Rappel: le programme d’encre instantanée «bon marché» de HP nécessite des paiements mensuels, une surveillance constante

En novembre dernier, HP a lancé un nouveau programme «Instant Ink». Je n’y ai pas prêté beaucoup d’attention à l’époque, et apparemment non plus, un certain nombre d’autres personnes. Certains clients ont accidentellement découvert qu’ils s’étaient inscrits à un service mensuel que vous devez acheter indéfiniment si vous avez l’intention de continuer à utiliser une imprimante Instant Ink.

Le mois dernier, j’ai annulé des frais aléatoires de 4,99 $ par mois de HP appelés “InstantInk”. Je ne savais pas à quoi ça servait. Je l’ai depuis plus d’un an mais je n’avais aucune idée de ce qu’il faisait.

L’encre instantanée est l’idée de HP «d’impression en tant que service». Voici comment cela fonctionne:

Vous choisissez un plan d’impression adapté à vos besoins. Si vous imprimez 15 pages ou moins par mois, vous n’avez rien à payer pour Instant Ink. Si vous payez 3 $, vous pouvez imprimer 50 pages, reconduire jusqu’à 100 pages que vous n’avez pas utilisées et acheter le droit d’imprimer 10 pages supplémentaires pour seulement 1 $. Cela peut atteindre 20 $ pour 700 pages. Le ratio de pages par dollar est de 16,6 au plan de 3 $ et de 35 au plan de 20 $. Tout ce qui contient de l’encre compte comme une page.

Instant Ink présente de bons points, notamment:

Aucun contrat (le service est mensuel) HP surveille les niveaux d’encre de l’imprimante et expédie automatiquement les nouvelles cartouches avant de s’épuiser Vous pouvez imprimer en couleur pour le même prix par feuille que l’impression en noir et blanc, sans compter le coût du papier photo. Moins de risques (au moins en théorie) de manquer d’encre à un moment critique. Je soupçonne que c’est la raison pour laquelle le plan de 19,99 $ est livré avec un jeu de cartouches de rechange – HP est conscient qu’une entreprise pourrait soudainement avoir besoin d’imprimer des centaines de pages.Il semble être facultatif sur chaque imprimante sauf le HP Tango, qui nécessite l’encre instantanée pour travailler. Si vous connaissez d’autres produits qui en ont besoin, sonnez ci-dessous. HP pousse l’idée dur mais il ne semble pas avoir commencé à la rendre obligatoire pour toutes les gammes de produits.

Voici les inconvénients:

L’imprimante nécessite une connexion Internet constante pour que Instant Ink fonctionne.Vous ne pouvez pas parcourir les pages que vous avez payées indéfiniment (vous pouvez ajuster votre plan) Vous payez littéralement à quelqu’un des frais continus pour le privilège d’imprimer à partir d’un produit que vous avez acheté dans un magasin au prix fort.Toute quantité d’encre compte comme une page. Besoin d’imprimer une feuille de test? C’est une page. Vous vous retrouvez accidentellement avec une lettre imprimée sur une feuille autrement vierge? Compte toujours comme une page.Instant Ink ne fait concurrence aux coûts d’encre de l’imprimante que si vous imprimez beaucoup de photos, et la plupart des gens ne le font pas. Un bon papier photo est également plus cher que le papier ordinaire, ce qui réduirait certaines des économies. La structure des frais de dépassement est folle. Vous devez gérer votre volume d’impression avec soin par rapport à votre plan d’impression afin de les éviter, car le fait d’imposer un tarif supplémentaire de 5 à 10 cents sur le coût par feuille d’une imprimante ruine les avantages de ce service. Le plan de 3 $ / mois offre un coût d’impression de base de 6 cents par feuille, tandis que le plan de 20 $ / mois le ramène à 2,8 cents par feuille, mais si vous devez acheter du papier supplémentaire, les deux chiffres commencent à devenir non compétitifs. Selon l’examen HP Office Jet Pro 9015 AIO de William Harrel, voici comment acheter de l’encre à l’ancienne par rapport à l’utilisation de l’encre instantanée sur cet appareil:

Si vous achetez les cartouches d’encre XL à rendement le plus élevé (2 000 pages en monochrome et 1 600 pages en couleur) pour cet AIO, chaque page monochrome vous coûtera environ 2,2 cents et chaque impression en couleur coûtera environ 8,8 cents. En souscrivant à l’abonnement Instant Ink à haut rendement de l’entreprise (700 pages pour 19,99 $ par mois, avec 20 pages supplémentaires pour 1 $), chaque page vous coûtera 2,9 cents… C’est donc avec des pages colorées et riches en contenu qu’Instant Ink livre la meilleure valeur…

En comparaison, les coûts de fonctionnement de l’Epson WF-4720 sont de 2,7 cents monochrome et 8 cents couleur. La Canon TR8520, une imprimante à cinq encres, vous offrira beaucoup plus que cela. Et le Brother MFC-J995DW, l’un des modèles INKvestment Tank de la société, vous coûtera un peu moins de 1 cent pour les pages noires et un peu moins de 5 cents pour la couleur.

Il semble y avoir très peu d’avantages pour quiconque de ce type de solution. Les plans bas de gamme d’Instant Ink ne sont pas compétitifs sur le plan des prix avec les solutions client alternatives (précédemment appelées “achat d’une imprimante”) et ses plans haut de gamme vous feraient payer 240 $ par an pour utiliser un appareil que vous avez déjà acheté pour 180 $. Oui, vous recevez des cartouches d’encre, mais je pense que HP a soigneusement adapté le prix par page à ses propres coûts de cartouche d’encre. À moins que vous ne prévoyiez de commencer à imprimer des albums photo pleine page, je n’irais pas à la recherche d’une imprimante HP Instant Ink. Cela peut être pratique, mais cela ne semble pas être particulièrement bon marché.

