Rapport: la Chine vend des minorités au «travail forcé» au profit d’Apple, Foxconn et d’autres

Les violations des droits de l’homme en cours en Chine ont été un sujet de discussion important à la fin de 2019. Le pays a cherché à bloquer les critiques concernant sa politique à l’égard du Tibet, les manifestations en cours à Hong Kong et son emprisonnement d’un million ou plus d’Ouïghours et d’autres groupes minoritaires ethniques dans les camps de rééducation forcée. Un nouveau rapport explosif de l’Australie indique que les Ouïghours et d’autres minorités ne sont pas simplement soumis à une rééducation forcée – ils sont utilisés comme travail forcé après avoir terminé leurs termes «d’étude».

Le document, de l’Australian Strategic Policy Institute, n’utilise pas le terme «esclavage», préférant s’appuyer plutôt sur l’euphémisme du «travail forcé». Voici comment la situation est décrite (ouïghour et ouïghour sont deux façons différentes d’épeler le même mot):

Il est extrêmement difficile pour les Ouïghours de refuser ou d’échapper à ces affectations de travail, qui sont mêlées à l’appareil de détention et à l’endoctrinement politique à l’intérieur et à l’extérieur du Xinjiang. Outre une surveillance constante, la menace d’une détention arbitraire pèse sur les citoyens des minorités qui refusent leurs missions de travail parrainées par le gouvernement. Plus frappant encore, les gouvernements locaux et les courtiers privés sont payés par le gouvernement provincial du Xinjiang pour organiser les affectations de main-d’œuvre…

Les travailleurs ouïghours, contrairement à leurs homologues han, ne seraient pas en mesure de rentrer chez eux pour les vacances … Les travailleurs ouïghours sont souvent transportés à travers la Chine dans des trains spéciaux séparés … De multiples sources suggèrent que dans les usines à travers la Chine, de nombreux travailleurs ouïghours mènent une vie dure et ségréguée -appelé «gestion de style militaire». En dehors des heures de travail, ils suivent des cours de mandarin organisés par l’usine, participent à une «éducation patriotique» et ne peuvent pratiquer leur religion. Tous les 50 travailleurs ouïghours se voient attribuer un agent du gouvernement et sont surveillés par un personnel de sécurité dédié. Ils ont peu de liberté de mouvement et vivent dans des dortoirs soigneusement gardés, isolés de leurs familles et de leurs enfants au Xinjiang. Il est également prouvé que, au moins dans certaines usines, ils sont moins payés que leurs homologues han.

Il y a une perception commune que la différence entre les esclaves et les individus libres est que ces derniers sont payés pour leur travail, mais la vérité est plus complexe. Cet article de l’Organisation des historiens américains est une plongée profonde dans l’histoire des esclaves qui gagnent des salaires dans le Sud. Dans certains cas, les propriétaires d’esclaves ont jugé avantageux de permettre aux esclaves de gagner une certaine somme d’argent et de la dépenser pour améliorer leur propre vie ou celle de leur famille. Il en va sans doute de même aujourd’hui en Chine.

Si vous ne pouvez pas refuser une affectation de travail, ne pouvez pas rentrer chez vous pour voir votre famille, ne pouvez pas pratiquer votre religion, êtes obligé de vivre selon un horaire dans lequel pratiquement chaque minute de votre vie est enrégimentée pour vous, sont gardées sous surveillance constante ou presque constante et soumis aux caprices des chasseurs de têtes qui gagnent une prime pour vous livrer à un emploi, et n’ont pas eu le choix en la matière, je dirais que vous êtes effectivement un esclave. Dans certains cas, les familles des travailleurs sont également surveillées simultanément à la maison, ce qui incite davantage les esclaves «détenus avec des emplois» à se comporter.

