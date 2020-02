Python est le langage des futurs maîtres de données. Apprenez vous-même pour moins de 50 $ avec ce pack de formation de 12 cours

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Chaque année, le magazine le plus populaire au monde consacré à l’ingénierie et aux sciences appliquées, IEEE Spectrum, classe les langages de codage les plus populaires utilisés par ses lecteurs centrés sur les données. En 2019, ils ont changé leurs critères de classement de fond en comble … mais les résultats étaient les mêmes qu’en 2018: Python est le langage utilisé par les professionnels de la science des données.

Python est puissant, adaptable et convivial – et si vous songez à une carrière dans un domaine axé sur les données, c’est un apprentissage fondamental. Vous pouvez faire le premier pas vers la compréhension et la maîtrise de Python avec la formation sur le pack complet de certification de programmation Python 2020, maintenant à plus de 90% à 49,99 $.

Cet ensemble complet de 12 cours déverrouille tout ce qu’un nouvel utilisateur de Python doit savoir, des opérations de base aux bibliothèques d’outils de valeur en passant par l’application de Python dans des projets allant de la visualisation de données à l’apprentissage automatique et à l’intelligence artificielle.

Le premier tiers de la collection est votre formation de base sur le camp d’entraînement Python Introduction à la formation Python, formation avancée Python, le cours Python Mega: construire 10 applications réelles, et Résolvez 100 exercices Python pour améliorer vos compétences en Python vous familiariser avec le fonctionnement de Python et les premières bonnes pratiques pour faire démarrer votre expérience Python du bon pied.

Les cinq cours suivants plongent dans le pain et le beurre de Python: collecte, formatage et recontextualisation des données. Exploration de données avec Python: exercices de science des données dans la vie réelle vous donne une expérience pratique dans la recherche des données dont vous avez besoin.

Pendant ce temps, Master Clustering Analysis for Data Science Using Python, Python Data Analysis with NumPy and Pandas, et Apprenez Python pour l’analyse et la visualisation des données inspectez certains des outils les plus importants pour segmenter et manipuler correctement ces chiffres afin de trouver les conclusions que vous recherchez. Finalement, Visualisation des données avec Python et Bokeh montre comment créer des visualisations attrayantes dans des applications Web qui permettent aux utilisateurs d’interagir avec les données en temps réel.

Les trois autres cours couvrent le rôle de commandant de Python dans l’apprentissage automatique, l’enseignement des ordinateurs pour évaluer les informations, tirer des conclusions et ajuster leurs missions, tout seul. Traitement et analyse d’images avec OpenCV et apprentissage en Python peut vous montrer comment les machines peuvent réellement regarder des photos et prendre des décisions en fonction de ces données. Alors, Keras Bootcamp pour Deep Learning et AI en Python et Master PyTorch pour les réseaux de neurones artificiels et l’apprentissage profond décrivez comment se déroule l’apprentissage automatique, expliquez comment créer vos propres réseaux de neurones et allez au cœur de l’une des initiatives informatiques les plus fascinantes de l’histoire.

Chaque cours de cette collection vous coûterait normalement près de 200 $ à prendre séparément, mais ce package complet est en vente maintenant pour seulement 49,99 $ tant que l’offre dure.

