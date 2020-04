Rebellyous Foods obtient un financement de 6 millions de dollars pour produire des pépites à base de plantes – .

Les pépites de Rebellyous Foods sont censées être une alternative plus saine, moins chère et tout aussi savoureuse aux pépites de poulet. (Photo de Rebellyous Foods / Kristie Middleton)

La société Rebellyous Foods, basée à Seattle, a déclaré avoir levé 6 millions de dollars d’investissement pour une opération de production qui transforme un mélange de blé, de soja et d’autres produits végétaux en pépites qui ont le goût du poulet.

Le fondateur et PDG de la startup, l’ancien ingénieur de Boeing Christie Lagally, soutient que Rebellyous et d’autres producteurs de substituts de viande à base de plantes devraient devenir plus courants à mesure que les leçons de l’épidémie mondiale de coronavirus s’enfoncent. Elle a noté que les «marchés humides» de la Chine ont joué un rôle dans la transmission du virus des animaux aux humains.

“La grippe aviaire, la grippe porcine et maintenant COVID-19 démontrent que le fait de garder un grand nombre d’animaux en contact étroit présente un risque énorme pour la santé mondiale”, a déclaré Lagally aujourd’hui dans un communiqué annonçant le cycle de financement. “Cependant, pour nous éloigner de notre forte dépendance à la viande, il est essentiel que nous rendions la viande d’origine végétale abordable et largement disponible grâce à une technologie de production innovante.”

Son objectif est de produire de la viande végétale qui surpasse la viande animale en termes de prix, de goût et de nutrition. Les premiers clients sur la liste cible étaient les cafétérias des écoles et des hôpitaux, notamment le Cornish College of the Arts et le Swedish Medical Center, qui comptent parmi les premiers clients de la société. Mais la pandémie a amené Lagally à repenser le modèle économique.

“En tant que startup agile et axée sur la mission, notre objectif – et notre responsabilité envers nos investisseurs – est d’avoir le plus d’impact possible”, a-t-elle déclaré à . dans un e-mail. «Dans le climat actuel, la réalité est que les ventes des services de restauration sont à la traîne, et rien ne permet de savoir quand les choses vont changer. Nous restons résolus dans notre mission de répondre à la demande de solutions à base de plantes, prêtes à chauffer et à servir pour le service alimentaire lorsque le service en cafétéria reprendra. »

Lagally a déclaré que Rebellyous avait prévu de se développer sur le marché des produits de consommation emballés sur la ligne, après avoir pris pied sur le marché des services alimentaires. “Cependant, compte tenu des circonstances actuelles, nous prévoyons de lancer prochainement un lancement progressif dans le commerce de détail, en commençant par une offre à durée limitée de nos pépites rebelles dans la région de Seattle”, a-t-elle déclaré.

Fondée en 2017 sous le nom de Seattle Food Tech, Rebellyous a déménagé dans de nouvelles fouilles dans l’ouest de Seattle en novembre dernier. Il intensifie ses opérations pour se démarquer sur un marché de plus en plus concurrentiel qui comprend également de plus grandes entreprises telles que Impossible Foods et Beyond Meat.

Rebellyous dit que le nouvel investissement accélérera le développement de son système de production alimentaire reproductible. L’argent servira également à renforcer les 11 employés de l’entreprise et à accélérer le développement de produits.

Le cycle de financement de la série A était dirigé par Clear Current Capital, Fifty Years et Liquid 2 Ventures. Les autres participants à la ronde comprennent l’Agronomie ainsi que Vulcan Capital, qui a été créé par Paul Allen, le co-fondateur de Microsoft. Le cycle de 6 millions de dollars porte l’investissement total à 9,9 millions de dollars, a déclaré Lagally à ..

Ela Madej, partenaire fondateur de Fifty Years, a été ajoutée au conseil d’administration de Rebellyous Foods dans le cadre du dernier tour.

“C’est notre mission à cinquante ans de nous associer à des entreprises qui résolvent les plus gros problèmes du monde”, a déclaré Madej dans un communiqué. “Nous avons été le premier supporter de Rebellyous, et je ne peux pas être plus heureux de rejoindre le conseil d’administration de la société. Nous avons besoin d’un système alimentaire résistant aux pandémies qui peut répondre aux besoins nutritionnels de notre famille humaine en pleine croissance. Nous sommes également heureux de soutenir la création d’emplois à une époque où de nombreuses autres entreprises doivent licencier des travailleurs. “