L’ASPI estime que jusqu’à 80 000 Ouïghours ont été contraints aux camps de travail de cette manière, certains d’entre eux directement après avoir terminé leur endoctrinement dans des centres de rééducation chinois. Le rapport comprend trois études de cas axées sur les usines produisant des produits pour Nike, Adidas / Fila et Apple. Au total, 83 entreprises ont été identifiées comme bénéficiant de ces pratiques:

Abercrombie & Fitch, Acer, Adidas, Alstom, Amazon, Apple, ASUS, BAIC Motor, BMW, Bombardier, Bosch, BYD, Calvin Klein, Candy, Carter’s, Cerruti 1881, Changan Automobile, Cisco, CRRC, Dell, Electrolux, Fila, Groupe fondateur, GAC Group (automobiles), Gap, Geely Auto, General Electric, General Motors, Google, H&M, Haier, Hart Schaffner Marx, Hisense, Hitachi, HP, HTC, Huawei, iFlyTek, Jack & Jones, Jaguar, Japan Display Inc., LLBean, Lacoste, Land Rover, Lenovo, LG, Li-Ning, maire, Meizu, Mercedes-Benz, MG, Microsoft, Mitsubishi, Mitsumi, Nike, Nintendo, Nokia, The North Face, Oculus, Oppo, Panasonic , Polo Ralph Lauren, Puma, Roewe, SAIC Motor, Samsung, SGMW, Sharp, Siemens, Skechers, Sony, TDK, Tommy Hilfiger, Toshiba, Tsinghua Tongfang, Uniqlo, Victoria’s Secret, Vivo, Volkswagen, Xiaomi, Zara, Zegna et ZTE.

Le rapport détaille comment ce système massif de délocalisation et de travail forcé a été mis en place sous le couvert d’un programme d’aide appelé «Xinjiang Aid». Ce qui apparaît superficiellement comme un programme d’aide ciblé pour les pauvres et les personnes peu instruites de la province est un programme de relocalisation et de rééducation destiné à détruire leur culture et leurs pratiques religieuses. Des entreprises de toute la Chine ont été encouragées à fournir une «aide industrielle à Xianjing» en construisant des usines dans la province pour absorber ce que la Chine appelle la «capacité de travail excédentaire» ou pour embaucher des Ouïghours pour d’autres tâches dans des usines du reste de la Chine.

Les usines sont bien rémunérées pour avoir pris ces travailleurs et des publicités pour leurs services auraient commencé à apparaître dans les publications chinoises, comme indiqué ci-dessus et ci-dessous:

Comparez cela avec quelques publicités vintage pour des biens humains d’occasion américains.

Le rapport détaille comment, quelques jours avant la visite de Tim Cook dans une usine de technologie O-Film en 2017, la société a transféré 700 Ouïghours dans une autre usine. Dans un communiqué de presse maintenant supprimé, Cook a félicité l’entreprise pour son «approche humaine envers les employés». La société aurait continué d’embaucher plus de prisonniers ouïghours tout au long de l’année.

L’ASPI ne fait aucune accusation accablante selon laquelle une entreprise occidentale spécifique savait que ses produits étaient fabriqués par des esclaves. Il existe plusieurs diagrammes attachés à chaque rapport de cas qui montrent clairement la complexité de certaines de ces chaînes d’approvisionnement. Lorsque vous regardez les chaînes d’approvisionnement pour des entreprises comme O-Film, vous voyez immédiatement combien de grandes entreprises pourraient acheter des produits entachés par le travail forcé:

L’ASPI ne prétend pas qu’Apple ou toute autre entreprise était au courant de ce qui se passait au sein de ses chaînes d’approvisionnement. Mais le réseau de connexions entre ces entreprises implique que de nombreuses entreprises ont bénéficié de cette pratique et doivent prendre des mesures immédiates pour y remédier. Au-delà de ce problème immédiat, c’est un autre domaine dans lequel nous, en tant que société, devons choisir si nous voulons rester assez à l’aise avec une nation aux antécédents de plus en plus horribles en matière de droits de l’homme.

