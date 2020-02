Rebond des commandes de satellites géostationnaires

Les constructeurs de satellites ont enregistré plus de commandes commerciales en 2019 que les deux années précédentes combinées, mais l’industrie reste en mouvement

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 20 janvier 2020 du magazine SpaceNews.

Les constructeurs espèrent que 2019 a marqué le début d’un retournement des commandes de satellites géostationnaires, même si leur marché reste incertain.

Après avoir réservé seulement 14 commandes en 2017 et 2018 combinées, les fabricants de satellites ont signalé des commandes de 2019 pour 15 engins spatiaux de communications géostationnaires en concurrence commerciale et deux comsats militaires attribués sans appel d’offres ouvert.

Alors que le total des commandes commerciales de satellites GEO commerciaux en 2019 a plus que doublé ce que les opérateurs de satellites ont commandé au cours de chacune des deux années précédentes, la gamme d’engins spatiaux commandés a également augmenté.

Les satellites commandés en 2019 allaient du petit satellite GEO de 350 kilogrammes, Astranis, réservé en janvier, au satellite lourd à très haut débit ViaSat-3 Asie-Pacifique de 6500 kilogrammes que Boeing avait réservé à la même époque.

En mai, Airbus Defence and Space a annoncé la construction de trois petits satellites GEO d’environ 3 000 kilogrammes pour Inmarsat sur la base de sa nouvelle plate-forme OneSat. Les satellites sont suffisamment petits pour que tous les trois puissent se lancer sur une seule fusée lourde, comme l’Ariane 64, tout en supportant des milliers de faisceaux reprogrammables, a déclaré Inmarsat.

Et les opérateurs restent divisés sur la viabilité des mégaconstellations de satellites sur des orbites terrestres basses et moyennes.

«La taille et le prix des satellites sont extrêmement variés», a déclaré Pascal Homsy, vice-président exécutif de la ligne d’activité des télécommunications de Thales Alenia Space. “Le nombre de satellites est une mesure facile, mais qui devient obsolète.”

Trois fabricants – Airbus, Boeing et Thales Alenia Space – ont introduit de petits satellites géostationnaires pesant de 2 000 à 3 000 kilogrammes qui mettent l’accent sur la conception légère et la reprogrammabilité.

Deux autres fabricants, les Saturn Satellite Networks nouvellement formés et China Great Wall Industry Corporation, ont dévoilé des satellites géostationnaires plus petits pesant environ 1 000 kilogrammes.

Et la startup Astranis a rejoint Tyvak pour construire des satellites GEO encore plus petits, pesant à peine 250 à 350 kilogrammes.

Les satellites GEO commandés en 2019 commencent déjà à refléter cette diversité d’offres d’engins spatiaux. La start-up Astranis a annoncé la première commande de satellites GEO de l’année – un petit GEO qu’elle prévoit d’opérer pour Pacific Dataport, un client qui louera des capacités pour fournir Internet en Alaska.

Le PDG d’Astranis, John Gedmark, a déclaré que le satellite a augmenté de 50 kilogrammes à environ 350 kilogrammes, attribuant le changement à la «croissance habituelle que vous voyez parfois avec un nouveau programme de vaisseau spatial».

Airbus a terminé 2019 avec six commandes GEO – trois pour Inmarsat, une pour Measat et deux satellites qu’il construira en tant que «partenaire principal» avec Thales Alenia Space pour Hisdesat.

Jean-Marc Nasr, responsable des systèmes spatiaux chez Airbus Defence and Space, a attribué le total des commandes de l’année dernière à Airbus qui a été le premier à déployer un petit satellite GEO reprogrammable.

“Nous avons investi à temps avec notre solution flexible de marché par satellite avant les autres, atteignant les attentes du marché à temps”, a déclaré Nasr.

Le fait que Boeing et Thales Alenia Space aient déployé leurs propres petits GEO reprogrammables des mois plus tard est bon et mauvais pour Airbus, a-t-il déclaré.

“De mauvaises nouvelles à cause de la concurrence, mais de bonnes nouvelles car cela signifie que nous avions raison”, a-t-il déclaré.

L’INCERTITUDE CONDUIT À LA FLEXIBILITÉ

Nasr a déclaré qu’Airbus s’attendait à ce que davantage de commandes de satellites GEO se terminent en 2019, mais que les opérateurs ont retardé en raison de l’incertitude sur les marchés qu’ils desservent.

«Nous voyons encore beaucoup de difficultés pour les clients à clôturer leurs analyses de rentabilisation. Il est de plus en plus difficile pour eux de prendre une décision à l’avenir avec un satellite GEO », a déclaré Nasr. “Nous n’avons pas vu, pour le moment, de décisions d’annulation – il leur faut juste plus de temps pour décider.”

