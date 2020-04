Rapport: les processeurs Intel Core de 10e génération consomment autant d’énergie qu’un RTX 2080

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La date de lancement de la famille Intel® Core de 10e génération approche. Ce faisant, des rapports font surface confirmant qu’au moins les processeurs de niveau supérieur de cette famille auront une consommation d’énergie mieux décrite comme «formidable» ou peut-être «classe FX», si vous vous sentiez un peu effronté. Ou, en l’occurrence, comme à peu près équivalent à un RTX 2080.

i9-10900F 10C20T

PL1 170W

PL2 224W

Tous les Core Turbo 4.5Ghzhttps: //t.co/jCyM6wpjTv pic.twitter.com/qhR3puOSSt

– HXL (@ 9550pro) 7 avril 2020

Selon les fuites, le Core i9-10900F a un PL1 de 170W et un PL2 de 224W. PL1 est la quantité d’énergie que le CPU est autorisé à consommer sur une période de temps prolongée. PL2 est la quantité d’énergie que le CPU peut consommer en courtes rafales. “Tau” (un terme qui n’apparaît pas dans cette histoire particulière, mais que vous devriez connaître) est la durée maximale pendant laquelle le processeur peut rester en mode PL2. Un processeur avec un PL1 de 150W, un PL2 de 250W et un tau de 30 secondes resterait à la fréquence de boost / 250W pendant ces 30 secondes avant de laisser tomber son horloge pour s’asseoir au point PL1.

Vous remarquerez peut-être que nous n’avons pas encore mentionné le TDP. Lorsque vous voyez un processeur Intel comme le Core i7-9900K répertorié avec un TDP de 95 W, cela ne s’applique qu’à l’horloge de base. Sauf si vous désactivez toutes les fonctions Turbo ou utilisez une option UEFI de la carte mère pour verrouiller le TDP à 95 W, le processeur augmentera jusqu’au niveau de puissance PL1 pour son horloge soutenue et au niveau PL2 pour les fréquences turbo en rafale. Le Core i9-9900K maintient un PL2 de 180W.

Ce qui rend cela important, c’est que le Core i9-10900F fonctionne probablement à des fréquences différentes d’une puce comme le Core i9-10900KF. Le Core i7-9700KF de 9e génération a une fréquence de base de 3,6 GHz, une fréquence de suralimentation de 4,9 GHz et un TDP de 95 W. Le Core i7-9700F a une fréquence de base de 3 GHz, une fréquence de suralimentation de 4,7 GHz et un TDP de 65 W. Nous ne savons pas quelle est la différence de performances réelle entre les deux, mais nous nous attendons à ce que le 9700F soit au moins légèrement plus lent que la variante KF, avec une consommation d’énergie légèrement inférieure.

Je ne vais pas faire de réclamations sur le 10900KF sur la base de ces données, sauf pour dire que nous nous attendons à ce que la puce haut de gamme de la famille Core i9 ait des valeurs PL1, PL2 et tau plus élevées que les valeurs inférieures. -fin puces. Le Core i9-10980HK mobile a un tau de 56 secondes, par exemple, tandis que les processeurs bas de gamme de la même famille ont un tau de 28 secondes. S’il y a un écart de consommation d’énergie entre les processeurs K et KF, nous nous attendons à ce qu’il favorise la puce de classe F.

Si ces valeurs PL1 et PL2 sont exactes, nous voyons Intel adopter une page du livre d’AMD, bien qu’avec un processeur beaucoup plus performant. Le FX-9590 d’AMD était le processeur de classe Piledriver le plus rapide que la société ait jamais lancé, grâce à des vitesses d’horloge de base / boost supérieures par rapport au FX-8350 à 8 cœurs, mais le prix des horloges CPU légèrement plus élevées était une augmentation massive du TDP de 125 W à 225W. Intel définit le TDP en termes d’horloge de base, il peut donc maintenir les TDP statiques ou leur permettre d’augmenter légèrement, mais la valeur à surveiller dans le cas d’Intel n’est pas TDP – c’est PL1 / PL2, et ces valeurs semblent certaines d’augmenter la génération.

En résumé, si vous achetez un noyau haut de gamme de 10e génération, vous envisagez d’investir dans un refroidisseur haut de gamme sérieux. Les refroidisseurs d’air supérieurs peuvent supporter 250 W et il existe des refroidisseurs de liquide en boucle fermée qui peuvent aller plus loin. Sachez simplement que la compression des performances maximales hors du lac Comet va presque certainement nécessiter un refroidissement de premier ordre.