Si vous avez prêté attention aux affrontements sur des questions telles que la liberté d’expression entre les États-Unis et la Chine au cours des six derniers mois, il est devenu très clair que la Chine ne tente pas seulement de contrôler ce qui se dit à l’intérieur de ses frontières. Dans plusieurs cas, les Chinois ont ciblé des employés de bas niveau ou des embarras mineurs avec une hostilité au-delà de toute proportion avec l’infraction présumée. Cette réaction excessive n’est pas un accident. Cela fait partie intégrante de la façon dont la nation démontre sa volonté d’imposer ses propres normes culturelles et sociales aux autres.

S’il est absolument possible pour les nations d’avoir des effets positifs les unes sur les autres, il est temps de laisser aller la fiction selon laquelle un engagement économique avec la Chine conduira intrinsèquement l’entreprise à démocratiser ses politiques ou à protéger les droits de ses citoyens. Sous la direction de Xi Jinping, la Chine a décidé de restreindre la liberté de la presse et la liberté d’expression. Il a emprisonné 1 à 2 millions de citoyens dans des camps de rééducation politique et force certains de ces citoyens dans ce qui est effectivement de l’esclavage à fabriquer des produits bon marché pour les marchés occidentaux.

Je ne suis pas seulement un consommateur

Les entreprises font beaucoup d’hypothèses sur ce que leurs clients voudront ou ne voudront pas. Je dirais que l’une des plus choquantes est que les clients ne sont sensibles qu’au prix. Suggérez que nous pourrions bénéficier de déplacer la production dans un pays où les travailleurs des minorités et leurs familles ne sont pas littéralement réduits en esclavage pour fournir une main-d’œuvre bon marché, et quelqu’un évoquera instantanément le fait que les prix augmenteraient si quelque chose changeait. Dans certains cas, c’est probablement vrai. Une question plus significative que peu de gens semblent avoir le courage de poser ces jours-ci est «Et alors? “

Au cours des dernières années, nous avons vu des fabricants de smartphones comme Apple et Samsung augmenter le prix des smartphones au point que 1000 $ ne sont même pas garantis de vous acheter un produit haut de gamme plus longtemps. L’iPhone XR commence à 600 $ tandis que l’iPhone 11 Pro Max commence à 1100 $, mais tout le monde sait qu’il ne coûte pas à Apple 500 $ de plus pour construire un iPhone 11 Pro Max. Au cours des dernières années, Samsung et Apple ont augmenté les prix simplement parce qu’ils pourraient augmenter les prix.

D’une manière ou d’une autre, cependant, les mêmes MBA qui prédisent avec confiance aux Tim Cooks du monde que le marché absorbera joyeusement une augmentation de prix conçue dans le seul but d’installer plus de baignoires plaquées or dans les C-suites échoueraient à l’idée de refuser faire des affaires avec une dictature répréhensible qui inflige des violations catastrophiques des droits de l’homme à ses propres citoyens. L’idée que je serais peut-être prêt à payer plus cher pour un iPhone parce qu’Apple veut dépenser plus d’argent pour soutenir son propre stock est traitée comme une donnée. L’idée que je serais peut-être prêt à payer plus cher pour un iPhone parce que je ne pense pas que le gouvernement chinois devrait être récompensé pour avoir littéralement asservi les gens? Eh bien, cela laisse la morale entraver les affaires.

Et pourtant, le fait demeure: je préférerais largement payer 50 $ – 100 $ de plus pour savoir que mon téléphone n’a pas été fabriqué avec du travail d’esclave que je devrais payer 50 $ – 100 $ de plus pour qu’un riche schmuck à Wall Street puisse faire un supplément millions de dollars en bonus ce trimestre. Je sais que je ne suis pas la seule personne à ressentir cela.

