QinetiQ construira un satellite de surveillance de l’ozone pour l’Agence spatiale européenne

WASHINGTON – La société aérospatiale britannique QinetiQ a reçu un contrat de 75 millions d’euros (82,6 millions de dollars) de l’Agence spatiale européenne pour la construction d’un petit satellite pour les mesures de l’ozone.

QinetiQ construira Altius, le traqueur de membres atmosphériques pour les investigations sur la prochaine stratosphère, dans sa nouvelle salle blanche à Kruibeke, en Belgique, a annoncé la société le 27 janvier.

Le lancement du satellite est prévu en 2023 depuis la Guyane française, où le lanceur européen Arianespace mène ses missions. La porte-parole de QinetiQ, Marta Lebron, a déclaré qu’une fusée n’avait pas encore été décidée pour Altius, qui devrait peser environ 270 kilogrammes.

Altius a été proposé par l’Institut royal belge d’aéronomie spatiale et est principalement financé par la Belgique, selon l’Agence spatiale européenne.

QinetiQ dirigera une équipe d’entreprises de Belgique, du Canada, du Luxembourg et de Roumanie pour construire le satellite Altius. Oudenaarde, basée en Belgique, OIP Sensor Systems est le maître d’œuvre de l’instrument satellite.

Altius surveillera la distribution et l’évolution de l’ozone stratosphérique dans l’atmosphère terrestre à l’aide d’un instrument capable d’observations ultraviolettes, visibles et proche infrarouge. Le satellite suivra également les traces de gaz comme le dioxyde d’azote, un polluant provoqué par les combustibles fossiles qui est connu pour causer de l’asthme.

QinetiQ construit Altius en utilisant une version évoluée de sa plate-forme P200, conçue pour les satellites entre 200 et 300 kilogrammes, et les missions entre cinq et sept ans, selon une présentation de l’entreprise donnée lors du 70e Congrès astronautique international en octobre.

Altius devrait avoir une durée de mission minimale de trois ans.