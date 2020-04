Que faire si vous pensez avoir un coronavirus – .

Les cas confirmés du nouveau coronavirus ont maintenant dépassé le million dans le monde, dont plus de 250 000 cas de COVID-19 aux États-Unis seulement.

Aux États-Unis en particulier, rien n’indique que la nouvelle épidémie de coronavirus ralentisse.

Même si vous êtes aussi prudent que possible, il est toujours possible que vous contractiez la maladie potentiellement mortelle, et vous devez savoir quoi faire si vous pensez que vous pourriez être infecté.

Vous savez que vous devez rester à la maison en tout temps, sauf si vous devez absolument sortir. Vous savez que lorsque vous sortez, vous devez pratiquer la distanciation sociale. Vous savez que vous devez éviter de toucher votre visage à tout prix chaque fois que vous êtes absent, et vous savez que vous devez vous laver soigneusement les mains chaque fois que vous touchez une surface dans un espace public. Vous savez également comment créer vos propres masques de bricolage afin de vous offrir une protection supplémentaire sans acheter les masques chirurgicaux ou les masques N95 dont les médecins, les infirmières, les premiers intervenants et les autres personnes sur le front ont si désespérément besoin. Vous savez tout cela, et pourtant vous ne pouvez rien faire pour éliminer toute possibilité que vous soyez exposé au nouveau coronavirus et infecté par COVID-19. À moins que vous ne viviez dans une bulle avec quelques mois de nourriture et de fournitures, il est possible que vous contractiez COVID-19.

Dans cet esprit, tout le monde doit être conscient des premiers symptômes à rechercher. Bien que de nombreux symptômes de COVID-19 soient similaires à la grippe commune ou à une infection des voies respiratoires supérieures, il existe quelques indicateurs communs qui pourraient plutôt être une nouvelle infection à coronavirus. La plupart des gens éprouvent de la fièvre et une toux sèche, mais la difficulté à respirer est également un symptôme révélateur. C’est également l’un des symptômes les plus graves de COVID-19, vous devez donc contacter immédiatement votre médecin. Dans certains cas, cependant, des signes apparaissent bien avant tout problème respiratoire – si vous perdez votre goût ou votre odeur ou si vous ressentez des étourdissements ou une confusion inhabituels, contactez immédiatement votre médecin. Mais que devez-vous faire d’autre? Heureusement, le CDC a un guide complet qui vous guidera à travers tout ce que vous devez faire si vous pensez que vous pourriez avoir COVID-19.

“Si vous avez de la fièvre ou de la toux, vous pourriez avoir COVID-19”, dit le CDC sur son site tout en haut de son guide sur ce qu’il faut faire si vous êtes malade. «La plupart des gens souffrent d’une maladie bénigne et peuvent récupérer à la maison. Gardez une trace de vos symptômes. Si vous avez un panneau d’avertissement d’urgence (y compris des difficultés à respirer), consultez immédiatement un médecin. »

S’il y a un paragraphe et un seul paragraphe dans tout le guide du CDC que vous lisez et prenez à cœur, ce doit être celui-là. La dernière chose que vous voulez faire si vous pensez avoir contracté COVID-19 est de sauter dans un taxi ou sur une forme de transport public et de vous rendre à l’hôpital. Vous mettrez en danger tous ceux que vous approcherez le long du chemin. Restez à la maison, isolez-vous de toute famille ou colocataire avec qui vous vivez et contactez votre médecin par téléphone si vous avez de gros problèmes ou des symptômes graves. Vous isoler dans votre maison est important car il y a encore une chance que vous puissiez vous empêcher de le transmettre à d’autres membres de votre foyer. N’oubliez pas que le nouveau coronavirus peut survivre dans l’air pendant 3 heures ou plus dans des espaces clos, et il peut survivre sur de nombreuses surfaces communes jusqu’à 3 jours.

Voici comment la page du CDC formule ses conseils:

Rester à la maison: La plupart des personnes atteintes de COVID-19 souffrent d’une maladie bénigne et peuvent récupérer à domicile sans soins médicaux. Ne quittez pas votre domicile, sauf pour obtenir des soins médicaux. Ne visitez pas les espaces publics.

Restez en contact avec votre médecin. Appelez avant de recevoir des soins médicaux. Assurez-vous de recevoir des soins si vous avez de la difficulté à respirer, si vous avez d’autres signes d’avertissement d’urgence ou si vous pensez qu’il s’agit d’une urgence.

Évitez les transports en commun: Évitez d’utiliser les transports en commun, le covoiturage ou les taxis.

Restez à l’écart des autres: Autant que possible, vous restez loin des autres. Vous devriez rester dans une «chambre de malade» spécifique si possible et loin des autres personnes de votre maison. Utilisez une salle de bain séparée, si disponible.

Le CDC dit également que vous devez porter un masque facial pour éviter de propager COVID-19 à d’autres, si vous en avez un disponible. Non, vous ne devriez pas vous précipiter pour acheter des masques chirurgicaux ou des masques N95, car les professionnels de la santé et les premiers intervenants ont un besoin beaucoup plus grand. Au lieu de cela, faites vous-même des masques de bricolage.

Il y a beaucoup d’autres bons conseils sur la page CDC, comme comment et quand nettoyer correctement les surfaces «à contact élevé», quand consulter un médecin et comment interrompre l’isolement à domicile en cas de maladie. Malgré la peur du taux mondial d’infection et du nombre de décès, il est important de se rappeler que la grande majorité des cas sont relativement bénins et disparaissent d’eux-mêmes à temps.

