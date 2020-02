Raymond appelle la Russie pour “comportement menaçant” dans l’espace

Le général John Raymond a déclaré que les récentes manœuvres orbitales d’un satellite russe “inspecteur” préoccupaient et menaçaient la stabilité dans l’espace.

WASHINGTON – Le commandant du Commandement spatial américain et le chef de la Force spatiale américaine, le général John Raymond, ont déclaré que les récentes manœuvres orbitales d’un satellite russe «inspecteur» étaient inacceptables et semblaient menacer un satellite de sécurité nationale américain.

Raymond faisait référence à une paire de satellites russes lancés le 25 novembre. L’un des satellites, surnommé Cosmos-2542, a éjecté un sous-satellite, Cosmos-2543. Certains analystes et observateurs de satellites ont suggéré que «l’inspecteur» du sous-satellite poursuivait USA 245, un satellite d’imagerie classifié appartenant au National Reconnaissance Office.

“Ces satellites ont manœuvré activement près d’un satellite du gouvernement américain”, a déclaré Raymond le 10 février dans une interview accordée à SpaceNews.

La réponse de Raymond aux manœuvres du satellite russe a été rapportée pour la première fois le 10 février par TIME Magazine. Il s’agit du premier commentaire public d’un responsable américain sur le satellite russe qui chasserait un vaisseau spatial américain.

«Nous restons déterminés à préférer que l’espace reste libre de tout conflit», a déclaré Raymond à SpaceNews. “Mais d’autres nations ont transformé l’espace en domaine de guerre”, a-t-il ajouté. “La Russie développe des capacités en orbite qui cherchent à exploiter la dépendance des États-Unis à l’égard des systèmes spatiaux.”

Le satellite inspecteur russe a attiré l’attention des médias suite à une série de tweets de Michael Thompson, étudiant diplômé en astrodynamique et applications spatiales à l’Université Purdue.

Thompson, le 30 janvier, a tweeté: “Quelque chose à regarder potentiellement: Kosmos 2542, un satellite d’inspection russe, a récemment synchronisé son orbite avec USA 245, un NRO KH11.”

Selon Thompson, «Ce sont toutes des preuves circonstancielles, mais il y a beaucoup de circonstances qui font ressembler à un satellite d’inspection russe connu inspectant actuellement un satellite espion américain connu.» Il a rapporté que Cosmos 2542 a fait son plus récent manoeuvre le 31 janvier et dérivait vers USA 245. Cosmos 2542 “n’a probablement été proche de USA 245 que quelques jours tout au plus avant que 245 ne fasse une manœuvre pour commencer à s’éloigner.”

Raymond n’a pas contesté le récit de Thompson et a confirmé qu’il y avait “une approche rapprochée d’un satellite américain connu”. Il a dit qu’il pensait que les manœuvres étaient intentionnelles et avaient un comportement agressif. “Nous avons informé la Russie par la voie diplomatique”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le Commandement spatial américain avait suivi la paire de satellites russes depuis son lancement.

Raymond a également révélé que les États-Unis pensaient que la Russie avait déployé en 2017 un satellite similaire qui avait lancé un sous-satellite. L’un des engins spatiaux “présentait les caractéristiques d’une arme”, a-t-il déclaré. “L’un de ces satellites a lancé un projectile dans l’espace.”

Les États-Unis ont par la suite exprimé leurs préoccupations à la Conférence des Nations Unies sur le désarmement en 2018, a déclaré Raymond.

Certes, certains observateurs de satellites ont contesté l’analyse de Thompson et pensent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer que le satellite russe a intentionnellement suivi USA 245.

T.S. Kelso, astrodynamicien principal en recherche chez Analytical Graphics Inc., a déclaré dans un courriel à SpaceNews que, bien que des données orbitales soient disponibles pour Cosmos 2542 auprès du 18e Escadron de contrôle spatial de la US Space Force, le gouvernement américain ne fournit pas de données similaires pour USA 245. Ces données est fourni par des observateurs amateurs. «Ma préoccupation ici est que les rapports mélangent et correspondent les données et peuvent simplement supposer que les données sont correctes. Fait incorrectement et vous pourriez avoir quiconque essaie de suivre USA 245 en train de suivre Cosmos 2542. Mais nous n’avons pas la transparence nécessaire dans les observations ou les processus qui pourraient nous donner la certitude qu’il y a en fait deux objets ici et qu’ils sont suivis sans mélanger les observations.

Kelso a déclaré qu’il ne pouvait pas encore fournir d’analyse définitive sur le satellite inspecteur russe car il n’y a pas de source indépendante de données d’observation pour répondre à ces questions. La plupart des entreprises américaines qui suivent des objets spatiaux, a-t-il dit, “ne veulent pas toucher à ce fil en direct de suivi d’un satellite américain classé”.

Raymond a défendu la qualité des données de suivi fournies par le gouvernement américain. “Les États-Unis sont les plus transparents au monde”, a-t-il déclaré. Le Commandement spatial américain, a déclaré Raymond, a conclu des accords de partage de données spatiales avec 20 pays et une centaine d’entreprises et d’établissements universitaires.

Ce que la Russie a fait dans l’espace “a le potentiel de créer une situation dangereuse”, a déclaré Raymond. «Ces activités ne reflètent pas le comportement des nations responsables de la navigation spatiale.»

Pour l’avenir, il a déclaré: “Je pense qu’il doit y avoir une discussion sur les normes de comportement et sur le comportement responsable dans l’espace”. “Besoin d’avoir cette conversation et j’encouragerais plus de dialogue.”