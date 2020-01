Raymond a prêté serment en tant que premier chef des opérations spatiales de l’US Space Force

Pence: “L’année prochaine va être une année chargée et nous allons voir littéralement des milliers de membres de la Force aérienne entrer dans la Force spatiale.”

WASHINGTON – Le 14 janvier, le vice-président Mike Pence a prêté serment d’office au général John «Jay» Raymond en tant que premier chef des opérations spatiales de l’US Space Force.

La cérémonie d’assermentation a eu lieu à l’Eisenhower Executive Office Building, situé à côté de l’aile ouest de la Maison Blanche.

Pence a appelé cela une occasion historique car Raymond est devenu le premier membre officiel et leader de la nouvelle Space Force américaine.

Le 20 décembre, le président Donald Trump a signé la loi sur l’autorisation de la défense nationale pour l’exercice 2020, qui a créé la Force spatiale américaine en tant que sixième branche des forces armées du pays. En juin 2018, Trump a ordonné au ministère de la Défense de lever un nouveau service militaire pour l’espace, mais pour que cet objectif se concrétise, le Congrès devait adopter une loi autorisant.

“Je sais que l’année prochaine va être une année chargée et nous allons voir littéralement des milliers de membres de l’Air Force entrer dans la Space Force”, a déclaré Pence.

Raymond est le plus haut responsable militaire de l’US Space Force et membre des Joint Chiefs of Staff. Il est également commandant du U.S. Space Command à Peterson Air Force Base, Colorado.

Étaient présents à la cérémonie le secrétaire à la Défense Mark Esper, le secrétaire adjoint à la Défense, David Norquist, la secrétaire à l’Air Force, Barbara Barrett, le vice-président de l’état-major interarmées, le général John Hyten, le chef d’état-major de l’Air Force, le général David Goldfein, Le vice-chef d’état-major de la Force aérienne, le général Stephen Wilson, chef des opérations navales, l’amiral Michael Gilday, chef du bureau de la garde nationale, le général Joseph Lengyel, vice-commandant de la garde côtière, l’amiral Charles Ray et vice-commandant de l’US Space Force Lt Le général David Thompson.

Pence a reconnu le sénateur Kevin Cramer (R-N.D.) Et le représentant Mike Rogers (R-Ala.) Qui étaient dans l’auditoire et qui étaient les principaux défenseurs de la création de l’US Space Force.

Le vice-président a déclaré que Trump “n’avait pas hésité” à faire de Raymond le premier chef des opérations spatiales compte tenu de sa carrière militaire de 35 ans et de son expérience dans des organisations spatiales de premier plan.

Dans ses remarques après avoir prêté serment, Raymond a déclaré: «C’est un grand honneur pour moi, c’est un grand honneur pour ma famille. Plus important encore, c’est un grand honneur pour les 26 000 aviateurs qui viennent travailler chaque jour pour assurer notre accès et notre liberté de manœuvre dans l’espace. »

En créant la US Space Force, a déclaré Raymond, “le président et le Congrès nous ont donné une excellente occasion de construire la force dont nous avons besoin pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés dans le domaine spatial.”

Selon Raymond, avoir une sixième branche de l’armée dédiée à l’espace est “non seulement historique mais aussi essentiel à notre sécurité nationale et à celle de nos alliés”.

S’adressant à Pence, Raymond a déclaré: «M. vice-président, nous avons nos ordres de marche et nous partons. “

Raymond a insisté sur le fait que, bien que l’espace ait été déclaré domaine de guerre, l’objectif de l’US Space Force est de dissuader un conflit de s’étendre dans l’espace. Cependant, le nouveau service sera prêt à se battre si la dissuasion échouait.

“Nous ne voulons pas qu’un conflit commence ou s’étende dans l’espace”, a déclaré Raymond. «Nous voulons empêcher ce conflit de se produire. La meilleure façon de le faire est de se positionner avec force. »

Le NDAA qui a été signé le 20 décembre, a déclaré Raymond, «nous donne l’occasion de commencer avec une feuille de papier vierge, pour construire ce service en partenariat étroit avec l’Air Force. … Nous allons construire ce nouveau service d’une manière qui renforce notre force conjointe et nous permet de nous déplacer avec la vitesse et l’agilité nécessaires pour répondre à l’environnement stratégique actuel. »