Raytheon remporte un contrat avec l’Air Force pour un système au sol destiné à traiter les données des satellites d’alerte aux missiles

Le contrat de cinq ans vise à développer le Future Operationally Resilient Ground Evolution, ou FORGE.

WASHINGTON – Raytheon a remporté un contrat de 197 millions de dollars avec l’US Air Force pour concevoir un système au sol qui sera utilisé pour collecter et traiter les données des satellites d’alerte aux missiles, a annoncé la société le 28 janvier.

Le contrat de cinq ans – une période de base de deux ans plus des options – consiste à développer ce que l’Air Force appelle le Future Operationally Resilient Ground Evolution, ou FORGE. Raytheon a battu les concurrents BAE Systems et Booz Allen Hamilton.

FORGE remplacera la technologie développée par Lockheed Martin que l’Air Force utilise actuellement pour gérer et traiter les données de la constellation de satellites d’alerte de missiles SBIRS (Space Based Infrared System).

Raytheon a déclaré que FORGE sera un cadre ouvert pour le traitement des données aériennes de la constellation SBIRS et des futurs satellites appelés infrarouge persistant de prochaine génération (Next Gen OPIR). Le système doit également pouvoir traiter les données des capteurs civils et environnementaux.

“L’Air Force veut ouvrir ce réseau afin de pouvoir utiliser autant de données que possible”, a déclaré Dave Wajsgras, président de Raytheon Intelligence, Information and Services, dans un communiqué.

Wajsgras a déclaré que FORGE s’écarte des précédents programmes de contrôle au sol par satellite. “En règle générale, les entreprises développeraient un système qui recueille et exploite les données de types spécifiques de satellites ou de capteurs”, a-t-il déclaré. “FORGE modifie ce modèle car il est capable de collecter des données de presque n’importe quel type de satellite ou de capteur, puis aide les opérateurs à comprendre ces données rapidement.”

L’Air Force veut que FORGE fonctionne comme un système d’exploitation pour smartphone afin que de nouvelles applications puissent être développées par le gouvernement, les entreprises du secteur privé et les universités. Par exemple, une agence civile pourrait développer une application contre les incendies de forêt qui traite les données pour détecter les incendies de forêt qui courent à côté de l’application d’avertissement de missile, mais sans y interférer.

Le contrat FORGE ne comprend pas de capacité de pilotage de satellites mais se concentre uniquement sur le traitement des données de mission.

Todd Probert, vice-président de Raytheon Intelligence, Information and Services, a déclaré à SpaceNews que le concept FORGE de la société était dérivé d’un cadre météorologique existant conçu pour la National Oceanic and Atmospheric Administration appelé Advanced Weather Information Processing System. La NOAA utilise le système pour traiter et analyser les données météorologiques des satellites et des radars terrestres.

Probert a déclaré que FORGE utilise un logiciel commercial mais est cyber-sécurisé. Lors des tests de prototype, a-t-il dit, la société a «hébergé à l’aveugle» une application fournie par le gouvernement et 12 applications supplémentaires obtenues auprès de sociétés tierces.

Raytheon est en train de fusionner avec United Technologies Corp. Une fois la fusion approuvée, les sociétés fusionnées seront nommées Raytheon Technologies Corporation.