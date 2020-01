Rappel: la prise en charge de Windows 7 prend fin le mardi 14 janvier

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

S’il y avait un concours pour la «version la plus populaire de Windows», je soupçonne que deux candidats se disputeraient le trophée: Windows 7 et Windows XP. Si je devais parier sur lequel des deux gagnerait, je donnerais le feu vert à Windows 7. Alors que beaucoup de gens aimaient XP, en particulier par rapport à Vista, Windows 7 était considéré par beaucoup comme une véritable mise à niveau par rapport à XP pour de nombreuses raisons, notamment la prise en charge de DirectX 11, les listes de raccourcis, une meilleure sécurité, une nouvelle barre des tâches avec des applications pouvant être épinglées et une meilleure prise en charge du processeur multicœur.

Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin et le 14 janvier 2020, Windows 7 atteindra le sien. Après cette date, Microsoft ne fournira plus de mises à jour de sécurité pour Windows 7. Bien qu’il soit possible que la société fasse une poignée d’exceptions limitées à cette politique, comme elle l’a fait pour Windows XP, elle ne fournira plus de mises à jour régulières dans aucun forme. Le système d’exploitation ne cessera pas de fonctionner, mais il cessera d’obtenir des correctifs. Cela n’aura probablement pas beaucoup d’importance le 1er février, mais cela pourrait en avoir beaucoup dans un an ou deux. Les gens qui utilisent toujours Windows 7 ont aujourd’hui différentes options:

Installer Windows 10: Bien que le programme de mise à niveau gratuite de Microsoft ait techniquement pris fin en juillet 2016, la société n’a jamais pris la peine d’y mettre fin. Vous pouvez toujours mettre à niveau un système Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1 vers Windows 10 gratuitement. Utilisez l’outil d’installation multimédia de Microsoft et choisissez de mettre à niveau votre installation de système d’exploitation existante.

Installez Windows 8.1: Si vous détestez Windows 10 mais que vous souhaitez rester dans l’écosystème MS, vous pouvez trouver une copie de Windows 8.1 et la mettre à niveau à la place. Il n’y a pas de chemin libre pour le faire, sauf si vous utilisez réellement Windows 8.0 et lisez cette histoire pour le plaisir, mais Windows 8.1 sera pris en charge jusqu’au 10 janvier 2023. Les inconvénients de cette approche incluent le blocage sur Windows 8, pas de prise en charge DX12, et devoir trouver une nouvelle solution OS dans les trois ans.

Installer Windows 10 et exécuter Windows 7 sur une machine virtuelle: C’est une de ces choses qui est techniquement possible mais je doute que quiconque le fasse réellement. Vous avez la possibilité d’utiliser un client VM sur Windows 10 pour charger une machine virtuelle avec Windows 7 à l’intérieur. Les performances des machines virtuelles sont généralement inférieures à celles des ordinateurs de bureau natifs et les options d’accélération GPU peuvent être limitées en fonction de la solution de machine virtuelle que vous utilisez, mais vous pouvez exécuter Windows 7 de cette façon.

Installer Linux: Je serai picoré à mort par des pingouins en colère si je ne mentionne pas cela comme une option valide. Il existe une grande variété de distributions Linux, mais certaines des plus populaires sont Linux Mint, Debian et Ubuntu. Manjaro, basé sur Arch Linux, est une autre variante raisonnablement populaire.

Go Apple: Si vous détestez Windows 10 et que vous ne souhaitez pas utiliser Linux, vous avez la possibilité de passer à Apple. L’avantage d’Apple est que l’entreprise est vraiment bonne en matière de compatibilité entre produits. L’inconvénient de passer à Apple est le prix et, dans une certaine mesure, la qualité récemment. Apple a peut-être éteint le clavier du nouveau MacBook 16 pouces, mais ses autres systèmes utilisent toujours la troisième itération d’un design fondamentalement défectueux.

Revenir à Windows pour Workgroups 3.11: C’est comme WOPR l’a toujours dit: la seule façon de gagner est de ne pas jouer. Dans ce cas, vous refusez de jouer en rejetant tout semblant d’informatique moderne et en revenant à un système d’exploitation si ancien, vous auriez à rechercher des logiciels malveillants dans les anciens messages Usenet. Tu es un rebelle. Vous n’avez pas besoin de choses comme le support 64 bits ou un GPU moderne. Vous vous souvenez quand 640 × 480 était suffisant pour tout le monde!

Pourquoi Windows pour Workgroups 3.11? Parce que – étonnamment – cela est possible avec un matériel relativement moderne. En 2016, Yeo Kheng Meng a installé Windows 3.11 sur un IBM Thinkpad 2009 avec un Intel T9400 (Core 2 Duo, 2,53 GHz, double cœur). Certes, il a également construit sa propre carte son pour avoir l’audio Windows 3.11, il est donc possible qu’il soit un peu plus passionné par ce type de projet que vous. C’est en fait une terrible idée. N’essayez pas de calculer de cette façon. Vous ne l’aimerez pas.

