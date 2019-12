Proton lance un satellite météorologique russe

WASHINGTON – Le lancement final de Proton de l'année a décollé le 24 décembre du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, envoyant un satellite météorologique russe en orbite.

Selon la société spatiale russe Roscosmos, Proton a décollé à 7 h 03, heure de l'Est, avec le satellite Electro-L n ° 3. Le satellite s'est séparé de la fusée à quatre étages six heures et 37 minutes plus tard.

Cinq fusées Proton ont été lancées cette année – quatre pour le gouvernement russe et une pour International Launch Services, qui vend des missions commerciales.

ILS n'a aucune mission prévue pour l'année prochaine. Jim Kramer, directeur de la technologie d'ILS, a déclaré à SpaceNews par e-mail que la société mère d'ILS, Khrunichev, avait trois missions Proton et deux missions Angara 5 prévues pour 2020. Angara 5 est le successeur russe de Proton.

Le satellite Electro-L n ° 3 est le troisième d'une série d'engins spatiaux de surveillance météorologique et environnementale pour le gouvernement russe. La Russie a lancé le premier satellite Electro-L en 2011 et un second en 2015.

Roscosmos a déclaré qu'Electro-L n ° 3 fonctionnerait en orbite géostationnaire à partir de la fente orbitale 165,5 degrés Est.