Regardez dès maintenant la vidéo en direct de la sortie dans l’espace des astronautes de la NASA – .

Personne n’aime les lundis, mais se lever et faire son travail n’est qu’une de ces choses que nous devons faire. Il en va de même pour les scientifiques de haut vol qui vivent sur la Station spatiale internationale, et Jessica Meir et Christina Koch de la NASA ont commencé leur semaine avec l’une des tâches les plus exigeantes des résidents de l’ISS: une sortie dans l’espace.

À partir de 6 h 50 HNE, Meir et Koch ont enfilé leurs combinaisons spatiales de protection et se sont aventurés à l’extérieur des limites du laboratoire en orbite pour effectuer l’entretien dont le vaisseau spatial avait grandement besoin. Grâce à une suite de caméras sur la station spatiale et aux astronautes eux-mêmes, vous pouvez regarder l’action en direct dès maintenant.

Comme d’habitude, la NASA diffuse en direct la sortie dans l’espace via sa page YouTube et la télévision NASA. Vous verrez plusieurs angles de caméra et entendrez la communication entre les astronautes et leurs équipes de soutien sur Terre. Vérifiez-le:

La description de la sortie dans l’espace par la NASA se lit comme suit:

Le lundi 20 janvier à partir de 6 h 50 HNE, les astronautes de la NASA Jessica Meir et Christina Koch sortiront ensemble de la Station spatiale internationale dans le vide de l’espace. Le duo terminera les travaux d’installation de nouvelles batteries lithium-ion pour mettre à niveau les systèmes d’alimentation du laboratoire en orbite. La sortie dans l’espace devrait durer environ six heures et demie.

Le remplacement de la batterie fait partie d’un projet de mise à niveau en cours depuis un certain temps. Au cours de plusieurs sorties dans l’espace, les astronautes ont retiré les anciennes batteries rechargeables et les ont remplacées par des versions plus efficaces. Ce sont ces batteries qui stockent l’énergie générée par le panneau solaire de la station spatiale, permettant à l’ISS de rester entièrement sous tension même lorsqu’elle tombe dans l’ombre de la Terre.

La sortie dans l’espace devrait durer jusqu’au début de l’après-midi, heure de l’Est. C’est une belle façon de passer un peu de temps un lundi maniaque.

Source de l’image: NASA