Thales Alenia Space prévoyait de conclure une commande de satellites GEO avec le gouvernement du Népal l’an dernier, mais a vu cette décision retardée. La porte-parole de l’entreprise, Sandrine Bielecki, a déclaré qu’une signature de contrat était désormais attendue au cours des premiers mois de 2020.

Intelsat a également reporté à cette année une décision de remplacement prévue en 2019 pour le satellite Intelsat-29e en panne.

L’incertitude des opérateurs découle en grande partie d’un intérêt accru pour le haut débit par satellite. La demande des utilisateurs finaux évolue plus rapidement avec le haut débit qu’avec les télédiffuseurs, déplaçant la composition des clients que les opérateurs de satellites desservent désormais sur un territoire moins prévisible.

Les satellites reprogrammables dotés de canalisateurs numériques, d’antennes embarquées à guidage électronique et d’autres technologies permettent aux opérateurs de modifier la taille, la forme et la puissance de leurs faisceaux satellites, ce qui les rend plus réactifs aux demandes des clients.

Homsy a déclaré que selon le décompte de Thales Alenia Space, 70% des satellites commandés l’année dernière étaient numériques. Il s’attend à ce que cette tendance se poursuive.

«Nous voyons des satellites très grands et très petits, mais la plupart des missions seront numériques», a-t-il déclaré. «Nous commençons déjà à voir des satellites 100% définis par logiciel. En termes de missions, il y aura du VHTS, de la vidéo et de la connectivité, et 100% flexible [satellites]. “

«La flexibilité n’était auparavant abordable que pour les satellites gouvernementaux ou militaires», a ajouté Rachel Villain, conseillère principale chez Euroconsult, spécialisée dans la fabrication de satellites. “Maintenant, cela devient abordable pour le monde commercial et civil.”

Villain a déclaré que les clients aéronautiques et militaires ont souvent des besoins de données imprévisibles, ce qui rend difficile pour les opérateurs de planifier des satellites d’une durée de 15 ans ou plus à moins que ces satellites ne puissent ajuster leur couverture.

Fu Zhiheng, vice-président exécutif de China Great Wall Industry Corporation, a déclaré que sa société constatait une demande accrue de satellites flexibles lorsque les opérateurs souhaitaient une capacité à large bande à haut débit ou très haut débit, mais moins pour d’autres types d’engins spatiaux.

“Cela deviendra plus courant dans un proche avenir”, a déclaré Zhiheng à propos des satellites flexibles. “Cependant, cela ne signifie pas que le satellite flexible remplacera complètement le satellite conventionnel.”

COMMANDES FUTURES SATELLITES

Les fabricants ont déclaré que l’année 2019 s’est terminée en grande partie conformément à leurs attentes concernant le nombre de satellites GEO commandés. La plupart s’attendent à des chiffres similaires en 2020.

“Certaines des estimations les plus optimistes indiquent 20 satellites”, a déclaré Guy Beutelschies, vice-président des solutions de satellites de communication de Lockheed Martin Space. “D’autres rapports plus pessimistes indiquent de 10 à 11. Je suis prêt à deviner que 14 est un nombre raisonnable pour 2020.”

Paul Estey, vice-président exécutif de la relation client de Maxar pour les infrastructures spatiales, a déclaré que son entreprise s’attend à ce que les commandes de satellites GEO de l’industrie “se situent près de l’extrémité supérieure de la gamme 10-15 en 2020”.

Nasr a déclaré qu’Airbus s’attend à une augmentation modeste par rapport aux 15 commandes commerciales de 2019, tandis que Homsy a déclaré que les commandes de Thales Alenia Space pour 2020 diminueraient légèrement à 12 ou 13 satellites.

Amer Khouri, vice-président des satellites commerciaux de Northrop Grumman, était plus optimiste, affirmant que 2020 pourrait voir 15 à 20 satellites GEO commandés en raison d’un fort besoin parmi de nombreux opérateurs de satellites de remplacement. Il a déclaré que ce nombre pourrait être fortement influencé par le débat sur le spectre en bande C aux États-Unis, car les opérateurs de satellites disent qu’ils auront besoin de nouveaux satellites pour continuer les services avec moins de spectre.

Intelsat et SES ont déclaré qu’ils achèteraient chacun quatre satellites, tous auprès de fabricants américains, si la Federal Communications Commission des États-Unis choisissait leur plan d’enchères privées. La FCC a finalement choisi une enchère publique à la place, mais a mis l’accent sur la continuité de service pour les opérateurs de satellites en bande C comme une priorité.

