Quatre craintes des fabricants de satellites

WASHINGTON – Les fabricants sont généralement optimistes quant au fait que le rebond de l’année dernière sur les commandes commerciales du marché des satellites géostationnaires marque le début de la tendance. Après deux ans de totaux à un chiffre, les fabricants ont vendu 15 satellites géostationnaires en 2019.

Lors de la conférence Satellite 2020, les dirigeants d’Airbus, de Boeing, de Maxar, de Thales Alenia Space et de Northrop Grumman, ont exprimé leur confiance dans le maintien de l’activité commerciale.

«Nous pensons que l’avenir est prometteur et nous en sommes ravis», a déclaré Frank DeMauro, vice-président et directeur général des systèmes spatiaux tactiques de Northrop Grumman Space Systems. “Je ne vois aucune crainte.”

Néanmoins, les fabricants ont fait part de leurs préoccupations concernant les nouveaux risques et défis.

Des satellites piratés

Les fabricants déployant des satellites reprogrammables définis par logiciel, les pirates informatiques trouveront des vulnérabilités.

«La cybersécurité est probablement la seule chose qui me tient éveillé la nuit», a déclaré Jean-Marc Nasr, responsable des systèmes spatiaux chez Airbus Defence and Space.

Si un pirate devait prendre le contrôle d’un satellite construit par Airbus, les dommages à la réputation de la société seraient irréversibles, a-t-il déclaré.

«Si la confiance disparaît, il n’y a plus d’entreprise», a-t-il déclaré. “Quelle que soit votre innovation, elle a disparu.”

Selon Guy Beutelschies, vice-président des solutions de communication par satellite de Lockheed Martin, Lockheed Martin gère des «hackathons» internes, incitant ses propres employés à rechercher des moyens de pénétrer dans les satellites.

Les satellites sont de plus en plus exposés aux cyberattaques, faisant de la cybersécurité un élément essentiel de la construction d’un satellite, a déclaré Beutelschies.

«Les clients vont reconnaître que [cybersecurity] est une capacité qu’ils devront absolument avoir dans le futur », a-t-il déclaré.

Ne pas construire assez vite

Dan Jablonsky, PDG de Maxar Technologies, a déclaré que des temps de construction plus rapides sont de plus en plus importants.

Lorsque les opérateurs demandent des propositions pour un satellite, c’est parfois à cause d’une opportunité commerciale pressante.

Ils “[have] d’en profiter très rapidement, non seulement en raison de la concurrence, mais en raison de l’évolution des conditions du marché ou autrement », a-t-il déclaré. «Nous cherchons constamment à accélérer les choses.»

Maxar peut construire confortablement un satellite de diffusion standard en 24 mois, a déclaré Jablonsky.

“Pour moi, cela se sent vite dans l’espace ces jours-ci”, a-t-il déclaré. “Mais on a l’impression que dans d’autres secteurs, c’est vraiment très long.”

Beutelschies a déclaré que les cubes Pony Express-1 de Lockheed Martin qu’il avait construits avec Tyvak avaient pris neuf mois pour être construits et lancés. Bien que la mission ne soit qu’un prototype pour pratiquer l’informatique en nuage dans l’espace, Beutelschies a déclaré qu’elle aiderait Lockheed Martin à construire des satellites plus rapidement pour le gouvernement et les clients commerciaux.

“Le commercial nous dit d’aller plus vite, [and] nos clients gouvernementaux disent la même chose: nous voulons aller vite, alors montrez-nous que vous pouvez le faire », a-t-il déclaré.

Pony Express-1 a été lancé sur une fusée PSLV indienne en décembre.

Problèmes de talents

Maxar s’attend à une demande saine de satellites de communication en 2020 malgré des années de faiblesse du marché qui a déclenché des licenciements en 2019. Jablonsky a déclaré que Maxar se demandait maintenant «si nous pouvons continuer à embaucher les bons technologues, les bons ingénieurs, les bons techniciens, les bons et si la chaîne d’approvisionnement peut suivre «une augmentation de la demande.

“L’écosystème doit travailler pour que cela se produise, et il est fragile après les dernières années”, a-t-il déclaré.

DeMauro a déclaré que Northrop Grumman a un «programme de mentorat assez substantiel» pour encourager les employés anciens et nouveaux. Ce programme de mentorat vise à encourager les employés à apprendre les uns des autres et à apporter de nouvelles idées que Northrop Grumman peut commercialiser, a-t-il déclaré.

Chez Thales Alenia Space, c’est un «combat au quotidien» pour pousser les employés à construire des satellites plus rapidement et à moindre coût, quitte à s’écarter des pratiques éprouvées, selon Pascal Homsy, vice-président exécutif des télécommunications de Thales Alenia Space division.

«L’industrie traditionnelle du satellite disait« l’oiseau qui doit répondre aux spécifications quel que soit le coût », a déclaré Homsy. “C’est un changement complet dans la façon dont les ingénieurs appréhendent le développement des satellites.”

Clients instables

Il est difficile de prévoir et d’identifier les opportunités commerciales.

Homsy a déclaré que la société avait trop de conversations avec des espoirs de constellation qui manquent d’argent pour financer les grandes constellations de satellites qu’ils envisagent.

“Chaque mois, nous rencontrons des gens qui disent” nous allons lever 1 ou 2 milliards de dollars, que pouvez-vous faire pour moi? “”, A-t-il déclaré. “C’est un peu dérangeant.”

Thales Alenia Space s’apprêtait à construire 78 à 108 satellites pour LeoSat, une startup qui planifie une constellation de 3 milliards de dollars. LeoSat a fermé l’année dernière en raison d’un manque d’investissement.

«Ce qui est un peu effrayant, c’est le fait que nous avons beaucoup de projets qui émergent sans» une solide assise financière, a déclaré Homsy. “Cela a brouillé le marché.”

Nasr a déclaré qu’Airbus est préoccupé par le fait que tous les opérateurs de satellites n’ont pas une stabilité à long terme.

“Quel sera le paysage des opérateurs dans les cinq prochaines années?” Il a demandé. «J’ai du mal à le voir; c’est un peu flou en ce moment. Mais les opérateurs sont nos clients, nous avons donc besoin d’eux pour se stabiliser. »

Les fabricants n’ont pas nommé les opérateurs dont ils remettent en question la stabilité. Mais Intelsat, l’un des plus grands opérateurs mondiaux en termes de revenus, a un actionnaire poussant l’entreprise à choisir la faillite comme moyen d’influencer la Federal Communications Commission des États-Unis sur une procédure concernant le spectre.

En outre, trois opérateurs, AsiaSat, Avanti et Inmarsat, se sont retirés des marchés publics l’année dernière, protégeant ainsi leurs performances financières du public.