Le choc des valeurs entre la Chine et les États-Unis ne va pas disparaître. Écrivant en 1945, le philosophe Karl Popper a décrit ce qui est maintenant connu comme le paradoxe de la tolérance, en déclarant: «La tolérance illimitée doit conduire à la disparition de la tolérance. Si nous étendons une tolérance illimitée même à ceux qui sont intolérants, si nous ne sommes pas prêts à défendre une société tolérante contre les assauts des intolérants, alors les tolérants seront détruits, et la tolérance avec eux. »

Je connais toutes les raisons – littéralement des milliards de raisons – pour lesquelles les entreprises américaines cherchent à accéder aux marchés chinois. Je connais les chaînes d’approvisionnement hyper-optimisées et les décennies d’investissement que les entreprises américaines y ont faites. Tout effort visant à déplacer une petite partie de la production hors de Chine serait difficile et long, et dans de nombreux cas, des alternatives devraient être développées à partir de zéro. En outre, comme les ressources de la Terre sont inégalement réparties, certains pays disposent d’un bien plus grand approvisionnement en ressources précieuses que d’autres. Les États-Unis possèdent l’essentiel de l’hélium du monde. La Chine possède un énorme pourcentage de terres rares. La Bolivie possède une énorme partie des réserves mondiales de lithium. Même dans le meilleur des cas, nous vivons dans une économie mondiale et interconnectée. Il n’y a aucun moyen de simplement agiter une baguette et de faire reculer l’horloge au début du 20e siècle.

Il est cependant encore temps pour les Américains de repousser l’idée que l’accès aux marchés chinois est la valeur la plus élevée à laquelle nous, en tant que peuple, pouvons aspirer. Et comme chaque conversation commence par quelqu’un qui choisit de commencer, je vais commencer. Je ne suis pas prêt à payer des prix plus élevés pour que l’industrie pharmaceutique puisse continuer à arnaquer les Américains avec des prix exorbitants. Je ne suis pas disposé à payer des prix plus élevés pour les biens et services afin que les entreprises «perturbatrices» puissent empocher les pourboires de leurs employés. Je ne suis pas disposé, de manière générale, à voir mes propres coûts augmenter afin que les gens qui gagnent déjà plus d’argent en un jour que je ne gagne en un an puissent devenir un peu plus riches.

Mais je voudrais être prêt à payer plus pour mes appareils électroniques et appareils si cela signifiait savoir que les pays et les entreprises où ces appareils étaient fabriqués n’asservissaient pas leurs employés, les conduisaient au suicide, les exposaient à des toxines toxiques ou détruisaient autrement leur vie, en particulier lorsque l’un des avantages de le faire est de savoir que mes concitoyens ne seront pas soumis au licenciement pour avoir aimé accidentellement le mauvais tweet.

Si Tim Cook voulait démontrer le courage que Phil Schiller prétend qu’Apple possède, il pourrait déclarer qu’Apple occuperait une position de leader en certifiant que les travailleurs employés dans chaque entreprise dans chaque partie de sa chaîne d’approvisionnement étaient éthiquement traités et qu’aucun des bénéfices de ses achats de matières premières seraient utilisés pour financer des guerres ou des conflits dans le monde. Ce serait un énorme défi – celui qui convient à une entreprise de mille milliards de dollars avec suffisamment de revenus annuels pour se qualifier comme la 42e économie du monde. Si les autres sociétés nommées dans ce rapport se joignaient à lui, elles représenteraient collectivement suffisamment de pouvoir d’achat pour forcer même la Chine à la table de négociation, si elles étaient soutenues par le gouvernement américain.

Le concept même du «marché des idées» est que les gens sont autorisés à apporter leurs pensées et leurs idées à la table métaphorique pour que chacun puisse les parcourir. Le lien entre le déploiement par la Chine du travail forcé dans les usines et, par exemple, les manifestations à Hong Kong, est que la Chine ne veut pas que quiconque parle de tout cela, et il a déjà prouvé sa propre volonté d’utiliser des mesures extraordinaires pour réprimer la dissidence, même lorsque cette dissidence vient d’autres pays. Nous ignorons ces tendances à nos risques et périls.

