez également protéger vos sauvegardes par mot de passe ou même compresser vos données pour un stockage plus compact.

Si vous craignez de perdre les paramètres des applications ou des choses comme les jeux enregistrés, Backup4all vous propose également plus de 100 plug-ins de sauvegarde gratuits que vous pouvez charger pour sauvegarder facilement des applications spécifiques.

Backup4all garantit que non seulement vous n’aurez pas à vous soucier de la perte de données, mais vous n’aurez pratiquement jamais à y penser. Régulièrement de 49,99 $, c’est actuellement la moitié du prix habituel, à seulement 24,99 $ pour une durée limitée.

