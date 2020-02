Rapport du Pentagone: le DoD doit tester la performance des satellites sous attaque

Rapport du DoD sur les tests d’armes: “Nous devons comprendre à fond comment nos systèmes fonctionneront dans l’espace.”

WASHINGTON – Le directeur des tests opérationnels et de l’évaluation du Département de la défense avertit dans un nouveau rapport que les militaires ne sont pas en mesure d’évaluer la durabilité de leurs satellites s’ils sont attaqués.

Le DoD prévoit d’investir au moins 100 milliards de dollars dans les systèmes spatiaux au cours de la prochaine décennie, «et nous ne sommes pas seuls», écrit le directeur du DOT & E, Robert Behler, dans son rapport annuel pour l’exercice 2019 qui vient d’être publié.

«Nous devons donc bien comprendre comment nos systèmes fonctionneront dans l’espace, en particulier face aux menaces d’origine humaine», indique le rapport. «Pourtant, le DoD n’a actuellement aucun moyen réel d’évaluer adéquatement l’efficacité opérationnelle, l’adéquation et la capacité de survie des systèmes spatiaux dans un environnement représentatif.

Dans le rapport de l’exercice 2019, le bureau des tests a examiné 235 programmes qui figurent actuellement sur la liste de surveillance. Le Congrès a créé le bureau en 1983 pour fournir une vision indépendante des performances des principaux systèmes d’armes.

Dans l’introduction, Behler dit que les tests et la formation pour la cybersécurité et pour les systèmes spatiaux «restent mes plus grands défis».

Le bureau DOT & E essaie de trouver de nouvelles façons de tester les systèmes spatiaux, indique le rapport. «L’espace est essentiel à la sécurité, à la prospérité économique et aux connaissances scientifiques du pays – et est désormais incontestablement un domaine de guerre.

Certaines options envisagées comprennent la constitution d’une «force de test combinée pour la guerre spatiale», un test spatial national et une formation à distance et des installations d’essais spatiaux au sol, indique le rapport.

Le DoD doit être en mesure de tester les satellites contre les menaces de guerre cybernétique, à énergie dirigée, cinétique et électronique, ainsi que les risques naturels, écrit Behler. «Cette capacité d’essai et d’évaluation de l’espace à plusieurs niveaux est essentielle pour que le DoD puisse démontrer la véritable fonctionnalité, les limites, la survie et les considérations d’emploi des systèmes spatiaux.

Le GPS a besoin de tests plus rigoureux

Le rapport 2019 fait écho à bon nombre des mêmes problèmes que le bureau DOT & E a identifiés ces dernières années sur la constellation du système de positionnement mondial. Les testeurs ont déclaré que la gestion décousue de l’entreprise GPS de satellites, de systèmes au sol et d’équipements des utilisateurs continue d’affecter le programme.

Le rapport avertit à nouveau que l’Air Force n’est pas en mesure de tester correctement la résilience de ses nouveaux satellites GPS 3 contre les menaces orbitales. Il note également que les récepteurs des utilisateurs de GPS continuent de faire face à des décalages d’horaire et ont des années de retard.

Les testeurs du DoD ont fait les observations suivantes sur le GPS:

Les retards de planification pour tous les segments GPS ont retardé les tests opérationnels. L’Air Force prévoit de commencer les tests opérationnels de l’entreprise GPS (espace, contrôle et utilisateur) en 2020.

Bien que l’Air Force ait progressé dans tous les segments, d’importants risques opérationnels pour l’entreprise GPS demeurent.

Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour reproduire les menaces spatiales et leurs effets sur les satellites GPS. L’Air Force a besoin d’une stratégie pour tester les performances du vaisseau spatial en utilisant des menaces réalistes.

Le développement et la production de terminaux utilisateurs accusent un retard considérable et ralentissent les efforts des services militaires pour intégrer des terminaux GPS plus avancés dans les plates-formes d’armes.