Certaines des commandes GEO de 2019 étaient également inhabituelles en ce sens qu’elles étaient motivées par des exigences militaires, malgré leur concurrence commerciale. Space Norway a concouru à sa mission Arctic Satellite Broadband parmi les fabricants européens et américains avant de choisir Northrop Grumman pour les construire tous les deux. Les deux satellites auront des charges utiles militaires pour le ministère norvégien de la Défense, le gouvernement américain et l’opérateur commercial britannique Inmarsat.

Hisdesat a également fait concurrence à l’échelle mondiale à son système à deux satellites SpainSat Next Generation avant de choisir Airbus et Thales Alenia Space. Les satellites SpainSat fourniront des communications militaires au ministère espagnol de la Défense, qui détient une participation de 30% dans Hisdesat.

La victoire de Thales Alenia Space sur Ital-GovSatCom en juillet n’était pas un marché public ouvert, selon plusieurs analystes et fabricants, et le contrat d’avril de Boeing pour la construction d’un onzième satellite à large bande pour les communications mondiales pour l’US Air Force était un prix à fournisseur unique financé par une affectation du Congrès .

TROUVER UNE NOUVELLE MÉTRIQUE

Malgré leurs prévisions, les fabricants étaient réticents à accepter le nombre de commandes GEO comme une mesure utile de la demande, car les opérateurs peuvent demander des satellites pesant de quelques centaines de kilogrammes à plusieurs milliers de kilogrammes.

L’opérateur de satellites indonésien PSN, par exemple, a déclaré l’année dernière qu’il envisageait d’acheter un seul grand satellite VHTS ou plusieurs petits GEO, car l’une ou l’autre approche pourrait garantir les 300 gigabits par seconde de capacité supplémentaire qu’il souhaite en orbite d’ici 2023.

Homsy a suggéré d’utiliser la valeur totale d’une commande comme meilleure mesure, mais cela a aussi des limites car les opérateurs n’achètent pas toujours des engins spatiaux autonomes.

“Nous voyons de plus en plus de packages complets dans lesquels le satellite n’est qu’un composant, et dans lesquels le système génère également plus de revenus”, a déclaré Homsy.

Beutelschies a déclaré que les trois satellites commerciaux les plus récents construits par Lockheed Martin comprenaient une infrastructure de segment sol.

Pour CGWIC, dont les activités internationales sont limitées par la réglementation des exportations des États-Unis, la plupart de ses accords commerciaux sont groupés avec un lancement sur une fusée chinoise, selon une approche que Zhiheng poursuivra.

“En 2020, nous explorerons activement de nouvelles opportunités sur les marchés émergents”, a-t-il déclaré. «Comme nous l’avons fait par le passé, notre stratégie consiste à fournir une solution de livraison en orbite intégrée aux clients.»

Il a refusé de répondre aux informations selon lesquelles la Chine aiderait l’Éthiopie à construire au niveau national un satellite de communication.

Zhiheng a déclaré que CGWIC prévoyait de finaliser une commande au premier semestre 2020 avec sa nouvelle DFH-3E, une petite plate-forme GEO, que la société propose groupée avec un lancement Long March-2C ou Long March-2D. Il a déclaré que CGWIC s’efforce également de soumissionner sur des programmes avec des opérateurs de satellites établis et envisage de nouvelles opportunités sur son «marché intérieur en croissance rapide».

Villain a déclaré que les dépenses d’investissement moyennes pour le déploiement d’un satellite GEO, y compris les stations de fabrication, de lancement, d’assurance et de passerelle, varient de 150 millions de dollars à 500 millions de dollars. Elle a estimé que les satellites de moins de 1 000 kilogrammes coûteraient probablement moins de 100 millions de dollars aux opérateurs pour être déployés. Villain a déclaré que «la performance / capacité des comsats GEO augmente proportionnellement plus vite que leurs prix», ce qui signifie que les opérateurs obtiennent plus de capacité par dollar dépensé que par le passé.

Certains nouveaux fabricants exploitent également le vaisseau spatial qu’ils construisent. Saturn Satellite Networks sera propriétaire de son premier satellite et louera sa capacité à Intersputnik, basée à Moscou. Jim Simpson, directeur général de Saturn, a déclaré dans une interview en décembre que son entreprise vendrait ou louerait ses satellites en fonction des préférences des clients. Astranis conservera également la propriété de son premier satellite.

L’analyste de NSR, Shagun Sachdeva, a déclaré qu’elle s’attend à ce que la tendance du fabricant devenu propriétaire se poursuive, quoique modestement.

“Comme les priorités des opérateurs varient entre le coût, la propriété des actifs, la flexibilité et le débit, il y a des limites à la quantité de marché que cette tendance va capter”, a-t-elle déclaré.

