Qui dit la vérité? – SpaceNews.com

Une industrie spatiale remplie de startups et de difficultés financières pour écraser tous les B.S.

Lors d’une conférence sur la météorologie, un consultant de l’industrie spatiale m’a demandé si j’avais entendu les nouvelles. Il a affirmé que la National Oceanic and Atmospheric Administration a annulé son intention d’acheter des données commerciales de satellites météorologiques. Comme je n’avais rien entendu, j’ai vérifié auprès des responsables de la NOAA qui ont confirmé mes soupçons. Ce n’était pas vrai.

Les journalistes ont toujours cherché des sources de confiance et des indices pour séparer les faits de la fiction, mais cela n’a jamais été aussi intimidant qu’en cette période de changement rapide pour l’industrie spatiale. Les startups font des déclarations audacieuses sur leur technologie actuelle, leurs performances en orbite et leurs perspectives futures. Les vétérans de l’industrie, quant à eux, expliquent patiemment pourquoi les affirmations sont irréalistes ou physiquement impossibles. Aucune des deux parties n’a le monopole de la franchise. Au cours des deux dernières années, les journalistes de SpaceNews ont été avertis des résultats exagérés des tests, de la falsification de la documentation et d’un CV matelassé. Nous avons entendu des explications créatives sur les projets annulés ou retardés.

Un entrepreneur a déclaré à un journaliste que le lancement de la société était suspendu, car l’opérateur du lanceur avait du mal à trouver des passagers supplémentaires pour partager le vol. L’opérateur du lanceur a proposé une explication différente: la startup n’a pas pu payer le vol.

Parfois, il n’est pas clair si les allégations sont vraies ou fausses. Dans de nombreux cas, les accusations de tromperie proviennent de concurrents ou d’anciens employés mécontents, qui peuvent avoir leurs propres haches à moudre.

LE B.S. FACTEUR

Le problème de la désinformation n’est pas propre à l’industrie spatiale. Dans tout programme commercial à enjeux élevés, il y aura de la tromperie, a déclaré Van Espahbodi, cofondateur et associé directeur de Starburst Aerospace. Pourtant, les propriétaires d’entreprise ont la responsabilité de réfléchir à leur réputation et d’apprendre à présenter leurs entreprises de manière compétitive et appropriée, a-t-il ajouté.

Le problème de la tromperie peut être amplifié dans l’industrie spatiale commerciale en évolution rapide, car les entrepreneurs et les cadres font face à d’immenses défis. Dans certains cas, les entreprises tentent d’inventer des technologies ou d’exécuter des tâches que personne n’avait effectuées auparavant. Dans d’autres, ils essaient de reproduire le travail des agences spatiales nationales ou des sociétés multinationales pour une fraction du coût.

“Souvent, les gens croient qu’ils peuvent vraiment réussir ce qu’ils essaient et ne comprennent pas les complexités”, a déclaré Peter Klupar, ingénieur en chef de la Breakthrough Prize Foundation et ancien directeur technique de la NASA Ames Research Center. Si l’information que les entrepreneurs partagent n’est pas factuelle, «ce n’est pas qu’ils mentent, c’est qu’ils confondent la réalité avec leurs désirs. Ils croient tellement en eux qu’ils se trompent », a-t-il ajouté.

Les entrepreneurs et les vétérans de l’industrie spatiale disent qu’une autre raison de la récente flambée de contes est que certains entrepreneurs ressentent la pression de montrer des progrès rapides. Les entreprises cotées en bourse subissent des pressions pour bien performer trimestre par trimestre, mais les enjeux sont encore plus élevés pour les startups en phase de démarrage financées par des entreprises. Le jugement positif ou négatif d’un seul investisseur de haut niveau peut déterminer la survie d’une entreprise, a déclaré Ralph Ewig, ancien PDG d’Audacy. “En outre, la main-d’œuvre a tendance à être très mobile, ce qui signifie que le manque de progrès augmente le risque de perdre vos meilleurs talents”, a déclaré Ewig par e-mail.

Le personnel des relations avec les investisseurs des sociétés cotées en bourse examine attentivement les informations avant de publier des communiqués de presse. “Comment traduisez-vous tout ce département des relations avec les investisseurs en une startup allégée?”, A déclaré Espabodi. «Le défi d’un bon leadership consiste à contrôler les informations en interne et en externe pour attirer les talents, les investissements et les flux de transactions pour être compétitifs sur le marché.»

Étant donné que tous les communiqués de presse et commentaires publics ne reçoivent pas le niveau d’examen approprié, la désinformation est répandue. Il y a «un certain B.S. facteur », a déclaré un vétéran de l’industrie qui a demandé à ne pas être identifié.

VÉRIFICATION DES FAITS

Les fondateurs de startups et de sociétés spatiales établies sont de plus en plus frustrés par de fausses allégations.

Si une start-up recueille des fonds sur la base de mensonges sur les performances de sa technologie, puis cesse ses activités, “je crains que cela ne fasse pas confiance aux gens et ne veuille pas investir dans les entreprises spatiales”, a déclaré Daniel Bock, PDG et co-fondateur. de Morpheus Space, une start-up allemande de propulsion.

Les entreprises établies, quant à elles, essaient de vendre du matériel, des logiciels et des services éprouvés à des clients qui se voient parfois promettre plus de capacités et des coûts plus bas de la part de startups faisant des déclarations fausses ou exagérées.

«L’une des raisons pour lesquelles Maxar était si discret sur les spécificités de la constellation de Worldview Legion est parce que chaque fois que nous disons ce que nous prévoyons de faire, cinq startups disent:« Nous pouvons aussi le faire », a déclaré Walter Scott, Maxar Technologies. vice-président exécutif et directeur de la technologie. “Nous préférons parler moins et faire plus.”

Comment sait-on qui dit la vérité? Il peut être difficile pour les étrangers d’évaluer les progrès d’une entreprise, mais il existe des moyens de vérifier au moins certaines des réclamations. Les observateurs suivent le mouvement des satellites en orbite. L’Air Force publie des éléments à deux lignes montrant l’emplacement des engins spatiaux à des moments précis. Les personnes qui étudient les données orbitales fournissent une précieuse vérification des faits.

“Nous pouvons voir comment l’orbite du satellite change lorsqu’une entreprise tire un propulseur”, a déclaré Tomas Svitek, président de Stellar Exploration, une petite entreprise de San Luis Obispo, en Californie, spécialisée dans la technologie pour les sciences spatiales et les missions d’application. “En général, je m’attendrais également à ce que les gens publient leurs résultats.”

De même, les personnes qui souhaitent confirmer qu’une antenne satellite est déployée correctement peuvent calculer la section efficace du satellite en regardant son orbite. Il est également possible d’observer comment l’attitude d’un vaisseau spatial affecte son orbite. La transition d’un vaisseau spatial d’une chute aléatoire à une attitude de pointage cible aura un impact sur son taux de décroissance orbitale, a ajouté Svitek.

De nombreux investisseurs examinent également les affirmations des entrepreneurs.

“Une diligence raisonnable appropriée est le nom du jeu quand il s’agit d’investir”, a déclaré Espahbodi.

Tess Hatch, investisseur Bessemer Venture Partners et ancien directeur de mission SpaceX, a peu de patience pour la malhonnêteté. “La seconde où un entrepreneur exagère ou fait des conneries, c’est un arrêt difficile”, a-t-elle déclaré. “Je veux croire chaque mot, mais je suis un ingénieur conservateur et réaliste.”

Tous les investisseurs ne peuvent pas séparer le battage médiatique de la réalité. Pour certains investisseurs, “la morsure sonore est souvent considérée comme une vérité qui ne justifie pas une enquête plus approfondie”, a déclaré Scott.

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 20 janvier 2020 du magazine SpaceNews.