Réaction mitigée au projet de budget de la NASA au Congrès et dans l’industrie

WASHINGTON – Le projet de budget de la NASA pour l’exercice 2021 a reçu un accueil mitigé à Capitol Hill et ailleurs, beaucoup soutenant l’augmentation du financement des efforts d’exploration, mais critiquant une autre tentative de réduire les programmes scientifiques et éducatifs.

Cette proposition budgétaire, publiée le 10 février, prévoit une augmentation de 12% du financement global de la NASA à 25,246 milliards de dollars. Une grande partie de cette augmentation irait aux projets du programme Artemis comme un atterrisseur lunaire et les technologies connexes nécessaires pour permettre un atterrissage humain sur la lune d’ici 2024.

«Je suis heureux de voir une augmentation du budget», a déclaré la représentante Kendra Horn (D-Okla.), Présidente du sous-comité spatial du House Science Committee, lors d’une table ronde lors de l’événement «State of Space» de la Space Foundation. 11 février.

Elle a toutefois critiqué les réductions proposées dans le projet de loi. Pour la quatrième année consécutive, le budget vise à annuler les missions CLARREO Pathfinder et PACE Earth Science ainsi qu’à fermer le bureau de la NASA de l’engagement STEM, anciennement connu sous le nom de Office of Education. Pour la troisième année consécutive, le budget propose d’annuler la mission phare d’astrophysique WIFRST.

Elle a averti que les plans d’exploration de la NASA ne pourraient pas réussir “sans une nouvelle génération d’ingénieurs et de spécialistes des fusées” créée en partie par les efforts d’éducation de la NASA.

“Nous devons également nous assurer que la NASA, en tant qu’agence multi-missions, dispose des ressources dont elle a besoin et d’un portefeuille équilibré”, a-t-elle ajouté. “Je suis donc inquiet de voir que certaines des missions scientifiques critiques sont mises à zéro.”

Son soutien à cette augmentation du budget d’exploration est tempéré par un manque de détails sur la manière exacte dont la NASA exécutera ce programme. «Nous attendons toujours un plan détaillé de la NASA. C’est quelque chose qui est nécessaire. Vous ne pouvez pas faire d’espace près du siège de votre pantalon », a-t-elle déclaré. Un tel plan, a-t-elle dit, comprendrait plus de détails techniques et une justification pour une approche spécifique sur les alternatives.

L’augmentation du financement dans le projet de loi, a suggéré Horn, pourrait ne pas être suffisante pour permettre un atterrissage en 2024 comme le prévoit la NASA. “Selon certains des témoignages que la NASA a donnés à notre comité, ils ont dit qu’ils auraient besoin de 5 à 6 milliards de dollars de plus par an pour cela, et une augmentation de 12% ne nous y mènerait pas”, a-t-elle déclaré.

Ses commentaires faisaient écho à ceux d’un sénateur clé. “Bien qu’il soit encourageant de voir un budget proposé qui soutient le retour des astronautes américains sur la Lune, je reste impatient de recevoir suffisamment de détails budgétaires pour correspondre à nos objectifs ambitieux d’exploration humaine”, a déclaré le sénateur Jerry Moran (R-Kan.) Dans un février 10 déclaration. Moran préside le sous-comité du commerce, de la justice et des sciences du Sénat, qui finance la NASA.

“En outre, je suis déçu que le budget réduise l’éducation STEM, qui joue un rôle vital pour nous assurer que nous avons le talent pour réaliser notre mission”, a-t-il ajouté, déclarant qu’il attendait avec impatience d’obtenir plus de détails sur les programmes d’exploration de la NASA dans le budget. .

Un groupe de l’industrie, la Coalition for Deep Space Exploration, a équilibré son soutien à l’augmentation des dépenses dans les programmes d’exploration de la NASA avec des préoccupations concernant les coupes dans les efforts scientifiques et éducatifs.

“Nous sommes heureux de voir l’augmentation du chiffre d’affaires de la demande de budget du président pour l’exercice 2021 et applaudissons l’administration pour son engagement envers le programme Artemis”, a déclaré Mary Lynne Dittmar, présidente et chef de la direction de la coalition, dans le communiqué. «Bien que nous reconnaissions les décisions difficiles qui sont nécessaires pour fixer et respecter les priorités, nous soutenons un programme STEM robuste à la NASA. L’Amérique et l’effort de la Lune à Mars de la NASA ont besoin de notre prochaine génération de scientifiques, de chercheurs et d’ingénieurs. »

Un autre groupe industriel, la Fédération des vols spatiaux commerciaux, n’a pas abordé les réductions proposées dans les programmes scientifiques ou éducatifs dans une déclaration du 12 février qui «salue» le projet de budget global de la NASA, affirmant qu’il «décrit un programme spatial national ambitieux et reconnaît public-privé les partenariats sont essentiels pour atteindre ces objectifs ambitieux dans le portefeuille de la NASA. »

Beaucoup d’industriels s’attendent à ce que les appropriateurs de la Chambre et du Sénat rejettent certaines, sinon la totalité, des licenciements proposés, comme ils l’ont fait les années précédentes. “La proposition du président est généralement un point de départ”, a déclaré le représentant Doug Lamborn (R-Colo.) Sur le panel State of Space. «Les présidents des deux partis, je pense, sont frustrés de ne pas voir leur budget adopté comme ils l’ont proposé au Congrès. C’est un point de départ. Il reste encore beaucoup à voir. »