Quelqu’un a payé 5,6 millions de dollars pour une véritable fusée en Chine – .

Un soumissionnaire non identifié a dépensé 5,6 $ pour acheter une véritable fusée et lancer des services sur le site d’enchères chinois Taobao.

La vente aux enchères comprend la fusée, les services de lancement, l’accès au site de lancement et même un travail de peinture personnalisé sur la fusée elle-même.

L’identité du soumissionnaire retenu n’a pas encore été révélée.

SpaceX est peut-être le plus grand nom du vol spatial commercial ces jours-ci, mais il est loin d’être le seul jeu en ville. Il existe des dizaines d’autres sociétés fabriquant leurs propres fusées, et à des fins diverses. En Chine, le 1er avril, l’une de ces roquettes a été vendue à un enchérisseur anonyme. Le prix? Un cool 40 millions de yuans, ce qui représente environ 5,6 millions de dollars.

La vente aux enchères, qui a soulevé de nombreux sourcils lorsqu’elle a eu lieu le jour du poisson d’avril, est apparemment totalement légitime. Le soumissionnaire retenu obtient non seulement la fusée, mais également les services de lancement, l’accès au site de lancement et un travail de peinture personnalisé sur la fusée elle-même. Pas une mauvaise façon de dépenser 5,6 millions de dollars, hein?

La fusée, un Kuaizhou-1A (KZ-1A) est construite par une société appelée ExPace qui, comme le rapporte LiveScience, est une filiale de la China Aerospace Science and Industry Corporation. La vente aux enchères a été retransmise en direct et les offres ont été prises via la plateforme d’action Taobao. Des centaines de personnes ont soumis leurs propres offres, ce qui a nécessité un acompte de 500 000 yuans. Au total, plus de deux millions de personnes se sont connectées pour regarder le chaos se dérouler.

Les plans de l’acheteur anonyme pour la fusée n’ont pas encore été révélés, mais le véhicule a des capacités assez modestes. Les fusées KZ-1A sont souvent utilisées pour envoyer de petites charges utiles de satellites dans l’espace et sont considérées comme une option d’entrée de gamme à faible coût pour les entreprises et les organisations qui ont besoin de mettre des objets en orbite terrestre.

Plus tard ce mois-ci, la Chine prévoit de lancer une fusée KZ-1A pour livrer des satellites dans l’espace tout en rendant hommage aux travailleurs de la santé dans la ville de Wuhan, en difficulté en Chine, qui luttent contre la pandémie de coronavirus depuis des mois.

De nombreuses organisations privées de vols spatiaux et agences spatiales soutenues par le gouvernement ont vu leurs horaires changer radicalement à la suite de la pandémie de coronavirus. L’Agence spatiale européenne a été forcée de repousser le lancement de sa prochaine mission ExoMars jusqu’en 2022, tandis que la NASA a admis que le télescope spatial James Webb connaîtra probablement sa propre part de retards.

Une mission qui est encore un «go» est la mission Mars 2020 de la NASA. Cette aventure, qui verra le lancement du rover Persévérance sur Mars, reste dans les délais pour le moment, et même si cela pourrait certainement changer, la NASA semble déterminée à lancer le rover cette année plutôt que d’attendre jusqu’en 2022 pour la prochaine fenêtre de lancement de Mars. Nous allons croiser les doigts pour que la NASA puisse faire la date, mais nous ne serions pas non plus surpris de le voir glisser, malheureusement.

