Raymond: les propositions d’acquisition de Space Force visent à «aller vite»

Raymond a dit qu’il était “préoccupé par notre capacité à rester en tête de la menace”.

WASHINGTON – Un rapport recommandant des changements dans la façon dont les systèmes spatiaux militaires sont financés et acquis sera envoyé au Congrès dans les prochains jours, a déclaré le 7 avril le chef des opérations spatiales, le général John Raymond.

S’exprimant lors d’un chat vidéo organisé par le Mitchell Institute, Raymond a déclaré que les recommandations du rapport visent à aider la Force spatiale à “aller vite” dans le développement et la mise en service de nouveaux systèmes.

Raymond a déclaré qu’il ne pouvait pas discuter des propositions spécifiques parce que le rapport n’a pas encore été remis au Congrès. Il a dit que les changements recommandés «nous donneront plus de flexibilité et nous aideront sur les exigences sur le front-end.»

Il est important d’accélérer le rythme des acquisitions afin de garder une longueur d’avance sur les adversaires qui développent des armes antisatellites, a déclaré Raymond.

Deux études récentes du Center for Strategic and International Studies et de la Secure World Foundation répertorient les avancées technologiques réalisées par la Chine et la Russie dans le développement d’armes spatiales capables de détruire physiquement des satellites militaires américains. Ces études préviennent également que les nations et les acteurs non étatiques sont de plus en plus capables d’interférer avec les signaux satellites à l’aide de brouilleurs électroniques à faible coût.

«Je suis très préoccupé» par ces développements, a déclaré Raymond. «Les capacités spatiales que nous exploitons sont essentielles et nous devons être en mesure de les protéger», a-t-il déclaré. En ce moment “Je suis très à l’aise que nous avons des capacités de protection et de défense, mais je suis plus préoccupé par notre capacité à aller vite et à rester en tête de la menace”, a déclaré Raymond. “De toute évidence, notre marge de supériorité diminue.”

Raymond a déclaré qu’il était étroitement impliqué dans la rédaction du rapport d’acquisition et l’a qualifié de proposition «audacieuse».

Un autre domaine d’intérêt pour la Force spatiale est maintenant la demande de budget 2022, que Raymond a appelé «notre tout premier budget». Le budget 2021 était essentiellement un transfert de comptes des lignes de programme de l’Air Force vers la Space Force.

“Nous travaillons également sur la culture et la sensibilisation”, a-t-il déclaré. “Le sceau, la chanson, les uniformes, ces choses sont importantes pour nos militaires.”