Quelque chose souffle sur un mystérieux signal de l’espace lointain – .

De tous les mystères de l’espace, les rafales radio rapides (ou FRB pour faire court) sont parmi les plus intéressantes. Ces signaux incroyablement puissants sont transportés sur des distances énormes et de temps en temps les scientifiques sur Terre sont capables de les entendre. Une fois que nous les avons détectés, nous pouvons parfois localiser un endroit dans le ciel d’où ils proviennent, mais la cause des explosions reste un mystère.

La plupart des FRB sont des accords ponctuels et nous n’en entendrons plus jamais parler. Seuls les plus rares sont entendus plus d’une fois, et nous n’avons jamais entendu de FRB qui se répète régulièrement … jusqu’à présent.

Comme le rapporte ScienceAlert, une nouvelle rafale radio rapide a été détectée qui semble suivre un cycle incroyablement régulier. Il s’agit d’un développement totalement nouveau dans l’étude des FRB, et c’est une découverte passionnante pour les astronomes et le sujet d’un nouveau document de recherche.

Le signal, qui porte l’étiquette FRB 180916.J0158 + 65, apparaît tous les 16,35 jours. Une fois actifs, les explosions d’énergie radioélectrique atteignant la Terre durent environ quatre jours, le signal s’éteignant et s’éteignant au hasard. Puis, pendant les 12 jours suivants, le signal s’éteint complètement avant de redémarrer à son heure habituelle.

Mais qu’est-ce qui en est la cause? Il est facile de laisser son imagination vagabonder et d’imaginer une civilisation extraterrestre éloignée envoyant un signal dans l’espoir de trouver une vie intelligente, mais ce n’est certainement pas le cas. Plus réaliste, les explosions d’énergie intenses sont le résultat de l’activité des pulsars ou des trous noirs, et les explosions apparaissent régulièrement en raison de la façon dont les étoiles ou d’autres objets à proximité bloquent régulièrement son flux vers l’extérieur à partir d’un point central.

Quoi qu’il en soit, les astronomes continueront à observer les rafales radio et à les surveiller pour les changements d’intensité ainsi que pour voir si le programme régulier change.

Source de l’image: NASA / ESA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot, et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

