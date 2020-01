Référence au nouveau «mode Pro» trouvé dans la dernière version bêta de macOS

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

L’une des plaintes les plus courantes concernant les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau d’Apple au cours des dernières années est que la société a quitté le marché professionnel en faveur de la conception de poubelles et de claviers cassés. Maintenant que Jony Ive et Apple ont effectué leur découplage conscient, nous avons déjà vu la société revenir vers la raison, introduisant des fonctionnalités de pointe comme «des ordinateurs portables plus épais avec un meilleur refroidissement» et «l’ancien clavier qui fonctionnait». Maintenant, Apple peut préparez-vous à ajouter une fonctionnalité véritablement nouvelle à sa dernière gamme de MacBook Pro – un nouveau mode de performance «Pro» qui offrirait des horloges CPU plus rapides que le fonctionnement en stock.

La mention de la nouvelle fonctionnalité a été reprise par les bêta-testeurs travaillant avec macOS Catalina 10.15.3. Il y a des indications que ce mode implique essentiellement d’augmenter la vitesse des ventilateurs et de laisser l’ordinateur portable fonctionner plus chaud que d’habitude. Des chaînes comme: «Les applications peuvent fonctionner plus rapidement, mais la durée de vie de la batterie peut diminuer et le bruit du ventilateur peut augmenter», et «Limite de vitesse du ventilateur remplacée» apparaissent apparemment lorsque le mode Pro est activé.

9to5 Mac suggère que cette fonctionnalité peut être destinée uniquement aux MacBook qui utilisent le nouveau système de refroidissement thermique intégré au MacBook Pro 16 pouces. Certains éléments indiquent qu’Apple pourrait préparer une actualisation du MacBook Pro 13 pouces, qui pourrait également utiliser cette fonctionnalité. Apple pourrait retarder l’annonce de la nouvelle fonctionnalité jusqu’à ce qu’elle soit prête à lancer également le système 13 pouces.

C’est plus ou moins le résultat opposé dont nous avons discuté hier concernant Turbo Boost / Turbo Mode. C’est le type de mode que vous voudriez probablement utiliser davantage sur l’alimentation secteur que sur une batterie. La façon dont tout cela fonctionnera dépendra en partie de l’agressivité d’Apple à l’égard de son profil de bruit de ventilateur en premier lieu. Si l’entreprise accorde la priorité au bruit ultra-faible maintenant, mais est disposée à laisser la machine fonctionner beaucoup plus fort pendant une période de temps prolongée, les gains pourraient être perceptibles. Tout dépendra de la capacité de refroidissement des ordinateurs portables Apple aux vitesses de ventilation plus élevées.

Personnellement, je pense que laisser les utilisateurs désactiver Turbo Boost pour économiser la batterie est une bonne idée, et je pense que les laisser faire fonctionner l’ordinateur portable plus dur pour gagner du temps est également une bonne idée, à condition que vous sachiez quels modes vous activez et quand les utiliser .

Maintenant lis: