Python conduit certains des domaines les plus passionnants de la technologie. Apprenez à l’utiliser pour 39 $

Pour ceux qui cherchent à décrocher un emploi dans les nombreux secteurs robustes d’une technologie, Python est devenu un incontournable virtuel. Au cœur de plusieurs domaines de programmation 2020 florissants comme l’analyse de données et l’apprentissage automatique, il est presque garanti que ce langage de codage polyvalent apparaîtra dans vos voyages, probablement plus tôt que tard.

Vous pouvez obtenir toute la formation Python dont vous avez besoin pour commencer à utiliser toutes les fonctionnalités de ce puissant langage avec le pack Ultimate Python Programmer & Data Certification. Il ne coûte plus que 39 $, des centaines de dollars par rapport à son prix normal avec cette offre à durée limitée actuelle.

La collection est énorme, comprenant neuf cours dirigés par des experts, comprenant plus de 33 heures de formation approfondie sur la façon d’utiliser Python dans pratiquement toutes les situations de programmation.

Après avoir commencé avec Python pour les débutants: Guide de démarrage rapide de Python 3 cours et apprendre à accélérer et automatiser les éléments de codage Python avec Automatisation de l’interface graphique à l’aide de Python et Automatisation de l’apprentissage à l’aide de scripts Python, la collection rassemble le reste de sa formation autour de deux des applications 2020 les plus utiles de Python.

Sur trois cours, l’instructeur Tony Staunton plonge profondément dans l’analyse des données avec Python, permettant aux étudiants de se familiariser avec les bases du langage avant d’examiner des concepts plus avancés tels que les dictionnaires, la logique booléenne, les fonctions Lambda, les itérateurs, les générateurs et plus encore. Il y a aussi un Formation pratique au prétraitement et à la visualisation des données avec cours R concentré sur la création de visualisations de données époustouflantes avec des applications comme dplyr et ggplot2.

Pendant ce temps, deux autres cours (Master PyTorch For Artificial Neural Networks (ANN) and Deep Learning and Keras Bootcamp for Deep Learning and AI in Python) entrez dans l’apprentissage automatique et la création d’intelligence artificielle avec Python, y compris une formation pour créer des réseaux de neurones artificiels qui peuvent réellement aider les ordinateurs à penser et à améliorer l’efficacité par eux-mêmes.

Ce pack de monstres couvre 1 800 $ de formation sérieuse en Python, une collection que vous pouvez obtenir maintenant pour beaucoup moins, seulement 39 $ tant que cette offre dure.

